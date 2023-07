Mưa lớn sau bão số 1 kéo dài đến bao giờ?

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 Talim, hôm qua 19/7 khu vực Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa, Nghệ An vẫn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Đêm qua (19/7) và rạng sáng nay 20/7 ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 19/7 đến 03h ngày 20/7 có nơi trên 60mm như: Mường Luân 2 (Điện Biên) 76.2mm, Đầm Hà (Quảng Ninh) 61.6mm, Vĩnh Thịnh (Thanh Hóa) 80.0mm,...

Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc có mưa vừa mưa to sau bão số 1.

Dự báo, trong sáng ngày 20/7, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Cơ quan khí tượng nhận định, đợt mưa sau bão tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng sẽ giảm dần từ chiều ngày 20/7. Những ngày tiếp theo chỉ còn mưa vào sáng sớm và chiều tối, ngày tạnh ráo.

Tuy nhiên từ khoảng 23/7, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có thể đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực Hà Nội: Trong sáng 20/7 có mưa rào và dông rải rác, ngày có nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ ngày 20/7 tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và tối.

Dự báo trong các ngày từ 21-25/7, khu vực Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Mưa lớn nhiều ngày qua gây thiệt hại nặng ở Bắc Tây Nguyên.

Mưa lớn cũng đang diễn ra tại khu vực ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Lượng mưa tính từ 19h ngày 19/7 đến 03h ngày 20/7 có nơi trên 60mm như: Đăk Bxy (Kon Tum) 89.6mm, U Minh (Cà Mau) 86.4mm,...

Từ ngày 20 đến ngày 22/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 180mm (mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.