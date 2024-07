Thông tin mới vụ nữ sinh ở Nghệ An tử vong do mắc bệnh bạch hầu

Ngày 9/7, lãnh đạo Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An cho biết, hiện cơ quan chức năng địa phương đang tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh bạch hầu sau khi xuất hiện một trường hợp tử vong tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Cơ quan chức năng tiến hành điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm những người tiếp xúc gần với ca bệnh.

Cụ thể, sau khi xác định có 119 người từng có tiếp xúc gần với nữ sinh mắc bệnh bạch hầu, cơ quan chức năng đã tiến hành cách ly y tế để theo dõi sức khỏe và có hướng xử lý dịch bệnh . “Hiện 119 người này đang được cách ly y tế tại nhà trong vòng 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối cùng với ca bệnh. Những người thuộc diện cách ly sẽ được theo dõi và báo cáo sức khỏe hàng ngày”, lãnh đạo Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm CDC Nghệ An nói và cho biết, đến trưa 9/7, tình hình dịch bạch hầu tại huyện Kỳ Sơn đang ổn định, không ghi nhận ca nhiễm mới.

Ngoài cách ly 119 người tiếp xúc gần với ca bệnh bạch hầu tử vong, cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành phun khử khuẩn đồng loạt tại nhà nạn nhân, tại các hộ gia đình tiếp xúc gần với bệnh nhân và bản Phà Khảo (xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn) nơi nạn nhân sinh sống. Tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Kỳ Sơn, ký túc xá trung tâm cũng được cơ quan chức năng phun khử khuẩn phòng chống dịch.

Tiến hành phun khử khuẩn bản Phà Kháo nơi nạn nhân C. sinh sống và gia đình những người tiếp xúc gần với ca bệnh.

Trao đổi với PV, ông Sầm Văn Hải - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị chức năng đang tiến hành rà soát để tiến hành tiêm bù vắc xin cho trẻ em trên địa bàn trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã phát thuốc kháng sinh (Azythromycin 500mg; Azythromycin 250mg) cho những người tiếp xúc gần với ca bệnh để uống và điều trị dự phòng bệnh.

Trước đó, vào ngày 24/6, nữ sinh P.T.C. (dân tộc Khơ Mú, trú bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, Kỳ Sơn, Nghệ An) có biểu hiện sốt, ho, đau họng. Bệnh nhân tự mua thuốc điều trị ở nhà nhưng không khỏi. Trong các ngày 26,27,28/6, C. tham gia thi tốt nghiệp THPT tại trường THPT Kỳ Sơn. Ngày 30/6, C. được gia đình đưa vào Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn điều trị. Ngày 4/7, bệnh nhân tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Tại đây, C. được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, bạch hầu, biến chứng viêm cơ tim, suy đa tạng, rối loạn đông máu, giảm tiểu cầu. Đến 4h sáng 5/7, bệnh nhân C. tử vong và được hướng dẫn xử lý y tế.

Hiện 119 người tiếp xúc gần với ca bệnh đang được cách ly y tế tại nhà trong vòng 14 ngày.

Ngày 4/7, nhận được thông tin từ Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An về 1 ca nghi mắc bệnh bạch hầu, CDC Nghệ An lập tức cử đoàn giám sát tiến hành điều tra và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân C. nhiễm bệnh bạch hầu.

Cơ quan chức năng Nghệ An sau đó đã triển khai đồng loạt các biện pháp phòng chống dịch. Quá trình điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng xác định có 119 người từng tiếp xúc gần với nữ sinh C. Trong số đó có 2 người là M.T.S. và M.T.B. đã di chuyển ra tạm trú tại tỉnh Bắc Giang. Hiện M.T.B. đã có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh bạch hầu.