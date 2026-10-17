Mẹ Võ Điền Gia Huy qua đời

Sáng 17/10, Võ Điền Gia Huy đăng tải tâm thư đau lòng tiễn biệt mẹ là bà Bùi Thị Quí. Mẹ diễn viên Võ Điền Gia Huy qua đời ở tuổi 60. Nam diễn viên dành nhiều lời tình cảm, thương nhớ dành cho mẹ. Anh cho biết 30 năm qua, 2 mẹ con luôn gắn bó cùng nhau trong mọi hoạt động, bà gác lại những đam mê để chăm lo cho con có cuộc sống tốt nhất.

Võ Điền Gia Huy nghẹn ngào: "30 năm, hành trình Mẹ Con mình đồng hành và gắn bó cùng nhau. Mẹ đã từng là một cô gái trẻ gác lại những đam mê, ước mơ riêng của mình để dành cả cuộc đời chăm lo cho con. Cực khổ làm nhiều công việc, nhẫn nhịn nhiều điều để cho con có một cuộc sống bình an.

Con chỉ mong đầu óc mình luôn minh mẫn để không bao giờ quên những ký ức. Những ngày Mẹ Con mình đèo nhau trên chiếc Chaly đi qua suốt năm tháng tuổi thơ. Từng ly cà phê Mẹ pha để kiếm tiền nuôi con ăn học, từng bộ quần áo Mẹ mua cho con mỗi dịp đi tham quan cùng trường. Vất vả dành dụm để mua từng viên gạch xây nên ngôi nhà khang trang, ngậm ngùi từng đêm khi có những lúc làm ăn thất bại. Mẹ đã chờ đợi suốt mấy mươi năm để nhìn thấy con được đồng nghiệp, bạn bè, khán giả yêu mến và công việc dần ổn định".

Võ Điền Gia Huy viết tâm thư tiễn biệt mẹ vừa qua đời

Nam diễn viên tiếc nuối vì chưa thể thực hiện ước mơ mua nhà để 2 mẹ con có thể sống ở TP.HCM cùng nhau. Võ Điền Gia Huy tâm sự: "Còn tiếc nhiều điều lắm Mẹ ơi. Tiếc là con chưa kịp đền đáp đủ đầy cho những hy sinh của Mẹ. Tiếc vì chưa bao giờ tâm sự nói ra hết những nỗi lòng bằng miệng. Tiếc vì từ ngày xuống Thành phố học tập và lập nghiệp, phải để Mẹ cô đơn ở nhà một mình. Tiếc vì những lúc nóng giận đã không đủ nhẹ nhàng và thông cảm cho Mẹ. Và tiếc nhất là con chưa kịp có một ngôi nhà để hai Mẹ Con mình có thể cùng nhau sinh sống ở Sài Gòn. Giá như Mẹ Con mình có thêm một chút thời gian.

Nỗi buồn này chưa biết khi nào nguôi ngoai, nhiều lúc chưa kịp hiểu tại sao mình đang đứng ở đây và mong mọi chuyện như một giấc mơ nhưng cuối cùng sự thật này không thể thay đổi. Vậy Mẹ Con mình hẹn gặp lại nhau ở một kiếp khác, để con được thực hiện trọn vẹn hơn phận làm con, Mẹ nhé!Con sẽ cố gắng sống thật tốt. Mong Mẹ biết rằng con vẫn luôn thương Mẹ. Mẹ sẽ luôn ở trong con, vẫn hiện diện trong cuộc sống của con, chỉ là theo một cách khác. Mẹ yên lòng nhé!

Hôm nay, con chào tạm biệt Mẹ. Gia đình chào tạm biệt một người thân luôn quan tâm, chăm lo cho mọi người. Hàng xóm, bạn bè chào tạm biệt Út Quí, người vẫn thường hay hát hò và luôn mang đến tiếng cười cho những người xung quanh".

Cuối tâm thư, nam diễn viên gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp và người thân đã chia sẻ, động viên anh trong những ngày tang gia bối rối. "Nếu Mẹ có thể nhìn thấy tất cả những tình cảm mà mọi người đã dành cho Mẹ và gia đình, chắc Mẹ sẽ ấm lòng và mỉm cười. Những ân tình này, Huy và gia đình sẽ luôn ghi nhớ, trân trọng và biết ơn", nam diễn viên chia sẻ.

Trước đây, mẹ là người đồng hành cùng Võ Điền Gia Huy trong mọi hoạt động

Võ Điền Gia Huy (sinh năm 1996) là nam diễn viên triển vọng của màn ảnh Việt. Anh tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, từng hoạt động tại sân khấu kịch Hồng Vân, tham gia phim truyền hình, kịch và MV trước khi chính thức được biết đến rộng rãi qua vai diễn trong phim Thưa Mẹ Con Đi. Trong nhiều năm qua, Võ Điền Gia Huy không ngừng nỗ lực làm mới bản thân qua từng vai diễn. Anh từng góp mặt trong các bộ phim như Hải đường trong gió, Gạo nếp gạo tẻ 2, Hẹn hò cùng thần tượng, Thấy mai là thấy Tết, Thám tử Kiên, Skin of Youth đến Tiệm ăn của quỷ. Anh tiếp tục gây chú ý khi tham gia bộ phim Tử chiến trên không, Vì Mẹ Anh Phát Chia Tay...

Những người theo dõi Võ Điền Gia Huy đều biết anh có mối quan hệ rất thân thiết với mẹ. Trong một cuộc trò chuyện, nam diễn viên từng chia sẻ mẹ chính là động lực, người truyền cảm hứng để Võ Điền Gia Huy theo đuổi đam mê nghệ thuật. Trên trang cá nhân, Võ Điền Gia Huy cũng thường xuyên đưa mẹ đi ăn uống, du lịch khắp nơi. Mẹ Võ Điền Gia Huy gọi nam diễn viên là "con trai yêu", thường xuyên chia sẻ mọi hoạt động nghệ thuật của anh. Bà còn lắp một chiếc tủ ở nhà để trưng bày những món quà con trai được người hâm mộ tặng.