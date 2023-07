Thời tiết Hà Nội thế nào trong 2 ngày diễn ra concert của BlackPink?

Miền Bắc mát mẻ hết tháng 7, Hà Nội có thể đón mưa dông cuối tuần này

Đêm qua và sáng sớm nay (28/7), ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đã có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 27/7 đến 08h ngày 28/7 ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có nơi trên 100mm như: Bản Lang (Lai Châu) 119mm, Ngọc Chiến (Sơn La) 170.2mm, Tân Hợp (Yên Bái) 134.8mm, Gia Phú (Lào Cai) 134.8mm, Bản Thi (Bắc Kạn) 171.2mm, Phú Bình (Tuyên Quang) 157.6mm,…

Đợt mưa lớn đã giúp miền Bắc phần nào hạ nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng oi bức kéo dài hơn 1 tuần.

Miền Bắc mát mẻ sau hơn 1 tuần nắng nóng oi bức. Ảnh minh hoạ.

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 28 - 29/7 khu vực Tây Bắc và Việt Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 200mm.

Khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Từ ngày 30/7 - 2/8 mưa lớn ở Bắc Bộ giảm dần tuy nhiên vẫn sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to vào đêm và chiều tối. Từ ngày 03/8 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Đặc biệt, cuối tuần này concert của nhóm nhạc đình đám BlackPink sẽ diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình, vì thế mà thông tin về thời tiết tại Hà Nội cũng đang được nhiều người quan tâm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 28-31/7 (thời gian diễn ra concert), Hà Nội có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa vừa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Người hâm mộ khi tới xem concert cần chủ động mang theo những vật dụng cần thiết để che mưa, như ô, áo mưa... để đề phòng.

Nam Bộ tiếp tục mưa lớn

Những ngày qua, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm (mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).

Đặc biệt, cơn mưa vào chiều ngày 27/8 đã khiến nhiều căn nhà ở Bình Phước ngập gần 2m.

Mưa lớn gây ngập lụt tại Bình Phước. Ảnh Thiên Lý - VOV.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ vẫn còn duy trì, khoảng ngày 30 - 31/7 khả năng nối với xoáy thuận nhiệt đới hình thành trên khu vực biển phía Đông Bắc Philippines và nâng trục lên phía Bắc. Gió mùa Tây Nam cường độ trung bình và mạnh dần lên vẫn tiếp tục trong những ngày tới.

Do đó, trong những ngày tới, thời tiết Nam Bộ xảy ra mưa dông có khả năng kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm sét, lốc, gió giật mạnh.

Ngày và đêm 30/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Mưa dông có khả năng kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm sét, lốc, gió giật mạnh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và làm việc ngoài trời.

Ngoài ra, cần đề phòng mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, ven sông, các đô thị.