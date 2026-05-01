Thông tin ít người biết về Á hậu 3 Mrs Earth Vietnam 2026 Nguyễn Phương Thu

Sinh năm 1991 tại Hà Nội, cô không chỉ sở hữu nhan sắc dịu dàng mà còn gây ấn tượng bởi hành trình chuyển mình đầy cảm hứng. Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại Học viện Ngân hàng, á hậu Phương Thu từng có 5 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính tại một ngân hàng lớn ở Hà Nội, một môi trường ổn định mà nhiều người mơ ước.

Tuy nhiên, với khát khao được sống trọn vẹn với đam mê, cô đã quyết định rẽ hướng, bước ra khỏi “vùng an toàn” để theo đuổi kinh doanh và nghệ thuật. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực kinh doanh, Á hậu Phương Thu còn thử sức với diễn xuất và ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình của VTV như Hà Nội ngày ấy, Trạm cứu hộ Trái tim, Cách em 1 mm, Không giới hạn, Ngược đường ngược nắng. Sự đa tài của cô còn thể hiện qua năng khiếu ca hát và nhảy múa những yếu tố giúp cô tỏa sáng trên sân khấu.

Chia sẻ về hành trình của mình, á hậu Phương Thu cho biết: Cô luôn tin rằng mỗi người phụ nữ đều sở hữu một vẻ đẹp riêng biệt. Khi dám thay đổi, biết yêu thương bản thân và không ngừng hoàn thiện, người phụ nữ không chỉ trở nên tốt đẹp hơn mà còn có thể lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Danh hiệu Á hậu 3 tại Mrs Earth Vietnam 2026 không chỉ là sự ghi nhận cho nhan sắc mà còn là minh chứng cho bản lĩnh, sự nỗ lực và tinh thần dám sống thật với chính mình của á hậu Nguyễn Phương Thu.

Hành trình của cô là nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ hiện đại những người đang tìm kiếm sự cân bằng giữa sự nghiệp, đam mê và giá trị cá nhân.