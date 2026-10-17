Thông báo từ chương trình Dấu Chân Tình Thân sau tin buồn của diễn viên Võ Điền Gia Huy

Tối 17/10, chương trình Dấu Chân Tình Thân đăng thông báo điều chỉnh kế hoạch phát sóng sau tin buồn của diễn viên Võ Điền Gia Huy. Theo đó, kể từ ngày 17/10/2026, chương trình sẽ lên sóng với sự tham gia của bố con nghệ sĩ Châu Bùi và mẹ con nghệ sĩ Hậu Hoàng, gồm 12 tập. Đơn vị sản xuất cũng gửi lời mong khán giả và các đơn vị báo chí, truyền thông thông cảm trước sự thay đổi này.

Cũng trong ngày này, đại diện đơn vị sản xuất đăng tải tâm thư chia sẻ nỗi mất mát với Võ Điền Gia Huy cùng gia đình. Đại diện ê-kíp nhắc lại hành trình nam diễn viên và mẹ đồng hành tại Dấu Chân Tình Thân, đồng thời bày tỏ sự xúc động trước những khoảnh khắc gần gũi, ấm áp mà hai mẹ con từng mang đến.

"Trong hành trình Gia Huy và mẹ đã đồng hành cùng Dấu Chân Tình Thân, hình ảnh một Võ Điền Gia Huy ấm áp, luôn ân cần chăm sóc mẹ và những cuộc hội thoại tình cảm, chân thành của hai mẹ con đã chạm đến trái tim của rất nhiều khán giả. Những khoảnh khắc yêu thương ấy sẽ mãi là những kỷ niệm vô giá về tình mẫu tử thiêng liêng", chương trình chia sẻ, đồng thời gửi lời động viên nam diễn viên mạnh mẽ vượt qua nỗi đau mất mát.

Những khoảnh khắc trong chương trình Dấu Chân Tình Thân sẽ là ký ức vô giá của Võ Điền Gia Huy và người mẹ quá cố

Với những khán giả theo dõi Võ Điền Gia Huy đều biết anh dành cho mẹ tình yêu thương vô cùng đặc biệt. Nam diễn viên từng chia sẻ mẹ là động lực, là người truyền cảm hứng để anh theo đuổi đam mê nghệ thuật. Trên trang cá nhân, anh cũng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đưa mẹ đi ăn uống, du lịch và tận hưởng thời gian bên nhau.

Người mẹ quá cố của Võ Điền Gia Huy luôn dành sự quan tâm, lo lắng cho con trai. Bà trìu mến gọi anh là “con trai yêu”, thường xuyên chia sẻ các hoạt động nghệ thuật của con và còn lắp riêng một chiếc tủ ở nhà để trưng bày những món quà người hâm mộ gửi tặng nam diễn viên. Những chi tiết giản dị ấy càng khiến khán giả cảm nhận rõ sự gắn bó giữa hai mẹ con.

Võ Điền Gia Huy hứa sẽ cố gắng sống tốt để mẹ được an lòng

Khi thông báo mẹ qua đời, Võ Điền Gia Huy đã trải lòng về những điều còn dang dở khiến anh day dứt. Nam diễn viên tiếc vì chưa thể đền đáp trọn vẹn những hy sinh của mẹ, chưa có đủ thời gian tâm sự và phải để mẹ sống một mình khi anh xuống TP.HCM học tập, lập nghiệp. Điều khiến anh đau lòng nhất là chưa kịp có một ngôi nhà để hai mẹ con cùng sinh sống tại Sài Gòn.

Sự ra đi của mẹ là tiếc nuối lớn trong cuộc đời Võ Điền Gia Huy: "Còn tiếc nhiều điều lắm Mẹ ơi. Tiếc là con chưa kịp đền đáp đủ đầy cho những hy sinh của Mẹ. Tiếc vì chưa bao giờ tâm sự nói ra hết những nỗi lòng bằng miệng. Tiếc vì từ ngày xuống Thành phố học tập và lập nghiệp, phải để Mẹ cô đơn ở nhà một mình. Tiếc vì những lúc nóng giận đã không đủ nhẹ nhàng và thông cảm cho Mẹ. Và tiếc nhất là con chưa kịp có một ngôi nhà để hai Mẹ Con mình có thể cùng nhau sinh sống ở Sài Gòn.

Giá như Mẹ Con mình có thêm một chút thời gian. Nỗi buồn này chưa biết khi nào nguôi ngoai, nhiều lúc chưa kịp hiểu tại sao mình đang đứng ở đây và mong mọi chuyện như một giấc mơ nhưng cuối cùng sự thật này không thể thay đổi. Vậy Mẹ Con mình hẹn gặp lại nhau ở một kiếp khác, để con được thực hiện trọn vẹn hơn phận làm con, Mẹ nhé!Con sẽ cố gắng sống thật tốt. Mong Mẹ biết rằng con vẫn luôn thương Mẹ. Mẹ sẽ luôn ở trong con, vẫn hiện diện trong cuộc sống của con, chỉ là theo một cách khác. Mẹ yên lòng nhé!".

Hạ Anh