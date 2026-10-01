Chung Hân Đồng từng nhiều lần tăng giảm cân do cơ địa dễ tăng cân. Sau tuổi 35, khi quá trình trao đổi chất có xu hướng chậm lại, nữ diễn viên càng khó duy trì vóc dáng. Mới đây, cô chia sẻ cách chuẩn bị vóc dáng trong 3 ngày trước những buổi chụp hình quan trọng, trong đó có một ngày chủ yếu dùng đồ uống.

Chung Hân Đồng (A Cô) là một trong những mỹ nhân nổi tiếng của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc). Nữ diễn viên từng thừa nhận mình thuộc nhóm dễ tăng cân. Sau tuổi 35, cô có những giai đoạn cân nặng thay đổi khá rõ rệt.

Tuy nhiên, khoảng 1-2 năm trở lại đây, Chung Hân Đồng đã lấy lại vóc dáng thon gọn và duy trì tương đối ổn định. Đặc biệt, trước những sự kiện hoặc buổi chụp hình quan trọng, nữ diễn viên thường dành khoảng 3 ngày để điều chỉnh chế độ ăn uống, chủ yếu nhằm kiểm soát tình trạng đầy bụng và phù nề.

Mới đây, Chung Hân Đồng chia sẻ trên Xiaohongshu cách cô gọi là "3 ngày thanh lọc". Theo nữ diễn viên, phương pháp này có thể giúp cân nặng giảm khoảng 1,5kg sau 3 ngày, đồng thời tình trạng phù nề được cải thiện rõ rệt, khiến gương mặt trông thon gọn hơn khi lên hình.

Đây cũng là thời điểm nhiều người vừa trải qua những kỳ nghỉ với các bữa ăn nhiều dầu mỡ, đồ ngọt và đồ uống có cồn. Tuy nhiên, chuyên gia sức khỏe lưu ý rằng mức giảm cân nhanh trong vài ngày chủ yếu có thể đến từ sự thay đổi lượng nước trong cơ thể, không đồng nghĩa với việc cơ thể đã giảm được 1,5kg mỡ.

Ngày 1: Ăn nhiều protein để tăng cảm giác no, hạn chế mất cơ

Ngày đầu tiên trong kế hoạch của Chung Hân Đồng tập trung vào các thực phẩm giàu protein. Cách chế biến chủ yếu là luộc hoặc hấp, hạn chế tối đa dầu mỡ.

Bữa sáng gồm 2 quả trứng luộc. Bữa trưa là thịt gà hầm, trong khi bữa tối ưu tiên cá hoặc đậu phụ. Các bữa ăn đều kết hợp với một lượng rau phù hợp, đồng thời hạn chế muối và dầu.

Theo Chung Hân Đồng, protein có khả năng tạo cảm giác no tốt, giúp hạn chế cảm giác đói trong ngày. Vì vậy, mục tiêu của ngày đầu tiên là tăng cảm giác no nhưng vẫn đảm bảo lượng protein cần thiết, qua đó hỗ trợ duy trì khối cơ trong quá trình kiểm soát cân nặng.

Ngày 2: Tăng chất xơ với rau xanh và khoai lang

Sang ngày thứ hai, nữ diễn viên chuyển sang chế độ ăn giàu chất xơ. Rau xanh được tăng cường trong các bữa ăn, với những loại như súp lơ xanh, rau bina, cần tây, bí đao... Khoai lang được sử dụng với lượng vừa phải như nguồn tinh bột chính.

Nguyên tắc tiếp tục là hạn chế dầu và muối.

Chất xơ trong rau củ giúp tăng cảm giác no và hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa, từ đó góp phần duy trì việc đi tiêu đều đặn. Rau xanh cũng cung cấp kali, một khoáng chất tham gia vào quá trình cân bằng natri và nước trong cơ thể.

Vì vậy, ngày thứ hai tập trung chủ yếu vào việc tăng lượng chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và giảm lượng dầu, muối trong khẩu phần.

Ngày 3: Chủ yếu dùng đồ uống để kiểm soát lượng muối và nước

Theo Chung Hân Đồng, đây là ngày khó thực hiện nhất bởi thực đơn gần như chuyển sang dạng lỏng.

Buổi sáng, nữ diễn viên uống một ly cà phê dừa xanh. Từ trưa đến chiều, cô uống nhiều nước dưa chuột chanh. Cách pha khá đơn giản: dưa chuột và chanh thái lát, thêm lá bạc hà tươi rồi ngâm trong nước khoáng, sau đó để lạnh khoảng một giờ trước khi sử dụng.

Khoảng 20h, cô uống một ly trà ô long sữa dừa, được pha từ trà ô long không đường, nước dừa nguyên chất và sữa.

Chung Hân Đồng cho biết cô ngừng uống nước sau 22h với mục đích hạn chế tình trạng phù nề vào sáng hôm sau.

Tuy nhiên, đây cũng là điểm cần đặc biệt lưu ý. Việc hạn chế thực phẩm giàu natri và thay đổi lượng nước đưa vào cơ thể có thể khiến cân nặng giảm nhanh trong thời gian ngắn, nhưng phần lớn sự thay đổi này có thể liên quan đến nước trong cơ thể, không phải lượng mỡ được đốt cháy.

"3 ngày thanh lọc" chỉ nên xem là giải pháp ngắn hạn

Chung Hân Đồng cho biết cô không áp dụng chế độ này thường xuyên mà chủ yếu sử dụng trước những buổi chụp hình quan trọng để nhanh chóng cải thiện tình trạng phù nề và vóc dáng khi lên hình.

Nữ diễn viên cũng nhấn mạnh đây không phải phương pháp nên duy trì lâu dài. Sau 3 ngày, việc giữ vóc dáng vẫn phụ thuộc vào chế độ ăn uống cân bằng, vận động thường xuyên và những thói quen sinh hoạt được duy trì trong thời gian dài.

Thực tế, một chế độ ăn chỉ kéo dài vài ngày khó tạo ra thay đổi đáng kể về lượng mỡ trong cơ thể. Nếu cân nặng giảm mạnh sau một khoảng thời gian rất ngắn, nguyên nhân thường bao gồm thay đổi lượng nước, glycogen và lượng thức ăn còn trong đường tiêu hóa.

Vì vậy, thay vì chạy theo những phương pháp giảm cân cấp tốc sau kỳ nghỉ, điều quan trọng hơn là quay lại chế độ ăn uống điều độ, hạn chế thực phẩm quá mặn, nhiều đường và nhiều dầu mỡ, đồng thời uống đủ nước và vận động trở lại.

"Giảm cân cấp tốc" có thể giúp con số trên cân thay đổi nhanh, nhưng để thực sự giảm mỡ và duy trì vóc dáng, cơ thể vẫn cần một quá trình lâu dài và ổn định.