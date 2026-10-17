Chuyện tình của chủ tịch showbiz và "nàng thơ" vừa công khai con đầu lòng chỉ toàn là giả dối?

Vào chiều ngày 15/10, cặp đôi Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương bất ngờ "đánh úp" công khai đã lên chức bố mẹ. Tính toán theo dòng thời gian từ các nghi vấn mang thai trước đó của Từ Nghệ Dương và việc em bé đã có thể tự đứng cũng như đi lại vững vàng, dân tình ước tính con trai cặp sao hot nhất Cbiz khoảng 2-3 tuổi.

Cặp đôi nhận được nhiều lời chúc mừng từ cư dân mạng. Song bên cạnh đó, có không ít lời công kích đôi vợ chồng này. Cụ thể từ trước đến nay, từ khi vướng tin đồn hẹn hò đến lúc cưới xin và sinh con, cặp đôi luôn lảng tránh, phủ nhận, thậm chí dọa kiện. Thế nhưng kết quả cuối cùng thì tất cả đều là thật. Sự "giả dối", "bào mòn niềm tin" này khiến chuyện tình của cặp đôi chủ tịch - nàng thơ bị một bộ phận dân tình "ném đá".

Từ khi vướng tin đồn hẹn hò đến lúc cưới xin và sinh con, cặp đôi luôn lảng tránh, phủ nhận, thậm chí dọa kiện. Ảnh: X

Cặp đôi vướng tin đồn hẹn hò khi Hoàng Tử Thao là ông chủ công ty còn Từ Nghệ Dương là nghệ sĩ. Lúc đó, cựu thành viên EXO đã phản ứng rất gay gắt: "Tôi, Hoàng Tử Thao, xin nhắc lại một lần nữa: Tôi không hề yêu đương. Tôi và nghệ sĩ trực thuộc công ty là Từ Nghệ Dương chỉ có quan hệ hợp tác. Xin mọi người đừng tiếp tục tung tin đồn vô căn cứ về tôi nữa, nếu không tôi sẽ nhờ đến pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình. Tôi cũng hy vọng các Tiểu Hải Lãng sẽ tin tưởng tôi. Tôi vẫn là chú gấu trúc TAO lãng mạn năm nào, thích một mình tản bộ bên bờ biển”.

Đến khi công khai yêu đương, cặp đôi vướng tiếp nghi vấn có con khi "team qua đường" bắt gặp Từ Nghệ Dương khám thai ở Mỹ. Hoàng Tử Thao lại gay gắt đáp trả trên livestream: “Cô nhìn ra cô ấy mang thai ở đâu vậy?”. Từ Nghệ Dương cũng từng đáp trả bằng cách xoạc chân, tiết lộ mình vẫn sử dụng quần lót dành cho kỳ kinh nguyệt. Đến tháng 6/2025, phòng làm việc của cặp đôi ra tuyên bố phủ nhận tin đồn mang thai hộ, nhưng không trực tiếp đề cập việc 2 người đã có con hay chưa.

Nhưng đến cuối cùng, cặp đôi thực sự đã có con. Từ Nghệ Dương giải thích rằng sau khi sinh, tâm lý cô chưa ổn định nên chưa muốn công khai. Nhưng cũng từ đây, nhiều cư dân mạng chấn vấn: Nếu muốn giữ kín chuyện gia đình, tại sao không chọn im lặng ngay từ đầu? Việc cặp đôi cứ liên tục phản bác tin đồn rồi lại bất ngờ "quay xe" khiến nhiều khán giả cảm thấy bị trêu đùa cảm xúc.

Nhiều cư dân mạng chấn vấn: Nếu muốn giữ kín chuyện gia đình, tại sao không chọn im lặng ngay từ đầu? Ảnh: Weibo

Hoàng Tử Thao sinh năm 1993, từng lấy nghệ danh TAO, ra mắt trong nhóm nhạc đình đám Kpop EXO khi vừa tròn 19 tuổi. Anh rời nhóm do mâu thuẫn với công ty quản lý cũ SM vào năm 2015. Kể từ đó, Hoàng Tử Thao trở về quê nhà Trung Quốc hoạt động với tư cách ca sĩ, diễn viên và thành lập 1 công ty giải trí riêng mang tên L.TAO Entertainment .

Hoàng Tử Thao có xuất thân bề thế, giàu có. Anh là con trai của ông Hoàng Trung Đông - người nắm giữ khối tài sản lên đến 3 tỷ USD (76,2 nghìn tỷ đồng) và 4-5 khu đất rộng lớn tại Thanh Đảo (Trung Quốc). Năm 1997, cha của Hoàng Tử Thao đã xếp vị trí thứ 7 trong danh sách những người giàu nhất Thanh Đảo (Trung Quốc). Sau khi cha qua đời vào năm 2020, Hoàng Tử Thao được thừa kế toàn bộ tài sản. Truyền thông xứ tỷ dân gọi cựu thành viên EXO là nam idol giàu có hàng đầu của showbiz Hoa ngữ.

