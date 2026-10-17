Võ Điền Gia Huy bật khóc đưa tiễn mẹ về nơi an nghỉ, Tóc Tiên và các đồng nghiệp có mặt chia buồn

Ngày 17/10, Võ Điền Gia Huy khiến nhiều người xót xa khi đăng tâm thư thông báo mẹ ruột là bà Bùi Thị Quí qua đời ở tuổi 60. Nam diễn viên bày tỏ sự tiếc nuối khi chưa đền đáp đầy đủ cho sự hy sinh của mẹ, và hứa sẽ sống thật tốt để mẹ yên lòng.

"Tiếc là con chưa kịp đền đáp đủ đầy cho những hy sinh của Mẹ. Tiếc vì chưa bao giờ tâm sự nói ra hết những nỗi lòng bằng miệng. Tiếc vì từ ngày xuống Thành phố học tập và lập nghiệp, phải để Mẹ cô đơn ở nhà một mình. Tiếc vì những lúc nóng giận đã không đủ nhẹ nhàng và thông cảm cho Mẹ. Và tiếc nhất là con chưa kịp có một ngôi nhà để hai Mẹ Con mình có thể cùng nhau sinh sống ở Sài Gòn.

Con sẽ cố gắng sống thật tốt. Mong Mẹ biết rằng con vẫn luôn thương Mẹ. Mẹ sẽ luôn ở trong con, vẫn hiện diện trong cuộc sống của con, chỉ là theo một cách khác. Mẹ yên lòng nhé!", trích tâm thư của Võ Điền Gia Huy.

Võ Điền Gia Huy nghẹn ngào thông báo về sự ra đi của mẹ

Những ngày vừa qua, Võ Điền Gia Huy dành trọn thời gian để lo liệu hậu sự cho mẹ. Tang lễ của mẹ nam diễn viên được tổ chức tại quê nhà Tây Ninh. Gia đình chuẩn bị tang lễ chu đáo, không khí trang nghiêm.

Trong tang lễ của mẹ, Võ Điền Gia Huy lộ rõ vẻ thất thần và buồn bã. Nam diễn viên luôn có mặt để lo liệu các công việc, đón tiếp người thân, bạn bè và đồng nghiệp đến viếng mẹ. Những hình ảnh nam diễn viên cố gắng chu toàn mọi việc trong tang lễ của mẹ khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Vào ngày tiễn đưa mẹ, cảm xúc của Võ Điền Gia Huy càng khiến những người có mặt nghẹn ngào. Nam diễn viên ôm linh vị mẹ và bật khóc. Sau những ngày cố gắng lo liệu tang sự cho mẹ, cuối cùng Võ Điền Gia Huy cũng không thể kiềm được nước mắt.

Võ Điền Gia Huy tiễn đưa mẹ về nơi an nghỉ

Võ Điền Gia Huy lo liệu hậu sự của mẹ, vừa lo các nghi lễ vừa đón tiếp khách viếng

Nam diễn viên thất thần khi ôm linh vị của mẹ, tiễn đưa bà về nơi yên nghỉ

Trong khoảnh khắc này, Võ Điền Gia Huy đã không kiềm được nước mắt

Tại tang lễ, nhiều bạn bè và đồng nghiệp như Lãnh Thanh, Vĩnh Đam, Tam Triều Dâng, Tóc Tiên và Kelbin Lei, Ngọc Trai, đoàn phim Tử Chiến Trên Không... đã đến chia buồn, động viên Võ Điền Gia Huy cùng gia đình. Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ khác như vợ chồng Trấn Thành - Hari Won, vợ chồng Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp, Uyển Ân đã gửi vòng hoa chia buồn. Sự hiện diện và những lời động viên từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ là niềm an ủi dành cho nam diễn viên trong thời điểm đau buồn.

Các nghệ sĩ Tam Triều Dâng, Lãnh Thanh, Vĩnh Đam, Tóc Tiên, Kelbin Lei, Ngọc Trai đã có mặt chia buồn với Võ Điền Gia Huy và gia đình nam diễn viên

Mẹ của Võ Điền Gia Huy là bà Bùi Thị Quí. Bà là người phụ nữ dung dị, gần gũi và luôn âm thầm dõi theo hành trình trưởng thành của con trai.

Trên trang cá nhân, Võ Điền Gia Huy cũng nhiều lần chia sẻ hình ảnh bên mẹ, ghi lại những khoảnh khắc đời thường gần gũi. Phía sau hình ảnh một diễn viên bận rộn với các dự án nghệ thuật là người con luôn dành cho gia đình một vị trí quan trọng trong cuộc sống.

Nam diễn viên cũng dành tình yêu thương đặc biệt cho gia đình, nhất là mẹ. Võ Điền Gia Huy từng thừa nhận có những lúc quá bận rộn với công việc, chưa thể ở bên mẹ nhiều như mong muốn. Những hình ảnh và chia sẻ ấy giờ đây được nhiều khán giả nhớ lại với niềm thương cảm.