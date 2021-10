Không được miễn giảm tiền thuê, Thế giới Di động lập tức chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng, chủ nhà tuyên bố "1 đồng cũng phải trả đủ"!

"Tôi phải lấy lại mặt bằng và đòi đủ 100% số tiền", một đối tác cho Thế giới Di động thuê mặt bằng thời hạn 8 năm tuyên bố.

Nói là làm, Thế giới Di động vừa đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng với một số chủ nhà không đồng ý miễn, giảm 70% - 100% tiền thuê trong thời gian cửa hàng phải đóng cửa hoặc hạn chế bán hàng để phối hợp phòng, chống dịch.



Ông Trần Kỷ Mùi, một đối tác cho Thế giới Di động thuê mặt bằng ở Bình Định xác nhận thông tin trên.

Công văn về việc chấm dứt hợp đồng thuê trước hạn được gửi tới ông Mùi đề ngày 8/10, tức chỉ 2 ngày sau "tối hậu thư" của Thế giới Di động yêu cầu các đối tác cho thuê mặt bằng hoặc phản hồi để đi đến thống nhất việc giảm giá thuê mặt bằng, hoặc ông lớn bán lẻ này sẽ xúc tiến thủ tục thanh lý hợp đồng.

Tư liệu ông Trần Kỷ Mùi cung cấp.

Hợp đồng cho thuê mặt bằng của ông Mùi với Thế giới Di động kéo dài 8 năm, từ tháng 3/2020 đến tháng 3/2028. Việc thanh toán được tiến hành 3 tháng/lần. Tuy nhiên, trong làn sóng Covid-19 lần thứ 4, ông Mùi cho biết Thế giới Di động đã gửi thông báo giảm số tiền thanh toán xuống 70% - 100% trong kỳ gần nhất.



Cụ thể, trong các tháng 7, 8, 9, thay vì nhận được khoản tiền thuê mặt bằng ở mức 75 triệu đồng, ông Mùi nhận được thông báo và số tiền chuyển khoản chỉ còn hơn 24,1 triệu đồng, tức không bằng tiền thuê mặt bằng 1 tháng cho 3 tháng nói trên.

Được biết, mặt bằng ông Mùi cho Thế giới Di động thuê đang được thế chấp tại ngân hàng. Thời điểm soạn hợp đồng cho thuê này phía ngân hàng đã có văn bản chấp thuận để ông Mùi cho thuê lại tài sản đang thế chấp.

Trả lời chúng tôi về văn bản văn bản thông báo không tính phí thuê, giảm 70% phí thuê mặt bằng của Thế giới Di động gửi tới các chủ nhà trước đó, Luật sư Trương Thanh Đức - Giám đốc Công ty Luật ANVI cho rằng: Có thể Thế giới Di động đang suy nghĩ rằng, nếu chủ nhà không cho mình thuê thì chẳng ai thuê.

"Dù có lý do chính đáng là khó khăn do dịch bệnh, nhưng lại đặt mình ở vị thế kèo trên để chèn ép thì chẳng khác nào lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người khác cũng do dịch bệnh. Vì dịch bệnh thì rất nhiều chủ nhà cũng khó khăn do bị chậm trả, không có tiền trả, không cho thuê được và bị phá vỡ hợp đồng".

"Chưa kể còn nhiều trường hợp có khi còn khó khăn hơn Thế giới Di động vì người cho thuê nhà chỉ là đi thuê lại, đã trả hết tiền hay không được giảm tiền thuê hoặc đang nợ nần tiền đầu tư vào phần nhà cho thuê mà không được ngân hàng và chủ nợ khác miễn giảm tiền gốc, tiền lãi", Luật sư Đức nói.

Hợp đồng ông Mùi cung cấp cho chúng tôi không có điều khoản nào liên quan đến tình hình "bất khả kháng".

Liên quan đến điều khoản đơn phương chấm dứt hợp đồng, hợp đồng ký kết giữa ông Mùi và đại diện Thế giới Di động quy định: Trong mọi điều kiện bình thường mà bên B (Thế giới Di động) đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì:

- Thông báo cho Bên A biết trước 1 tháng bằng văn bản

- Không yêu cầu Bên A chi trả tiền xây dựng, sửa chưa nhà mà bên B đã đầu tư

- Bên A cũng không chịu trách nhiệm gì về thiệt hại của việc hủy hợp đồng

- Bên B được thu hồi lại các khoản tiền đã thanh toán trước còn lại chưa sử dụng hết thời gian nếu thông báo đủ thời gian hủy hợp đồng trước hạn là 1 tháng.

Ở chiều ngược lại, Bên A (bên cho thuê mặt bằng) muốn đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng phải thông báo cho Bên B trước 1 tháng bằng văn bản, nếu Bên B có một trong các hành vi:

- Trả tiền thuê quá hạn 3 tháng mà không có lý do chính đáng

- Sử dụng đất không đúng mục đích cho thuê.