Thông tin mới nhất đợt mưa lũ ở miền Bắc

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay (13/9), ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa, mưa vừa, và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 7-15 ngày 13/9 có nơi trên 50mm như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 78.3mm, Cây Thị (Thái Nguyên) 63.7mm, Tân Yên (Bắc Giang) 79.2mm, Thanh Mai (Nghệ An) 81mm, Sơn Hồng (Hà Tĩnh) 54.8mm.

Dự báo từ chiều tối 13/9 đến ngày 14/9, miền Bắc tiếp tục mưa rào và dông.

Trong đó, khu vực có mưa lớn nhất là Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc và đồng bằng Bắc Bộ, gồm Hà Nội. Tổng lượng mưa thời gian này phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 150mm.

Các khu vực khác ở miền Bắc từ chiều tối 13 đến ngày 14/9 có tổng lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Lũ có khả năng xuất hiện trên các sông suối ở miền Bắc và Thanh Hóa. Ảnh minh họa.

Dự báo từ đêm 14/9, mưa lớn ở miền Bắc có xu hướng giảm dần.

Khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình từ chiều tối ngày 13-15/9, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến ở Thanh Hóa-Nghệ An từ 70-120mm, có nơi trên 200mm, ở Hà Tĩnh-Quảng Bình từ 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Dự báo mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình còn có khả năng kéo dài đến ngày 16/9.

Do mưa lớn kéo dài, từ chiều tối nay đến ngày 14/9, trên các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 2-4m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ khu vực thượng lưu sông Chảy, sông Thao, sông Lô, sông Mã có khả năng đạt mức báo động (BĐ)1.

Cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du phía Bắc và Thanh Hóa, đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang và Quảng Ninh.