“Bản sắc ngàn năm” của NTK Thoa Trần sẽ tỏa sáng tại chung kết Mrs Earth Vietnam 2026

Tối 18/4, Chung kết Mrs Earth Vietnam 2026 sẽ chính thức được diễn ra. Cuộc thi do Hoa hậu Phan Kim Oanh đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban Tổ chức. Đây là sân chơi nhan sắc uy tín, chuyên nghiệp và đã được các cơ quan chức năng cấp phép đầy đủ.

Theo thông tin từ ban tổ chức, Mrs Earth Vietnam 2026 quy tụ dàn giám khảo danh tiếng như: Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – NSND Vương Duy Biên, NSND Nguyễn Hải, NSƯT Đỗ Kỷ, diễn viên Thanh Hương, Hoa hậu Vũ Thị Hoa…

Đáng chú ý, Nhà thiết kế Thoa Trần sẽ đảm nhận vai trò giám khảo của cuộc thi. Đồng thời, cô mang đến bộ sưu tập áo dài dành riêng cho các thí sinh mang tên “Bản sắc ngàn năm”.

Bộ sưu tập không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài truyền thống mà còn là sự kết tinh của chiều sâu văn hóa dân tộc qua hàng nghìn năm lịch sử. Mỗi thiết kế là một lát cắt của di sản Việt, từ họa tiết, chất liệu đến màu sắc đều gợi nhắc về cội nguồn, bản sắc và niềm tự hào dân tộc. “Bản sắc ngàn năm” hướng tới việc tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam hiện đại – bản lĩnh, trí tuệ nhưng vẫn gìn giữ được nét dịu dàng, đằm thắm truyền thống.

Đây không phải lần đầu Nhà thiết kế Thoa Trần hợp tác cùng Hoa hậu Phan Kim Oanh. Trước đó, cô từng đảm nhận vai trò thiết kế áo dài và giám khảo tại nhiều cuộc thi do Phan Oanh Media tổ chức như: Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026, Mrs Grand Vietnam, Mrs Earth Vietnam…

Nhà thiết kế Thoa Trần là một trong những tên tuổi nổi bật của làng mốt Việt Nam, với gần hai thập kỷ gắn bó cùng tà áo dài. Cô từng được vinh danh với nhiều giải thưởng uy tín, trong đó có Kỷ lục Việt Nam ghi nhận những đóng góp nổi bật trong việc bảo tồn và phát triển áo dài truyền thống.

Không chỉ thành công trong lĩnh vực thiết kế, Thoa Trần còn là một nhà giáo tận tâm trong đào tạo nghề, giảng viên nghi thức, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa và hình ảnh người phụ nữ Việt. Cô cũng đã mang nhiều bộ sưu tập áo dài ra quốc tế trình diễn, tạo dấu ấn và nhận được sự đánh giá cao từ bạn bè quốc tế.

Với uy tín và sức ảnh hưởng trong làng áo dài, Nhà thiết kế Thoa Trần được Hoa hậu Phan Kim Oanh tin tưởng mời vào vị trí giám khảo của cuộc thi.

Về phía mình, Thoa Trần cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Hoa hậu Phan Kim Oanh – người đã không ngừng nỗ lực, vượt qua nhiều thử thách để đầu tư và tổ chức thành công các cuộc thi nhan sắc trong nước và quốc tế, góp phần nâng tầm vẻ đẹp và giá trị của phụ nữ Việt Nam trên bản đồ sắc đẹp thế giới.

