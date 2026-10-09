Thiếu nữ 16 tuổi có răng mọc hốc mắt

Một thiếu nữ đến khám sau khi xuất hiện tình trạng sưng kéo dài ở mí mắt trên bên trái. Sau đó, tại khu vực giữa mí mắt và lông mày xuất hiện hai khối cứng màu trắng.

Ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ những khối bất thường này có thể là u quái hoặc dị vật. Một số dạng u quái có khả năng chứa nhiều loại mô khác nhau, trong đó có mô xương và mô giống răng.

Tuy nhiên, kết quả chụp CT cho thấy một cấu trúc đặc nằm ở vùng hốc mắt trên, có hình dạng tương tự thân và chân răng. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ xác định cấu trúc này là một phần của răng nanh mọc lệch vị trí, nằm bên ngoài khoang miệng.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật để loại bỏ chiếc răng. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 20 phút.

Bác sĩ điều trị cho biết đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận về một chiếc răng mọc lệch vị trí trong hốc mắt trên. Ảnh: hk01.

Sau hai tuần, vết thương được ghi nhận lành tốt, chỉ còn một vết sẹo nhỏ. Bệnh nhân không xuất hiện biến chứng sau phẫu thuật.

Theo KhaoSod các bác sĩ cho biết đây là trường hợp đặc biệt hiếm gặp, khi cấu trúc răng xuất hiện tại khu vực gần hốc mắt. Qua kiểm tra, họ không ghi nhận bằng chứng về tình trạng răng mọc lệch vị trí tương tự ở những bộ phận khác trên cơ thể.

Nguyên nhân khiến răng phát triển tại vị trí bất thường này hiện chưa được xác định. Các yếu tố có thể liên quan gồm dị tật bẩm sinh, chấn thương, nhiễm trùng, yếu tố di truyền hoặc những bất thường trong quá trình phát triển.

Theo các bác sĩ, răng mọc sai vị trí có thể gây tổn thương các mô xung quanh nếu chèn ép vào cơ, dây thần kinh, mạch máu hoặc các cấu trúc liên quan đến mắt. Việc chẩn đoán bằng hình ảnh giúp xác định chính xác vị trí và đặc điểm của cấu trúc bất thường, từ đó lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.