Trong khi đó, Từ Nghệ Dương sinh năm 1997, từng là thực tập sinh dưới trướng SM Entertainment nhưng không được ra mắt. Sau khi về nước, cô đầu quân cho công ty L.TAO Entertainment do nam idol họ Hoàng sáng lập và giữ chức chủ tịch, nhưng không đạt được thành công trong sự nghiệp. Bù lại, cô lại chiếm trọn trái tim của Hoàng Tử Thao, viết nên phiên bản lãng mạn ngoài đời thực của tiểu thuyết ngôn tình theo motip "tổng tài và nàng thơ". Vào tháng 10/2025, cặp đôi đã tổ chức đám cưới cực hoành tráng.

Chuyện tình của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương được xem là phiên bản lãng mạn ngoài đời thực của tiểu thuyết ngôn tình theo motip "tổng tài và nàng thơ". Ảnh: X

Thực tế, nghi vấn Từ Nghệ Dương mang thai trước khi cưới, và bí mật sinh con trai đầu lòng tại Mỹ đã rộ lên từ năm 2024. Vào tháng 8/2024, một cư dân mạng cho biết đã bắt gặp Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương tại một phòng khám sản phụ khoa ở Los Angeles (Mỹ). Thời điểm đó, nữ ca sĩ sinh năm 1997 được Hoàng Tử Thao cùng gia đình bảo vệ cẩn thận, hạn chế để những người xung quanh chụp ảnh.

Theo nguồn tin được lan truyền, cha của Từ Nghệ Dương tỏ ra vô cùng vui vẻ sau khi con gái hoàn tất buổi thăm khám. Trái lại, Hoàng Tử Thao khá căng thẳng vì lo ngại hình ảnh mình đưa bạn gái đi khám thai bị phát tán. Khi phát hiện có người chụp lén, nam nghệ sĩ lập tức chỉ tay, lớn tiếng yêu cầu người hâm mộ xóa ảnh. Sau đó, Từ Nghệ Dương tiếp tục bị bắt gặp xuống phố cùng Hoàng Tử Thao trong trang phục rộng rãi, đi giày đế bệt. Những chi tiết này càng làm dấy lên nghi vấn nữ ca sĩ đang mang thai và cố gắng che giấu chiếc bụng bầu đã lớn.

Từ Nghệ Dương mặc đồ rộng, được cho là để giấu bụng bầu vượt mặt khi đi dạo phố ở Mỹ vào năm 2024. Ảnh: Sina.

Một cư dân mạng từng bắt gặp Hoàng Tử Thao cùng cha của Từ Nghệ Dương xuất hiện tại bệnh viện phụ sản ở Mỹ để đưa nữ ca sĩ đi khám thai. Khi phát hiện bị chụp lén, Hoàng Tử Thao được cho là đã nổi giận, lớn tiếng yêu cầu người chụp xóa ảnh. Ảnh: Weibo.

Đến tháng 10/2024, trong một buổi livestream, Hoàng Tử Thao được cho là đã vô tình hé lộ về việc anh đã lên chức cha: "Dành thời gian cho gia đình, cho vợ, cho con". Khi nhận ra bản thân đã lỡ lời, chủ tịch Cbiz ngay lập tức đính chính từ "dành cho con" thành "dành cho các anh em đồng nghiệp thân thiết". Sau khi nghi vấn đã lên chức cha mẹ nổ ra, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương không xác nhận hay phủ nhận. Tuy nhiên, nam ca sĩ khẳng định vợ chồng anh chưa từng sử dụng dịch vụ mang thai hộ ở Mỹ.

Tháng 12/2024, cặp đôi chính thức thông báo đã đăng ký kết hôn. Không lâu sau, Từ Nghệ Dương được trông thấy xuất hiện tại một cửa hàng chuyên bán đồ sơ sinh, khiến tin đồn tổ ấm của cô và chủ tịch showbiz đã có thêm thành viên lan rộng. Đến cuối tháng 6/2025, paparazzi xứ Trung đã "tóm gọn" mẹ Từ Nghệ Dương vỗ về và cẩn thận bế 1 em bé, cùng bảo mẫu trở về nhà riêng của cặp sao hàng đầu Hoa ngữ.

Khi hôn lễ của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương diễn ra vào tháng 10/2025, cánh săn ảnh đã quay được cảnh bảo mẫu bế 1 đứa trẻ bước xuống từ xe sang của nam ca sĩ. Đáng chú ý, chính Hoàng Tử Thao là người cầm lái chiếc xe đó đến địa điểm tổ chức hôn lễ. Theo 1 số phóng viên uy tín trong showbiz, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương quả thật đã có con đầu lòng. Em bé được tiết lộ có diện mạo dễ thương, với gương mặt giống hệt Hoàng Tử Thao và "thừa hoàn hảo gen visual nổi bật của bố mẹ".

Hình ảnh mẹ Từ Nghệ Dương cẩn thẩn bế 1 em bé, đi cùng bảo mẫu về nhà riêng của Hoàng Tử Thao được cánh săn ảnh ghi lại. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Weibo