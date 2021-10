Thông tin mới nhất về pha "trở mặt" của Thế giới Di động: Đòi lại tiền chưa sử dụng hết thời gian thuê

Nhiều ngày nay, thông tin vụ lùm xùm về việc tự ý giảm tiền thuê mặt bằng của Thế giới Di động dù không nhận được sự đồng ý của đối tác tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Theo đó, văn bản của Thế giới Di động gửi cho chủ nhà là ông Trần Kỷ Mùi (trú tại An Nhơn, Bình Định) về việc giảm tiền thuê mặt bằng tại địa chỉ 160A Trần Phú, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định dù chưa được sự chấp thuận nhưng phía Thế giới Di động đã tự ý giảm 70% tiền thuê mặt bằng với lý do "bị hạn chế bán hàng để phối hợp phòng chống dịch".

Hợp đồng cho thuê mặt bằng của ông Mùi với Thế giới Di động kéo dài 8 năm, từ tháng 3/2020 đến tháng 3/2028. Việc thanh toán được tiến hành 3 tháng/lần. Tuy nhiên, trong làn sóng Covid-19 lần thứ 4, ông Mùi cho biết Thế giới Di động đã gửi thông báo giảm số tiền thanh toán xuống 70% - 100% trong kỳ gần nhất.

Cụ thể, trong các tháng 7, 8, 9, thay vì nhận được khoản tiền thuê mặt bằng ở mức 75 triệu đồng, ông Mùi nhận được thông báo và số tiền chuyển khoản chỉ còn hơn 24,1 triệu đồng, tức không bằng tiền thuê mặt bằng 1 tháng cho 3 tháng nói trên.

Do phía ông Mùi không chấp thuận nên ngày 8/10, Thế giới Di động đã ra văn bản đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng trước thời hạn vào ngày 15/10.

Thông tin mới nhất về vụ ồn ào này, ông Mùi cho hay, sáng hôm nay, ông đã đi tiến hành hủy hợp đồng với bên Thế giới Di động. Tuy nhiên, bên thuê là Thế giới Di động đã đóng tiền thuê cho ông Mùi đến hết ngày 30/11/2021 (trong kỳ thanh toán từ tháng 9 đến tháng 11/2021). Do hợp đồng thanh lý sẽ thực hiện từ ngày 15/11 nên bên ông Mùi sẽ phải trả lại cho bên thuê số tiền 15 ngày còn lại là 12,5 triệu đồng.

"Sáng nay, tôi đi tiến hành hủy hợp đồng, miễn sao kết thúc hợp đồng thuê này càng sớm càng tốt. Tôi chấp nhận trả lại khoản tiền này cho xong để lấy lại mặt bằng", ông cho biết.