Thứ bị nhiều người bỏ đi ở con lợn lại là "kho báu" chống lão hóa?

Nhiều người thường bỏ bì lợn vì cho rằng đây là phần nhiều mỡ, khó tiêu và không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, bì lợn lại chứa collagen cùng một số dưỡng chất có giá trị.

Vậy ăn bì lợn có thực sự giúp chống lão hóa và tốt cho xương khớp như nhiều thông tin trên mạng xã hội?

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Theo Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Việt Hoàng, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội), bì lợn tưởng như là phần "kém giá trị" của con lợn nhưng thực tế vẫn cung cấp một số dưỡng chất đáng chú ý nếu được chế biến và sử dụng hợp lý.

Giàu collagen, có lợi cho mô liên kết

Bì lợn chứa protein, trong đó có collagen – một thành phần quan trọng cấu tạo nên da, sụn, dây chằng và nhiều mô liên kết trong cơ thể.

Vì vậy, bì lợn có thể được sử dụng như một nguồn thực phẩm bổ sung protein và collagen. Với người cao tuổi hoặc những người cần chú ý đến sức khỏe xương khớp, bì lợn có thể xuất hiện trong chế độ ăn với lượng vừa phải, chẳng hạn trong các món canh, hầm hoặc chế biến cùng thực phẩm khác.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng ăn bì lợn có thể trực tiếp chữa đau khớp hay phục hồi sụn. Sức khỏe xương khớp còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi tác, cân nặng, vận động và tổng thể chế độ dinh dưỡng.

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Có vitamin B12, hỗ trợ thần kinh và tạo máu

Bì lợn cũng chứa một lượng vitamin B12. Đây là vi chất cần thiết cho quá trình tạo hồng cầu và duy trì hoạt động bình thường của hệ thần kinh.

Việc cung cấp đủ vitamin B12 thông qua chế độ ăn góp phần duy trì sức khỏe thần kinh. Tuy nhiên, không nên xem riêng bì lợn là thực phẩm có tác dụng "tăng trí nhớ" hay ngăn ngừa suy giảm nhận thức. Một chế độ ăn đa dạng, đầy đủ dưỡng chất mới đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe não bộ.

Ăn bì lợn có giúp chống lão hóa?

Collagen là thành phần quan trọng của da, góp phần duy trì cấu trúc và độ đàn hồi. Vì vậy, bì lợn thường được gắn với công dụng làm đẹp da, giữ da mềm mại và làm chậm quá trình lão hóa.

Tuy nhiên, cần thận trọng với quan niệm "ăn bì lợn để bổ sung collagen cho da". Collagen trong thực phẩm sau khi được tiêu hóa sẽ bị phân giải thành các peptide và axit amin; cơ thể sử dụng chúng theo nhu cầu, chứ không phải toàn bộ collagen ăn vào sẽ được chuyển thẳng đến da.

Do đó, bì lợn có thể là một phần của chế độ ăn đa dạng nhưng không nên coi đây là "thần dược chống già" hay giải pháp duy nhất để duy trì làn da trẻ đẹp.

Không nên ăn theo kiểu "càng nhiều càng tốt"

Dù có một số giá trị dinh dưỡng, bì lợn không phải thực phẩm có thể ăn thoải mái. Bì lợn có hàm lượng protein collagen cao nhưng cũng có thể đi kèm chất béo, đặc biệt khi còn phần mỡ dưới da hoặc được chế biến cùng các nguyên liệu nhiều năng lượng.

Ăn quá nhiều, nhất là trong chế độ ăn dư thừa năng lượng và chất béo, có thể góp phần làm tăng nguy cơ thừa cân, rối loạn mỡ máu và các vấn đề chuyển hóa.

Những người đang có bệnh tim mạch, rối loạn lipid máu, thừa cân, béo phì hoặc các vấn đề chuyển hóa nên cân nhắc lượng bì lợn trong khẩu phần và ưu tiên chế độ ăn cân đối.

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Chế biến kỹ để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn

Bì lợn cần được làm sạch kỹ trước khi chế biến. Phần da phải được cạo sạch lông, loại bỏ tạp chất và nấu chín để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn, rối loạn tiêu hóa. Vì vậy, lựa chọn nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng và bảo đảm vệ sinh trong quá trình chế biến là yếu tố quan trọng.

Nhìn chung, bì lợn không phải thực phẩm “vô giá trị” như nhiều người vẫn nghĩ. Thực phẩm này cung cấp collagen và protein, có thể bổ sung vào chế độ ăn đa dạng. Tuy nhiên, gọi bì lợn là “kho báu chống lão hóa” hay cho rằng ăn nhiều sẽ giúp trẻ lâu là cách hiểu quá mức về giá trị dinh dưỡng của loại thực phẩm này.

Để duy trì làn da khỏe mạnh, xương khớp tốt và làm chậm quá trình lão hóa, điều quan trọng hơn là duy trì chế độ ăn cân bằng, kiểm soát cân nặng, vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc và hạn chế các yếu tố gây hại cho sức khỏe.

Các bác sĩ khuyến cáo nên chọn bì lợn có nguồn gốc rõ ràng, làm sạch và nấu chín kỹ để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn, ký sinh trùng. Người mắc bệnh tim mạch, mỡ máu cao hoặc tăng huyết áp cũng nên hạn chế, đặc biệt với các món bì được chế biến nhiều dầu mỡ, muối.

Bì lợn có thể bổ sung vào chế độ ăn với lượng vừa phải, kết hợp cùng rau củ và các nguồn protein nạc. Tuy nhiên, không nên lạm dụng, nhất là các món da heo chiên giòn, chiên phồng vì thường chứa nhiều năng lượng và chất béo.

Nếu được lựa chọn và chế biến đúng cách, bì lợn vẫn có thể mang lại giá trị dinh dưỡng nhất định nhờ protein và collagen, thay vì bị xem đơn thuần là phần thực phẩm nên loại bỏ.

(t/h Vietnamnet, Lao Động)