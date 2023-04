Thời tiết nhiều biến động trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, đây là những điều người dân cần lưu ý

Miền Bắc đón thêm không khí lạnh

Theo thông tin từ TTKTTVQG, một đợt không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Bắc nước ta.

Dự báo, khoảng gần sáng và ngày 29/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4.

Ngày và đêm 29/4, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Đợt không khí lạnh ngày 29/4 sẽ gây ra một đợt mưa mới cho các tỉnh miền Bắc.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 28-29/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30-50mm, có nơi trên 80mm.

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ chiều tối ngày 29-30/4 có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5

Cả nước sắp bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày (29/4 - 3/5). Đặc biệt, đây cũng là khởi đầu của cao điểm mùa du lịch cả nước, nhu cầu đi du lịch của người dân tăng cao. Vậy người dân có kể hoạch nghỉ dưỡng, vui chơi trong kỳ nghỉ lễ này cần lưu ý những gì về thời tiết khi đang có một đợt không khí lạnh tràn xuống và nắng nóng đang diễn ra tại các tỉnh Trung và Nam Bộ?

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ (Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5) thời tiết sẽ có nhiều biến động. Đặc biệt tại các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Cả nước sắp bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày: Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5.

Từ ngày 28/4 đến sáng 30/4, các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh yếu cuối mùa. Thêm hội tụ gió trên cao, từ chiều và đêm ngày 28/4 đến sáng 30/4, các tỉnh từ Nghệ An - Hà Tĩnh có khả năng xảy ra một đợt mưa rào và dông trên diện rộng. Có nơi mưa vừa mưa to, dông mạnh, nguy cơ xảy ra hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sau đó khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ tạnh ráo, ít mưa.

Khu vực phía Tây Bắc bộ và khu vực Bắc và Trung trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ trong đoạn từ ngày 1 - 3/5.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, những điểm du lịch ở phía Bắc lưu ý từ khoảng ngày 28, 29, sáng 30/4 có khả năng mưa rào và dông, sau đó thời tiết tạnh ráo và có nắng. Từ ngày 1 - 4/5, thời tiết tương đối thuận lợi.

Trong khi đó, tại các điểm du lịch phía Nam như Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt, khu vực Nam Bộ thuận lợi hơn khi chỉ chịu tác động bởi khối không khí nắng nóng vào trưa và chiều, tuy nhiên mức nhiệt không quá cao, dao động từ 35 - 36 độ C.

"Hàng năm, vào tháng 4 vẫn còn tác động bởi khối không khí lạnh nên từ tháng 4 đến đầu tháng 5 có không khí lạnh là điều bình thường, tuy nhiên thường có sự tranh chấp giữa khối không khí lạnh và nóng vào thời gian này nên có thể xảy ra thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Diễn biến thời tiết nhiều biến động trong thời gian tới, người dân khi đi du lịch cần chú ý đến các hiện tượng sét, lốc, mưa đá và gió giật mạnh", ông Nguyễn Văn Hưởng nhấn mạnh.

Những điểm du lịch ở phía Bắc từ khoảng ngày 28, 29, sáng 30/4 có khả năng mưa rào và dông, sau đó thời tiết tạnh ráo và có nắng, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời

Dự báo chi tiết cho từng khu vực từ 29/4 - 3/5

1. Khu vực Bắc Bộ:

Ngày 29/4: có mưa, mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông.

Ngày 30/4: có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác.

Từ ngày 01-03/5: ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi; phía Tây Bắc Bộ, ngày 02-03/5 có nắng nóng cục bộ.

2. Khu vực Trung Bộ:

Từ ngày 29-30/4: khu vực từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phổ biến ít mưa, ngày nắng.

Từ ngày 01-03/5: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế ngày 02-03/5 có nắng nóng cục bộ.

Các điểm du lịch phía Nam như Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt, khu vực Nam Bộ thời tiết thuận lợi hơn.

3. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:

Từ ngày 29/4-03/5: ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

4. Khu vực Hà Nội:

Ngày 29/4: có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Từ ngày 30/4-03/5: đêm không mưa, ngày trời nắng; ít khả năng xảy ra nắng nóng.

5. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh:

Từ ngày 29/4-03/5: phổ biến ít mưa, ngày nắng.

Cảnh báo: trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.