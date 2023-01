Thông điệp ý nghĩa phía sau bộ váy cánh bướm mà Ngọc Châu lựa chọn mang đến Hoa hậu Hoàn vũ 2022

Sau bán kết Miss Universe 2022, Ngọc Châu và bộ váy cánh bướm đang là chủ đề nhận được rất nhiều sự yêu thích của mọi người. Điều đặc biệt hơn, bộ trang phục này mang 1 ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Theo chia sẻ của phía Ngọc Châu, cánh bướm có vẻ đẹp cuốn hút và bí ẩn, do thiên nhiên tạo tác và ban tặng cho con người.

Đồng thời, những chuyển động đặc trưng của cánh bướm luôn tạo nên sự quyến rũ diệu kỳ, cuốn hút vạn vật, thiên nhiên và mọi ánh nhìn của con người.

Ở góc độ "hiệu ứng cánh bướm", Butterfly Effect là bộ váy được tạo tác để tôn vinh giá trị cống hiến của những điều phi thường nhỏ bé.

Trong tâm lý học, hiệu ứng cánh bướm nhắc chúng ta rằng mỗi suy nghĩ nhỏ, hành động nhỏ sẽ góp nên những kết quả lớn.

Giống như Ngọc Châu, một người phụ nữ trưởng thành từ những khó khăn, luôn nỗ lực cải thiện cuộc sống từ việc làm nhỏ để vươn mình, cố gắng để tạo ra những giá trị lớn.

Những thành công lớn của Ngọc Châu đều được vun vén và xây dựng từ những hành động nhỏ bé. Ngọc Châu là một Vinawoman bản lĩnh, giàu ý chí và nghị lực, đám đương đầu và chinh phục mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống.

Butterfly Effect không chỉ là câu chuyện của vẻ đẹp cánh bướm, bộ váy ấn tượng này còn mang đến thông điệp về Transformational Leadership.

Cụ thể câu nói của Satya Nani: "A little progress each day adds up to big results" đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho Ngọc Châu cùng NTK Chung Thanh Phong quyết định thay đổi phương án trang phục dạ hội cho đêm bán kết Miss Universe 2022.