Thỉnh thoảng tôi học mẹ làm 1 món hấp nhanh gọn mà thơm nồng nàn là đã có bữa ăn "ngon nhất trần đời"

Cua - nguyên liệu này mang đến hương vị tươi mát và ngọt ngào đầu tiên mà bạn không thể bỏ lỡ vào mùa thu. Chúng ta có thể chế biến nhiều món ăn ngon với cua, trong đó hấp là cách đơn giản nhất. Hôm nay chúng tôi cũng chia sẻ với bạn cách chế biến món cua hấp nhưng đó không phải là cách hấp thông thường. Thay vào đó, chúng ta sẽ kết hợp thêm với một nguyên liệu rất đơn giản và quen thuộc - những sợi miến nhỏ và mỏng, mang hương vị tỏi đặc trưng, ăn cực ngon. Bạn cũng đừng lo rằng vị tỏi sẽ lấn át vị ngọt của cua; hai hương vị này sẽ hòa quyện hoàn hảo. Hơn nữa, miến thậm chí còn ngon và hấp dẫn hơn sau khi được phủ tỏi. Đây là một món ăn tôi học từ mẹ mình, nó ngon đến mức nước sốt dính trên ngón tay cũng không bỏ sót mà muốn mút sạch. Món hấp này rất dễ làm và đáng để thử.

Nguyên liệu làm món cua hấp miến sốt tỏi

2 con cua xanh, một ít bún sợi nhỏ (bún đậu xanh), một củ tỏi, vài quả ớt ngọt đỏ, một ít nước tương, dầu hào, một ít nước tương cá hấp và hành lá thái nhỏ.

Cách làm món cua hấp miến sốt tỏi

Bước 1: Trước tiên, chuẩn bị nguyên liệu quan trọng nhất, đó là cua (hoặc bạn có thể thay thế bằng ghẹ). Đừng vội cắt dây chun buộc cua. Trước tiên, hãy chà rửa sạch sẽ bằng bàn chải. Sau đó, tách mai cua (vỏ cua) và loại bỏ mang, tim, dạ dày cùng các bộ phận không ăn được khác. Tiếp theo, cắt dây chun và loại bỏ phần hình tam giác ở bụng. Làm sạch lớp màng đen bên trong mai cua. Sau đó, chặt thịt cua dọc theo chân thành từng miếng nhỏ. Lưu ý rằng nên dùng lực gõ nhẹ vào càng cua lớn để làm nứt vỏ và giúp thịt cua ngấm gia vị.

Bước 2: Tiếp theo, chuẩn bị nước sốt tỏi. Bóc vỏ, rửa sạch rồi băm nhỏ tỏi. Ớt ngọt đỏ rửa sạch, bỏ hạt và băm nhỏ. Nếu thích ăn cay bạn có thể thêm 1-2 quả ớt hiểm tùy vào khẩu vị. Đặt chảo lên bếp đun nóng rồi thêm một chút dầu ăn vào. Sau khi dầu nóng thì cho tỏi băm và ớt băm vào xào thơm. Tiếp đó cho thêm nước tương, dầu hào rồi khuấy đều và tắt bếp. Vậy là nước sốt tỏi cho món ăn đã hoàn thành.

Bước 3: Ngâm miến đậu xanh trong nước ấm cho mềm rồi vớt ra để ráo nước. Sau đó cho vào đĩa sâu lòng hoặc thố sứ. Tiếp theo bạn rưới một ít nước sốt tỏi băm lên miến và trộn đều cho ngấm gia vị. Sau đó dàn đều miến ra rồi đặt thịt cua và càng cua trực tiếp lên trên miến. Tiếp đó rưới một ít nước sốt tỏi băm lên trên thịt cua. Sau khi sắp xếp xong, đậy mai cua lên trên là chúng ta đã sẵn sàng nguyên liệu cho món hấp.

Bước 4: Đun sôi nước trong nồi hấp trên lửa lớn và giữ nguyên nhiệt độ này. Đặt đĩa hấp đã chuẩn bị lên xửng, đậy nắp và hấp thêm 10 phút. Sau khi hấp, rắc hành lá thái nhỏ lên trên và rưới thêm một chút nước tương cá hấp. Bạn cũng có thể phi hành lá trong dầu nóng rồi rưới lên món ăn để tăng thêm hương vị.

Thành phẩm món cua xanh hấp miến sốt tỏi

Món cua xanh hấp miến sốt tỏi vô cùng thơm ngon, thịt cua mềm tan, ngọt vị umami được kết hợp hoàn hảo với tỏi băm. Từng sợi miến đậu xanh nhỏ sau khi hấp trở nên trong suốt như thủy tinh, thấm nước sốt tỏi cũng là một điểm nhấn tuyệt vời. Đây là một món ăn mùa thu thịnh soạn rất đáng để thử. Món ăn này vẫn ngon ngay cả khi được biến tấu theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, bạn có thể thay thế miến bằng chả thịt hoặc trứng, nêm thêm tỏi băm, hoặc rưới thêm một ít dầu hành lá vào cuối cùng. Hãy chế biến theo sở thích của riêng bạn.

Chúc bạn ngon miệng với món cua xanh hấp miến sốt tỏi!