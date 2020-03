Thông tin chi tiết về lịch học qua truyền hình của học sinh 15 tỉnh thành trên cả nước

Do những diễn biến của dịch Covid-19 nên các tỉnh thành trên cả nước đều có thông báo cho học sinh các cấp Mầm non đến THCS hoặc Mầm non đến THPT tiếp tục nghỉ học. Một số tỉnh cho học sinh nghỉ đến hết tháng 3, một số cho nghỉ đến giữa tháng 3.

Trong thời gian này, để không làm gián đoạn việc học tập của học sinh, nhiều tỉnh đã triển khai việc phát bài giảng thông qua sóng truyền hình. Tính đến thời điểm hiện tại, có tổng cộng 14 tỉnh đã thực hiện phương pháp này. Dưới đây là chi tiết lịch học qua truyền hình của các tỉnh, phụ huynh và học sinh cần lưu ý:

1. Hà Nội

Học sinh Hà Nội sẽ học tập qua Đài phát thanh - Truyền hình Hà Nội. Lịch học được thông báo như sau:

2. Thừa Thiên Huế

Học sinh lớp 9 và lớp 12 tại Thừa Thiên Huế sẽ được học qua truyền hình với thời khóa biểu cụ thể như sau:

3. Ninh Bình

Theo thông báo trước đó của tỉnh Ninh Bình, học sinh khối Mầm non đến THCS trên địa bàn tỉnh vẫn đang nghỉ đến khi có thông báo mới. Trong thời gian này, học sinh lớp 9 sẽ được học qua truyền hình.

4. Đà Nẵng

Sở GD&ĐT tỉnh Đà Nẵng đã phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh tổ chức sản xuất chương trình "Ôn tập lớp 12 trên truyền hình". Chương trình này được phát sóng trên kênh DanangTV2 và đăng tải trên website Danangtv.vn.

5. Hòa Bình

Lịch học của học sinh lớp 9

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7 9h15'

45-50 phút/ tiết Văn

Toán

Anh Văn Toán Anh Văn Toán Anh Văn Toán Anh Văn Toán Anh Văn Toán Anh

Lịch học của học sinh lớp 12

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7 14h45' 45-50 phút/ tiết Văn Toán

Anh Văn Toán Anh Văn Toán Anh Văn Toán Anh Văn Toán Anh Văn Toán Anh

6. Nam Định

Chương trình ôn tập cho học sinh lớp 9 được phát sóng hàng ngày từ 3/3/2020 (Thứ Ba) theo các khung giờ như sau: Môn Toán: Vào lúc 9h25; môn Ngữ Văn: Vào lúc 15h00; môn Tiếng Anh: Vào lúc 17h00

Các môn Hóa học, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân được phát sóng xen kẽ trong tuần (từ ngày 9/3/2020) theo khung giờ phát sóng của các môn Toán,Ngữ Văn, tiếng Anh nêu trên.

Bên cạnh đó các chương trình học sẽ được phát sóng lại trong khung giờ 23h00 mỗi ngày, sau bản tin cuối ngày, thời gian bắt đầu phát sóng từng môn có thể dao động trong khoảng 5 phút.

7. Nghệ An

Học sinh lớp 9 và lớp 12 ở Nghệ An sẽ học tập theo lịch sau:

8. An Giang

Học sinh An Giang sẽ được học qua truyền hình các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Hóa học, Sinh học, Vật lý, Địa lý, Lịch sử theo thời khóa biểu sau:

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 10h Toán Anh Hóa Toán Văn Địa 15h Văn Anh Sinh Lý Anh Sử

9. Vĩnh Long

Học sinh lớp 9 và lớp 12 sẽ học tập các môn Văn, Toán, Anh trên sóng truyền hình THVL4 theo lịch sau:

10. Thái Bình

Học sinh lớp 9 và lớp 12 sẽ học tập theo lịch sau:

11. Đồng Nai

Học sinh lớp 3, lớp 4 và lớp 9 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ học tập qua truyền hình. Thời khóa biểu cụ thể từng môn như sau:

12. TP.HCM

TP.HCM sẽ phát sóng chương trình ôn tập cho học sinh lớp 9 và 12 trên kênh HTV Key. Thời khóa biểu cụ thể như sau:

Buổi sáng: 8h, 9h, 10h với các môn lần lượt là Toán, Văn và Tiếng Anh của khối lớp 9.

Buổi chiều: 14h, 15h, 16h với các môn lần lượt là Toán, Vật lý và Hóa học của khối lớp 12.

13. Hải Phòng

Học sinh lớp 9 và lớp 12 sẽ học từ thứ 2 đến thứ 7 trên kênh THP, THP+ của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

Sáng từ 8h30 – 9h15 các môn cho khối 9 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh).

Chiều từ 14h30 – 16h45 các môn cho khối 12 (Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Sinh học, Giáo dục công dân).

Số đầu tiên được phát sóng vào 8h30 thứ 6, ngày 13/3 với môn Ngữ Văn dành cho lớp 9.

14. Quảng Nam

Tối ngày 15/3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết từ ngày 16/3, Quảng Nam tổ chức dạy học qua truyền hình cho học sinh khối 12.

Cụ thể, Sở GD-ĐT tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam (QRT) tổ chức dạy học qua truyền hình cho học sinh khối 12 với chín môn học gồm Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh và Giáo dục công dân. Mỗi buổi có hai tiết và mỗi tiết có thời lượng 25 - 30 phút. Giáo viên tham gia giảng dạy được chọn từ các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Thời gian dạy học vào buổi sáng từ 9h - 10h, buổi chiều từ 15h - 16h, từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần trên kênh QRT và trực tuyến tại địa chỉ www.qrt.vn. Học sinh có thể theo dõi trực tiếp hoặc truy cập website của QRT để xem lại những chương trình đã phát sóng.

15. Thái Nguyên

Học sinh lớp 5 và lớp 9 trên địa bàn tỉnh sẽ được ôn tập chương trình "Ôn tập chương trình học phổ thông năm 2020" trên sóng Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên. Thời khóa biểu chi tiết từng môn như sau:

Ngoài các tỉnh thành thì kênh truyền hình giáo dục quốc gia VTV7 cũng sẽ phát sóng chương trình Chinh phục kỳ thi vào 10 với 3 môn Toán, Văn, Tiếng Anh được phát sóng vào 7h và 16h, phát lại trên kênh Youtube VTV7 lúc 21h. Chương trình Chinh phục kỳ thi THPT Quốc gia 2020 với 9 môn học sẽ được phát sóng từ ngày 6/4.

Bên cạnh đó, chương trình Chinh phục kỳ thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh 2019 đang được phát lại trên kênh VTV7 lúc 12h và 22h từ ngày 29/2. Ngoài ra còn nhiểu kênh Youtube kết hợp với truyền hình ôn tập kiến thức chất lượng cho học sinh lớp 9 và lớp 12