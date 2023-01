Độ nổi tiếng của nữ MC gốc Việt dẫn chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022

Sáng 5/1, chuyên trang sắc đẹp Missosology đưa tin MC gốc Việt Jeannie Mai sẽ đảm nhận vai trò dẫn chương trình đêm chung kết Miss Universe 2022. Cùng dẫn với cô là cựu Hoa hậu Hoàn vũ 2021 Olivia Culpo.

Nữ MC gốc Việt Jeannie Mai. Ảnh:

Jeannie Mai và Olivia Culpo được lựa chọn để thay thế cho nam MC Steve Harvey - người đã đảm nhận vai trò dẫn chương trình của đêm chung kết Miss Universe trong 5 năm qua.

Ngoài ra, Hoa hậu Hoàn vũ 2018 Catriona Gray và nữ diễn viên từng giành giải Emmy - Zuri Hall sẽ đảm nhận vai trò MC trong hậu trường của đêm chung kết.

Miss Universe 2022 bắt đầu vòng chung kết từ ngày 4/1 và kết thúc vào ngày 14/1 tại thành phố New Orleans, bang Louisiana, Mỹ. Đương kim hoa hậu là Harnaaz Sandhu. Đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi năm nay là Ngọc Châu.

Jeannie Mai từng nhiều lần đảm nhận vai trò MC hậu trường của Miss Universe. Sau nhiều năm cố gắng, nỗ lực của cô được đền đáp khi trở thành MC chính của đêm chung kết Miss Universe 2022 vào ngày 14/1.

Jeannie Mai sinh ngày năm 1979 tại San Jose, California, Hoa Kỳ. 16 tuổi, Jeannie Mai bắt đầu sự nghiệp, cô lang thang đến các hộp đêm nhỏ và trang điểm cho mọi người. Người đẹp sau đó trở thành một nghệ sĩ trang điểm của hãng MAC Cosmetics, từng làm việc cho nhiều ngôi sao như Christina Aguilera hay Alicia Keys.

Jeannie Mai từng nhiều lần làm MC hậu trường cho Miss Universe. Ảnh: FBNV .

Năm 2003, Jeannie Mai ứng tuyển vào các đài truyền hình Mỹ và gây ấn tượng với phong cách thời trang cùng sự hoạt ngôn đầy lôi cuốn. Jeannie bắt đầu theo đuổi nghề MC năm 2003 trong chương trình Character Fantasy của USA Network . Sau đó, cô nổi tiếng với những chương trình như How Do I Look, The Real. Jeannie Mai từng làm MC hậu trường cho cuộc thi Miss Universe từ năm 2011 đến 2014. Cô được xem là MC gốc Việt thành danh nhất ở Hollywood.

Không chỉ tham gia với vai trò người dẫn chương trình tại Mỹ, Jeannie Mai còn làm việc cho tổ chức phi lợi nhuận Heartbeat Việt Nam để giúp đỡ các trẻ em có hoàn cảnh thiệt thòi và tổ chức NighLight International - chuyên giải cứu phụ nữ và trẻ em bị bán qua biên giới.

Về đời tư, năm 2007, Jeannie Mai kết hôn với biên tập viên người Mỹ - Freddy Harteis và ly hôn 10 năm sau đó. Tháng 9/2021, Jeannie Mai mang thai con đầu lòng với rapper Jeezy. Hai người quen nhau qua chương trình The Real do cô dẫn và bí mật hẹn hò hồi tháng 1/2019. Cuối tháng 3/2020, Jeezy cầu hôn và được Mai chấp thuận.

Jeannie Mai từng gây sốc khi tiết lộ từ năm chín tuổi cô bị anh họ lạm dụng tình dục trong bốn năm và mắc hội chứng Stockholm - trạng thái tâm lý chuyển từ sợ hãi, căm ghét sang thông cảm người hại mình.

Trên sóng truyền hình Mỹ, Jeannie thường thể hiện tình yêu với văn hóa Việt Nam khi diện áo dài truyền thống hay kể các câu chuyện về mẹ và cội nguồn. Jeannie chia sẻ cô đã phải nỗ lực rất nhiều để có thể trở thành một người dẫn chương trình ở Mỹ.

"Tôi vẫn còn nhớ nhiều chương trình người ta nói với tôi rằng họ chỉ tuyển người da trắng. Tôi hỏi tại sao và họ trả lời rằng vì khán giả của họ là người da trắng, nếu xem một người dẫn chương trình châu Á, họ sẽ thấy chẳng liên quan gì cả. Điều đó thật sự làm tôi thấy tức giận, và khiến tôi nỗ lực nhiều hơn nữa để chứng tỏ cho họ thấy", cô chia sẻ.

Cô luôn tận dụng cơ hội để có thể mang văn hóa Việt Nam đến với khán giả của mình, người đẹp cũng từng mặc áo dài lên sân khấu. "Tôi nghĩ văn hóa Việt rất thú vị và tôi muốn chia sẻ điều đó trong các chương trình của mình. Lúc nào tôi cũng cũng cố gắng dạy một vài từ tiếng Việt trong các chương trình mình làm" - Jeannie chia sẻ tại một buổi giao lưu với giới trẻ ở TP.HCM năm 2016.