Võ Điền Gia Huy sau khi mẹ qua đời: "Còn tiếc nhiều điều lắm mẹ ơi, giá như có thêm chút thời gian"

Sáng 17/10, diễn viên Võ Điền Gia Huy thông báo tin buồn mẹ ruột đột ngột qua đời. Trong tâm thư tiễn biệt, nam diễn viên trải lòng về hành trình 30 năm được mẹ chở che, nuôi dưỡng, đồng thời nhắc đến những điều bản thân chưa kịp làm để báo đáp công ơn sinh thành. Những dòng chia sẻ chân thành của anh khiến nhiều khán giả xúc động.

Trong ký ức của Võ Điền Gia Huy, mẹ là người phụ nữ đã gác lại những ước mơ riêng, làm đủ công việc để nuôi con ăn học và vun vén cho gia đình. Từ những ngày chắt chiu từng đồng đến lúc con trưởng thành, bà luôn dành cho anh sự yêu thương và hy sinh mà có lẽ phải đến khi lớn lên, nam diễn viên mới càng thấm thía.

Võ Điền Gia Huy đau lòng tiễn biệt mẹ khi bà đột ngột qua đời ở tuổi 60

Điều khiến Gia Huy day dứt là anh vẫn chưa thể thực hiện hết những mong muốn dành cho mẹ. Nam diễn viên từng mong có một ngôi nhà tại TP.HCM để hai mẹ con được sống gần nhau, có thêm thời gian chăm sóc và bù đắp cho những năm tháng mẹ vất vả. Thế nhưng, mong ước ấy giờ đây trở thành điều anh không còn cơ hội thực hiện cùng mẹ.

Giữa nỗi đau mất mát, câu nói "Con chỉ mong đầu óc mình luôn minh mẫn để không bao giờ quên những ký ức", "Còn tiếc nhiều điều lắm Mẹ ơi. Giá như Mẹ Con mình có thêm một chút thời gian" càng khiến người đọc nghẹn lòng. Bởi sau khi một người thân yêu rời đi, những điều còn lại đôi khi chính là ký ức về giọng nói, nụ cười, những lần chăm sóc và cả những khoảnh khắc bình dị.

Diễn viên Võ Điền Gia Huy tiếc nuối vì không có quá nhiều thời gian để báo đáp, chăm sóc mẹ

Không chỉ khán giả, bên dưới bài đăng của Võ Điền Gia Huy, nhiều nghệ sĩ Việt cũng gửi lời chia buồn, động viên Võ Điền Gia Huy trước mất mát lớn. Ca sĩ LyLy nhắn nhủ nam diễn viên cố gắng mạnh mẽ và giữ gìn sức khỏe. Diễn viên Quang Sơn để lại lời động viên ngắn gọn: "Ôm bạn", Erik nhắn nhủ: "Anh cố lên anh nha, em xin chia buồn cùng anh và gia đình ạ". Tóc Tiên xúc động viết: "Thương lắm Huy ơi", còn Hồng Đào và Bùi Đại Nghĩa.... cùng rất nhiều nghệ sĩ, bạn bè của Võ Điền Gia huy cũng gửi lời chia buồn, mong nam diễn viên cùng gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất người thân.

Dàn sao Việt động viên Võ Điền Gia Huy trước mất mát

Trong thời điểm gia đình chịu mất mát lớn, Võ Điền Gia Huy cũng gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã hỏi thăm, động viên. Sự quan tâm ấy phần nào trở thành điểm tựa để anh cùng gia đình vượt qua những ngày đau buồn.

Có những cuộc chia ly không để lại cơ hội nói thêm một lời, cũng có những lời yêu thương chỉ thực sự thấm thía khi người nhận đã không còn bên cạnh. Với Võ Điền Gia Huy, hành trình phía trước chắc chắn sẽ có nhiều khoảng trống khó lấp đầy. Nhưng những ký ức về mẹ, cùng tình yêu và sự hy sinh bà dành cho con, sẽ vẫn là điều anh mang theo trong suốt phần đời còn lại.

Hạ Anh