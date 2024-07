Cô gái 18 tuổi mắc bệnh sau khi bạn cùng phòng tử vong vì bệnh bạch hầu: Bệnh truyền nhiễm này nguy hiểm như thế nào?

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bắc Giang cho biết địa phương này vừa phát hiện một trường hợp dương tính với bạch hầu, loại bệnh truyền nhiễm lây theo đường hô hấp.

Trước đó, ngày 6-7, CDC Bắc Giang nhận được thông tin từ CDC Nghệ An về trường hợp tử vong do bệnh bạch hầu tại huyện Kỳ Sơn. Qua điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An xác định có 2 trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh, đang tạm trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) là chị M.T.B. và M.T.S., cùng sinh năm 2006. Trước đó, B. và S. về quê ở Kỳ Sơn (Nghệ An) thi tốt nghiệp THPT, ở cùng phòng với ca bệnh tử vong ở huyện Kỳ Sơn. Đến ngày 1-7, cả 2 bắt xe từ huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) ra huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) làm việc tại 1 quán karaoke ở thôn Trung Tâm, xã Hợp Thịnh.

Bệnh bạch hầu là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi khuẩn Corynebacterium diphtheriae gây ra.

Ngay sau khi nhận thông tin, CDC tỉnh Bắc Giang đã điều tra các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm để giám sát. Qua lấy mẫu xét nghiệm, chiều 7-7, cơ quan chuyên môn xác định B. đã bị dương tính với bệnh bạch hầu. Hiện S. và các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh, được cơ quan chuyên môn thu dung, đưa vào khu vực cách ly.

Bệnh bạch hầu là gì?

Bệnh bạch hầu là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi khuẩn Corynebacterium diphtheriae gây ra. Vi khuẩn này thường tấn công mũi và họng, tạo ra màng màu xám hoặc trắng trên cổ họng, gây khó thở, khó nuốt. Bệnh bạch hầu cũng có thể lây lan sang da và gây ra các tổn thương.

Hippocrates (1) – ông tổ của ngành y học phương Tây – miêu tả bệnh bạch hầu lần đầu tiên vào thế kỷ thứ V trước Công nguyên. Một số tài liệu cũng nhắc đến sự hoành hành của bệnh bạch hầu ở Ai Cập cổ đại và Syria. Các nhà khoa học đã tìm ra vi khuẩn gây bệnh vào khoảng năm 1883-1884, và kháng độc tố được nghiên cứu thành công vào cuối thế kỷ XIX.

Bệnh bạch hầu có lây không?

CÓ! Bạch hầu là bệnh truyền nhiễm lây lan với nhiều hình thức khác nhau, phổ biến nhất là qua đường hô hấp. Người bệnh hoặc người lành mang mầm bệnh nói chuyện, ho, hắt hơi... lúc này giọt bắn có chứa vi khuẩn bạch hầu hòa vào không khí, người khỏe mạnh vô tình hít phải sẽ nhiễm bệnh nếu chưa có miễn dịch chống lại. Ngoài ra, bạch hầu còn lây gián tiếp khi người khỏe tiếp xúc với các đồ vật có dính chất bài tiết hoặc giọt bắn chứa vi khuẩn bạch hầu.

Triệu chứng của bệnh bạch hầu

Triệu chứng của bệnh bạch hầu thường xuất hiện từ 2 đến 5 ngày sau khi tiếp xúc với vi khuẩn, bao gồm:

Sốt nhẹ

Ho khan

Đau họng

Khàn tiếng

Khó thở

Màng xám hoặc trắng trên cổ họng

Sưng hạch bạch huyết ở cổ

Biến chứng của bệnh bạch hầu nguy hiểm như thế nào?

Bệnh bạch hầu có thể điều trị qua khỏi hoặc có thể gây tử vong chỉ trong 6-10 ngày. Tỷ lệ tử vong do bệnh trung bình khoảng 5-10%. Biến chứng nguy hiểm của bệnh bạch hầu có thể ảnh hưởng đến tim, thận và hệ thần kinh, bao gồm:

Đường hô hấp tắc nghẽn gây khó thở

Viêm cơ tim

Tổn thương các dây thần kinh dẫn đến tê liệt

Bàng quang mất kiểm soát

Cơ hoành bị tê liệt

Nhiễm trùng phổi (suy hô hấp hoặc viêm phổi)

Tử vong

Bệnh bạch hầu có thuốc chữa không? Có vắc xin phòng ngừa bệnh bạch hầu không?

Bệnh bạch hầu đã có thuốc điều trị và hoàn toàn có thể được phòng ngừa hiệu quả bằng việc tiêm vắc xin. Hiện nay, tại Việt Nam chưa có vắc xin đơn phòng bệnh bạch hầu, tuy nhiên người bệnh có thể tiêm các loại vắc xin phối hợp trong đó có thành phần kháng nguyên bạch hầu, vừa phòng được bệnh bạch hầu vừa phòng được nhiều bệnh truyền nhiễm khác chỉ trong một mũi tiêm.

Vắc xin phòng bạch hầu hiện có trong tất cả các vắc xin phối hợp như vắc xin phối hợp 3 trong 1; vắc xin phối hợp 4 trong 1; vắc xin phối hợp 5 trong 1; vắc xin phối hợp 6 trong 1.

Điều trị bệnh bạch hầu bằng cách uống thuốc kháng sinh để tiêu diệt vi khuẩn. Người bệnh cần được cách ly và theo dõi chặt chẽ để đề phòng biến chứng.

Nếu nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu, cần đi khám bác sĩ ngay lập tức để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Bên cạnh đó, để phòng bệnh, mọi người cũng cần chú ý:

Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng; che miệng khi hắt hơi hoặc ho; hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh.

Đảm bảo không gian nhà ở, trường học, các nơi công cộng sạch sẽ, thông thoáng và có đủ ánh sáng.

Với những người xuất hiện các triệu chứng mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu cần được cách ly và đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Người dân sống trong vùng có ổ dịch cần chấp hành nghiêm túc việc khám chữa bệnh cũng như các chỉ định phòng bệnh của cơ sở y tế.