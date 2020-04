Vụ nổ súng cướp ngân hàng ở Sóc Sơn: Nghi phạm đã ra đầu thú

Liên quan đến vụ nổ súng cướp ngân hàng ở Sóc Sơn, Hà Nội, sáng 27/4, một vị lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội cho biết, nam thanh niên nổ súng cướp ngân hàng T.C. (có địa chỉ gần ngã tư thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn) đã đến cơ quan công an đầu thú.

Vị này cho biết thêm, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Công an huyện Sóc Sơn đã phối hợp cùng Công an TP Hà Nội và công an các địa phương lân cận khẩn trương truy bắt, xác định nhân thân của nghi phạm.

Nghi phạm nổ súng cướp ngân hàng ở Sóc Sơn đã ra đầu thú.

Qua điều tra, sàng lọc, công an đã xác định được nghi phạm gây ra vụ cướp là người ở Uông Bí, Quảng Ninh. Sau đó, tên cướp đã đến công an ở Uông Bí (Quảng Ninh) để đầu thú.

"Khi vào đến ngân hàng, nó (tên cướp -PV) nổ súng, các nhân viên ngân hàng đã nhanh chóng bấm chuông báo động còi hú khiến đối tượng bị giật mình và bỏ chạy...", lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn nói về vụ cướp.

Cũng theo vị này, rất may mắn vụ cướp không có thiệt hại về người cũng như tài sản.

Trước đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 20/4, một người đàn ông đội mũ, đeo kính đen và khẩu trang đã đóng giả khách hàng đến chi nhánh trên để giao dịch.

Khi đến lượt, người này nói quên chứng minh thư nên đi ra ngoài. Sau khi quay trở lại, vị khách rút vũ khí định uy hiếp, nhưng nhân viên đã kịp nhấn nút báo động. Được biết, vụ việc chỉ có một nghi can và mang theo vật giống súng khi gây án.