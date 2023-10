Món tráng miệng vừa giúp bạn làm đẹp da lại có tác dụng giảm cân

Lê vốn là loại trái cây rất ngon khi thưởng thức tươi. Và lê cũng có hương vị khá độc đáo cùng công dụng tuyệt vời cho sức khỏe khi chúng ta đem hấp hoặc chế biến thành món ăn dưỡng nhan. Lê không chỉ có tác dụng thanh nhiệt, giảm bốc hỏa mà còn có tác dụng giải khát, thông phổi và giảm ho. Lê cũng là một trong những "phương thuốc" tốt nhất để giải quyết tình trạng da bị khô hanh vào mùa thu. Ăn lê vào mùa thu đông là điều lý tưởng giúp bạn duy trì sắc đẹp và dưỡng nhan.

Theo Health Shots, loại trái cây họ cam quýt rất giàu vitamin C, kali và axit citric có tác dụng làm đẹp da. Quýt chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho da như chống oxy hóa, vitamin A và nước. Do đó cả phần vỏ và thịt của loại trái cây này đều giữ cho làn da mềm mại và tươi trẻ. Vitamin C là dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất collagen của cơ thể. Quýt giàu vitamin C do đó ăn quýt sẽ giúp làm tươi trẻ, căng mướt cho làn da.

Quýt rất giàu axit citric có đặc tính tẩy tế bào chết giúp loại bỏ các tế bào chết trên bề mặt da và phục hồi, dưỡng ẩm cho làn da. Góp phần làm sáng, đều màu da.

Kỷ tử vốn giàu vitamin C, beta-carotene nên thường xuyên được dùng để cải thiện sắc tố da, giúp làn da sáng hồng và mịn màng hơn. Đặc biệt nếu bạn đang gặp vấn đề da bị mụn thì kỷ tử sẽ giúp giải quyết các vấn đề về mụn, kháng viêm và ngăn không cho mụn trở lại.

Với việc sử dụng 3 nguyên liệu chính gồm lê, quýt, kỷ tử bạn vừa có món ăn ngon miệng, thanh mát lại còn giúp làm đẹp da và giữ vóc dáng.

Cùng bắt tay thực hiện nhé!

Nguyên liệu để làm món chè trái cây đẹp da



1 quả lê - 1 quả quýt Úc - 3 quả táo đỏ - Một ít kỷ tử - Một chút mật ong.

Bước 1: Lê bạn gọt sạch vỏ sau đó cắt thành miếng vừa ăn. Quýt Úc bạn bóc vỏ, tách các múi và nhặt bỏ phần xơ (nếu thích). Để riêng vỏ quýt để sử dụng sau.

Bước 2: Rửa sạch kỷ tử và táo đỏ dưới vòi nước để loại bỏ bụi bẩn và tạp chất. Cho lượng nước thích hợp vào nồi, thả táo đỏ và kỷ tử vào rồi đun sôi.

Bước 3: Sau khi nước sôi bạn cho lê và quýt Úc vào. Tiếp tục đun cho đến khi nước sôi lại. Đun sôi khoảng 5 phút thì tắt bếp. Bạn cho chè trái cây làm đẹp ra bát, chờ nguội bớt (còn khoảng 35 độ) thì thêm mật ong vào là có thể ăn được.

Bạn thấy đấy, không cần quá cầu kỳ bạn đã nấu được món chè rất tốt cho làn da. Món chè thanh mát, tươi mới với các vị trái cây đặc trưng thơm ngon. Nếu muốn có làn da mịn mượt tươi sáng, bạn hãy thường xuyên làm món chè này để dưỡng nhan nhé!

Chúc các bạn thành công và luôn tươi trẻ!