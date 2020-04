Thông tin hiếm hoi về cô dâu xinh đẹp của So Ji Sub: Kém 17 tuổi, học vấn cực cao và được tôn làm "nữ thần" tại Hàn Quốc

Cách đây vài giờ, công ty So Ji Sub đã chính thức thông báo về việc nam diễn viên cùng bạn gái Cho Eun Jung đã nên vợ nên chồng trong một đám cưới nhỏ xinh cùng với gia đình.

Đại diện công ty So Ji Sub cho hay: "So Ji Sub đã đưa mối quan hệ quý giá của mình lên một tầm cao mới và đã chính thức thề nguyện trọn đời cùng người thương. Cặp đôi chính thức công khai hẹn hò vào năm ngoái và đã hứa sẽ trở thành người bạn đời của nhau dựa trên lòng tin cùng tình yêu dành cho đối phương. Họ đã đăng ký kết hôn vào hôm nay, ngày 7/4".

Thông tin So Ji Sub kết hôn khiến khá nhiều người bất ngờ nhưng cũng vô cùng vui mừng hạnh phúc bởi từ nay nam tài tử đã có bên cạnh một người có thể nắm tay anh đi đến cuối cuối đời. Cuối cùng người đàn ông độc thân hoàng kim của chúng ta đã không còn độc thân.

Rất nhiều lời chúc phúc được gửi tới So Ji Sub cùng cô dâu mới Cho Eun Jung.

Cô dâu xinh đẹp của So Ji Sub.

Thông tin về Cho Eun Jung cũng trở thành đề tài được quan tâm tại xứ Hàn. Trước đó, thời điểm So Ji Sub hẹn hò, thông tin này cũng từng gây bão dư luận.

Cho Eun Jung sinh năm 1994, từng tốt nghiệp tại trường Đại học Ewha chuyên ngành Khiêu vũ. Viện Đại học Nữ giới Ewha hay còn gọi là ĐH Nữ giới Hoa Lê (Ewha Womans University) là trường đại học tư thục dành riêng cho nữ giới lớn nhất Hàn Quốc và cả thế giới.

Đại học Ehwa cũng là một trong các trường đại học nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc, và nhiều phụ nữ hàng đầu đã tốt nghiệp từ đây (Han Myeong Suk: nữ thủ tướng đầu tiên của Hàn Quốc) và các Đệ nhất phu nhân Lee Soon Ja: Phu nhân tổng thống Jeon Du-hwan), Kim Yoon Ok: phu nhân tổng thống Lee Myung Bak )...

Trước đó, Cho Eun Jung từng theo học trường nghệ thuật Yewon School và sau đó là Seoul Arts High School. Được biết trường Seoul Arts High School là nơi rất nhiều ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc theo học.

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng khả năng giao tiếp tốt, từ khi còn là sinh viên trong trường, Cho Eun Jung đã thử sức với vai trò MC của đài Ongamenet (OGN) - một kênh truyền hình riêng về game. Theo tiết lộ, để dành được vị trí này, Cho Eun Jung đã phải vượt qua rất nhiều ứng cử viên khác.

Sự duyên dáng và thông minh của Cho Eun Jung đã khiến cô nàng nhanh chóng trở thành gương mặt không thể thiếu trong các giải đấu. Cô nàng được các game thủ gọi là ""Nữ thần của các giải đấu". Cho Eun Jung từng được đồn là "người tình tin đồn" của game thủ nổi tiếng nhất nhì xứ Hàn Faker. Tuy nhiên, người trong cuộc chưa từng lên tiếng xác nhận chỉ có Faker từng chia sẻ rằng Cho Eun Jung là nữ thần trong mắt các game thủ.

Cho Eun Jung và Faker

Cho Eun Jung rời LCK (giải đấu hàng đầu Hàn Quốc) vào năm 2016 để hoàn thành việc học Đại học của mình. Sau này cô nàng gia nhập SBS với vai trò phóng viên mảng văn hoá - văn nghệ và việc này cũng đã mở ra mối lương duyên của mình cùng với So Ji Sub.

Tháng 3/2018, Cho Eun Jung có cơ hội phỏng vấn dàn diễn viên chính của phim điện ảnh "Và em sẽ đến" trên chương trình: "Night of Real Entertainment" của SBS và đây cũng là lần đầu tiên cô gặp ông xã mình. Sau lần ấy, cả hai có cơ hội gặp lại qua sự giới thiệu của người quen và chính thức hẹn hò.

Tháng 5/2019, So Ji Sub đã chính thức xác nhận đang hẹn hò với bạn gái kém tuổi sau khi Dispatch công bố một loạt ảnh hẹn hò như trong phim ngôn tình của cả 2.

Sau hơn 1 năm hẹn hò, So Ji Sub và Cho Eun Jung chính thức đưa mối quan hệ của mình lên một tầm cao mới, là vợ là chồng của nhau.

Xin chúc mừng So Ji Sub - Cho Eun Jung.