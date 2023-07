Thời tiết miền Bắc từ nay đến cuối tháng 7: Mát mẻ nhiều ngày trước khi đón nắng nóng trở lại

Miền Bắc mát mẻ đến bao giờ?

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 18-20/07 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 01 nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, riêng khu vực Đông Bắc và vùng phía bắc có mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa (TLM) phổ biến từ 50-100m, có nơi cao hơn như Quảng Hà (Quảng Ninh) 280mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 116mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 171mm, Yên Bái 112mm, Nguyên Bình (Cao Bằng) 105mm….

Sau bão số 1, nhiều khu vực Bắc và Trung Bộ đã có mưa to. Ảnh minh họa.

Đợt mưa đã phần nào hạ nhiệt cho các tỉnh Bắc và Trung Bộ sau những ngày dài nắng nóng, oi bức, thời tiết những ngày qua tại các khu vực này khá mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất trong 3 ngày này ở Bắc Bộ phổ biến 28-31 độ C, có nơi trên 33 độ C, Trung Bộ 31-35 độ C.

Dự báo, sáng ngày 22/7, ở khu vực ven biển, Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Thời tiết chủ đạo tại Bắc Bộ vẫn là ngày nắng gián đoạn, có mưa rào rải rác và có nơi có dông (tập trung vào sáng sớm hoặc chiều tối và đêm). Nhiệt độ thấp nhất 24 - 28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ. Thời tiết khá mát mẻ.

Từ 23/7, mưa gia tăng ở miền Bắc, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, tuy nhiên tập trung chủ yếu vào đêm và sáng.

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm 22/7, ở k có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Từ ngày 23-25/7 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực Hà Nội: Sau chuỗi ngày thời tiết biến động bởi ảnh hưởng bão số 1, từ cuối tuần này Hà Nội tăng nhiệt, giảm mưa ban ngày.

Sau đợt mưa lớn, thơi tiết các tỉnh miền Bắc khá mát mẻ. Ảnh minh họa.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng đang trong cao điểm mùa mưa. Trong thời kỳ từ 21/6 đến hiện tại xảy ra nhiều ngày có mưa trên diện rộng, cục bộ có nơi có mưa dông với 3 lượng lớn trên 100mm. Mưa lớn gây ra tình trạng ngập úng tại các đô thị lớn như TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương,... và gây thiệt hại nặng nề về tài sản cho các tỉnh Bắc Tây Nguyên.

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 22- 23/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 180mm (mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).

Mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Nhận định thời tiết 10 ngày cuối tháng 7

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, nắng nóng khả năng xuất hiện trở lại Bắc Bộ và Trung Bộ trong những ngày cuối tháng 7 và tiếp tục còn xuất hiện đan xen với các đợt mưa trong tháng 8.

Trong đó, Trung Bộ có thể xảy ra những ngày nắng nóng gay gắt trong thời kỳ từ 21/7 đến 20/8.

Tuy nhiên, trước khi nắng nóng có thể xuất hiện trong những ngày cuối tháng 7, thời điểm này, Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn hứng những cơn mưa dông, chủ yếu diễn ra vào chiều tối và đêm.

Đến khoảng nửa đầu tháng 8, tại khu vực Bắc Bộ, mưa sẽ xảy ra nhiều hơn.

Trong thời kỳ từ 21/7-20/8 tại Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiệt độ trung bình được dự đoán cao hơn từ 0,5-1,0 độ C, các khu vực khác phổ biến cao hơn so với TBNN khoảng 0,5 độ C.

Về lượng mưa: Trong thời kỳ dự báo, TLM tại vùng núi và Trung du Bắc Bộ, khu vực Trung Bộ phổ biến xấp xỉ so với TBNN; khu vực Đồng bằng, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn TBNN từ 5-20%.

Bão, ATNĐ: Trong giai đoạn từ ngày 21/7-20/8, dự báo có khoảng 01- 02 cơn ATNĐ/bão hoạt động trên Biển Đông.