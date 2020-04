Thông tin chính thức vụ cướp ngân hàng ở Sóc Sơn: Kẻ cướp cực kì liều lĩnh, xảo quyệt

Theo điều tra, khoảng 15h10 ngày 20/4, một đối tượng nam giới, khoảng 25-35 tuổi, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và kính đen, đeo găng tay, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius màu đen, gắn BKS: 11B1- 214.47 đi đến Ngân hàng Techcombank - Chi nhánh Sóc Sơn, địa chỉ: Tổ 7, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, để xe máy trên vỉa hè trước của Ngân hàng rồi đi bộ vào ngân hàng.

Đối tượng đã sử dụng súng bắn 1 phát đe dọa định cướp tiền nhưng nhân viên ngân hàng đã kịp thời bấm chuông báo động nên đối tượng không cướp được tiền, bỏ chạy ra ngoài. Bị bảo vệ ngân hàng ngăn cản, đối tượng bắn tiếp phát thứ 2 vào bảo vệ , rồi điều khiển xe máy bỏ chạy theo đường Quốc lộ 3 hướng đi Thái Nguyên.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ được 2 vỏ đạn, 1 đầu đạn loại K59... May mắn không bị thiệt hại về người và tài sản.

Qua rà soát qua kiểm tra BKS 11B1-21447, xác định đây là biển số xe tang vật của vụ trộm cắp tài sản xảy ra năm 2018 tại thành phố Bắc Ninh.

Ngay sau khi nhận được thông tin báo cáo, đồng chí Giám đốc CATP đã chỉ đạo Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó giám đốc Công an Thành phố, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo các lực lượng điều tra; đồng thời Công an thành phố đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an để chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự và Công an các tỉnh, thành phố giáp ranh như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh... phối hợp với mục tiêu truy bắt đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất, để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, ổn định tình hình trên địa bàn.

Qua điều tra, sàng lọc, lực lượng điều tra công an Hà Nội xác định nghi phạm gây ra vụ cướp là Trần Hữu Trung, sinh năm 1991, HKTT tại tổ 33, khu 5, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, Quảng Ninh đang có mặt tại Uông Bí, Quảng Ninh. Các mũi trinh sát được huy động để truy tìm và vận động đối tượng ra đầu thú.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Trung đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên qua lời khai của đối tượng cho thấy đây là một kẻ liều lĩnh, có thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hòng thoát khỏi sự truy đuổi của lực lượng Công an.



Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.