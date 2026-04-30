NTK Trinh Trinh gây ấn tượng tại Chung kết Mrs Earth Vietnam

Trong số đó, NTK Trinh Trinh ghi dấu ấn đặc biệt khi đảm nhận vai trò kép: Nhà thiết kế trang phục dạ hội và thành viên Ban Giám khảo, một vị trí thể hiện rõ chuyên môn và tầm ảnh hưởng của chị trong làng thời trang.

Là người đứng sau những thiết kế dạ hội xuất hiện trong đêm thi quan trọng nhất, Trinh Trinh mang đến một “bữa tiệc thị giác” đầy cảm xúc. Các mẫu váy không chỉ lộng lẫy, tôn vinh vóc dáng mà còn thể hiện rõ tinh thần của người phụ nữ hiện đại: tự tin, quyến rũ nhưng vẫn giữ được nét tinh tế và chiều sâu nội tâm.

Điểm đặc trưng trong thiết kế của chị là sự xử lý khéo léo giữa chất liệu cao cấp, kỹ thuật dựng form chuẩn xác và những chi tiết đính kết thủ công cầu kỳ. Không dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ, các thiết kế dạ hội của NTK Trinh Trinh còn truyền tải thông điệp về vẻ đẹp bền vững và sự hòa hợp với thiên nhiên đúng với tinh thần của Mrs Earth Vietnam.

Những gam màu lấy cảm hứng từ tự nhiên, kết hợp cùng đường cắt mềm mại, uyển chuyển, đã góp phần tạo nên hình ảnh người phụ nữ vừa tỏa sáng trên sân khấu, vừa mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc.

Trong vai trò Ban Giám khảo, NTK Trinh Trinh thể hiện sự sắc sảo và công tâm trong từng quyết định. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực thiết kế dạ hội, chị đặc biệt chú trọng đến khả năng làm chủ trang phục của thí sinh từ thần thái, phong cách trình diễn đến cách họ “kể câu chuyện” của mình thông qua từng bước catwalk.

Theo chị, một bộ dạ hội chỉ thực sự tỏa sáng khi người mặc thổi được cá tính và cảm xúc vào đó. Sự góp mặt của NTK Trinh Trinh đã mang đến cho đêm Chung kết một màu sắc chuyên môn rõ nét, đồng thời nâng tầm giá trị nghệ thuật của cuộc thi. Không chỉ là người tạo nên những thiết kế lộng lẫy, chị còn là người “cầm cân nảy mực” góp phần tìm ra gương mặt xứng đáng nhất cho ngôi vị cao nhất.

Giữa không gian rực rỡ của ánh đèn và những khoảnh khắc thăng hoa, NTK Trinh Trinh khẳng định vị thế của mình bằng chính tài năng, sự tận tâm và tư duy sáng tạo không ngừng. Đó cũng chính là lý do khiến chị trở thành một trong những nhân tố nổi bật, góp phần làm nên thành công của Chung kết Mrs Earth Vietnam 2026.

PV