Tối ngày 28/4, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), đêm Chung kết cuộc thi Mrs Earth Vietnam 2026 do Phan Oanh Media tổ chức đã chính thức diễn ra. Đây là mùa giải thứ hai của cuộc thi, tiếp nối sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái của phụ nữ Việt Nam hiện đại.

Chủ nhân mới của chiếc vương miện gọi tên Nguyễn Khuê Thu, một gương mặt gây ấn tượng mạnh mẽ ngay từ những vòng đầu tiên. Không chỉ sở hữu chiều cao 1m70 cùng gương mặt khả ái, Khuê Thu còn khiến nhiều người cảm phục bởi nghị lực sống phi thường.

Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi mới lên 3, cô và em trai lớn lên trong sự đùm bọc của người thân. Thay vì đầu hàng số phận, Khuê Thu đã biến những mất mát thành động lực để vươn lên. Cô tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ tại Đại học Quảng Đông (Trung Quốc), thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Trung. Hiện tại, tân Hoa hậu đang là một phiên dịch viên kiêm doanh nhân trong lĩnh vực làm đẹp.

“Tôi muốn chứng tỏ rằng mình là một người phụ nữ mạnh mẽ. Từ cô bé mồ côi đến với sân khấu hôm nay là một hành trình dài của sự nỗ lực không ngừng nghỉ,” Khuê Thu nghẹn ngào chia sẻ sau giây phút đăng quang.

Trong đêm chung kết, Nguyễn Khuê Thu đã chứng minh mình hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu "Người đẹp Tri thức". Khi nhận được câu hỏi về giá trị cốt lõi của người phụ nữ hiện đại để vừa thành công ngoài xã hội, vừa giữ gìn hạnh phúc gia đình, cô đã có màn trả lời song ngữ Việt - Anh đầy thuyết phục.

Khuê Thu khẳng định: “Người phụ nữ hiện đại cần ba giá trị: Bản lĩnh, Trí tuệ và Lòng yêu thương. Bản lĩnh để vượt qua giới hạn, trí tuệ để đưa ra lựa chọn đúng đắn và lòng yêu thương chính là nền tảng cốt lõi để giữ lửa hạnh phúc và lan tỏa sự tích cực cho cộng đồng.” Tư duy sắc bén cùng phong thái tự tin đã giúp đại diện Bắc Ninh hoàn toàn chinh phục Hội đồng Giám khảo.

Cuộc thi năm nay được đánh giá cao về quy mô và sự chuyên nghiệp. Trước đêm chung kết, Top 20 thí sinh đã có chuỗi hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi nạn nhân chất độc da cam tại Hà Nội và quảng bá văn hóa dân tộc tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Chú thích ảnh

Bên cạnh ngôi vị cao nhất của Nguyễn Khuê Thu, Ban tổ chức cũng đã tìm ra các gương mặt Á hậu xứng đáng:

Á hậu 1: Trịnh Thị Thu Bình (Đại diện Việt Nam tại Mrs Universe 2026)

Á hậu 2: Nguyễn Thị Hồng Mến

Á hậu 3: Nguyễn Phương Thu

Á hậu 4: Kim Thị Phương Anh

Sau cuộc thi, Tân Hoa hậu Nguyễn Khuê Thu sẽ bắt đầu hành trình huấn luyện nghiêm ngặt để đại diện Việt Nam tham dự đấu trường quốc tế Mrs Earth International 2026, dự kiến diễn ra tại Philippines vào tháng 12 tới.

Với nền tảng học vấn tốt, khả năng ngoại ngữ xuất sắc và một trái tim giàu lòng trắc ẩn, Nguyễn Khuê Thu được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên dấu ấn rực rỡ cho nhan sắc Việt trên bản đồ thế giới.

PV