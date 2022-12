Profile cô gái nổi nhất nhì Hoa hậu Hoàn vũ 2022: Được huấn luyện viên của Miss Universe đào tạo, từng bại trận dưới tay Hoa hậu Phương Khánh

"Đấu trường nhan sắc khốc liệt nhất hành tinh" - Miss Universe luôn nhận được sự săn đón từ truyền thông và cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế dù đã trải qua 71 năm hình thành. Nhất là trong thời điểm Miss Universe 2022 chuẩn bị khởi động, làng sắc đẹp thế giới lại càng rộn ràng hơn khi các "chiến binh nghìn máu" dần lộ diện.

Tại khu vực châu Á, đại diện đang được đánh giá cao bậc nhất chính là người đẹp Celeste Cortesi đến từ Philippines. Hoa hậu Hoàn vũ Philippines sinh năm 1997, sở hữu vẻ đẹp lai cuốn hút khi có cha người Italy, mẹ người Tây Ban Nha gốc Philippines. Celeste Cortesi sinh ra ở Italy nhưng đã trở về Philippines làm người mẫu. Người đẹp từng chia sẻ, cô được di truyền tính cách mạnh mẽ của mẹ và học từ cha sự chăm chỉ, không ngừng phấn đấu để đạt mục tiêu.

Nhan sắc lai cuốn hút của Miss Universe Philippines

Một trong những chi tiết khá thú vị thể hiện rõ cá tính mạnh mẽ của mỹ nhân lai này mà fan sắc đẹp phát hiện chính là cô có khá nhiều hình xăm trên cơ thể, từ cổ tay, chân cho tới những vị trí "hiểm hóc" hơn như chân ngực, khe ngực, đùi... Tuy nhiên, điều này không làm ảnh hưởng đến việc Celeste Cortesi đi thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Celeste Cortesi sở hữu chiều cao ấn tượng 1,77m. Hình thể nóng bỏng là lợi thế lớn của mỹ nhân Philippines khi đến với Hoa hậu Hoàn vũ. Với gu thời trang hiện đại, gợi cảm, Celeste Cortesi thường xuyên phô diễn được những đường cong hút mắt, body 3 vòng chuẩn chỉnh và đôi chân dài nuột nà. Nhìn ngắm trang cá nhân của Hoa hậu Hoàn vũ Philippines, cộng đồng mạng phải không ngừng xuýt xoa vì cô luôn toát lên sức hút riêng, sang chảnh và quyến rũ trong những bộ ảnh thời trang lẫn hình ảnh đời thường.

Phong cách thời trang táo bạo của người đẹp 25 tuổi

Body nóng bỏng thường xuyên được cô phô diễn trong những shoot hình

Celeste Cortesi cũng cực cuốn hút trong những hình ảnh đời thường

Trước khi đến với Miss Universe 2022, Celeste Cortesi đã có trong tay 2 danh hiệu Hoa hậu cấp quốc gia là Miss Earth Philippines 2018 (Hoa hậu Trái đất Philippines 2018) và Miss Universe Philippines 2022 (Hoa hậu hoàn vũ 2022). Chính vì thế, đây không phải là lần đầu tiên Celeste Cortesi đại diện quốc gia tham dự một cuộc thi nhan sắc thuộc Big 6 thế giới. Năm 2018, người đẹp 25 tuổi đã tham dự Hoa hậu Trái đất và dừng chân ở Top 8. Người chiến thắng cuộc thi năm đó không ai khác chính là Hoa hậu Phương Khánh của Việt Nam.

Kinh nghiệm thi quốc tế và lọt top cao của người đẹp là điều khiến những đối thủ khác phải dè chừng

Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình, Celeste Cortesi còn được đánh giá cao ở các kỹ năng. Điều này đã được chứng minh qua việc người đẹp thắng liên tiếp 5 giải thưởng phụ tại Hoa hậu Hoàn vũ Philippines: Miss Photogenic (Hoa hậu ăn ảnh), Best in Swimsuit (Trang phục áo tắm đẹp nhất ), Frontrow Best Arrival Look, Miss Avana, Miss Aqua Boracay.

Bên cạnh đó, Celeste Cortesi ghi điểm với khả năng ứng xử khá tinh tế, nhạy bén. Trong phần hỏi đáp cho Top 5 Miss Universe Philippines, Celeste nhận được câu hỏi: "Nếu có thể dừng thời gian trong một ngày, bạn sẽ sử dụng ra sao?". Người đẹp nhanh chóng đưa ra đáp án là muốn ở bên gia đình, đặc biệt là mẹ. "Hơn hai năm qua, tôi không thể gặp người thân vì họ sống ở Italy, còn tôi đến Philippines một mình. Nếu có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ ở bên mẹ, nói với mẹ tôi yêu và nhớ mẹ nhiều thế nào", cô nói.

Sự chân thật, trả lời thẳng vào vấn đề, không màu mè mà vẫn thuyết phục người nghe chỉnh là điểm cộng cho phần ứng xử của nàng Hậu.

Sắc vóc lẫn kỹ năng của Celeste Cortesi đều được đánh giá cao

Trong quá trình chuẩn bị cho Miss Universe 2022, Celeste Cortesi cũng nhận được nhiều sự chú ý khi các huấn luyện viên của cô đều là những người có tiếng tăm trong giới sắc đẹp. Đặc biệt, trong số đó phải nhắc tới Lu Celania Sierra - chuyên gia huấn luyện catwalk của tổ chức Miss Universe.

Celeste Cortesi liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng của nhiều chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng. Theo nhận định của Sash Factor, đại diện Philippines nằm trong nhóm thí sinh mạnh nhất khu vực châu Á. Theo Missosology, cô thuộc Top 5 theo bình chọn của chuyên trang này trước khi cuộc thi diễn ra.

Trước đó, Hoa hậu Hoàn vũ 2018 Catriona Gray cũng bày tỏ niềm tin của mình với đàn em. Nàng Hậu nhận định Celeste Cortesi hoàn toàn có thể giúp Philippines một lần nữa lên ngôi tại cuộc thi sắc đẹp lớn bậc nhất hành tinh.