Một bé trai khoảng 3-4 tuổi ở Đài Loan (Trung Quốc) xuất hiện tổn thương dạng “mào gà” trên mặt. Sau khi khai thác tiền sử gia đình, bác sĩ phát hiện người ông từng mắc HPV và gia đình có thói quen dùng chung khăn tắm. Tuy nhiên, bác sĩ lưu ý việc xác định nguồn lây HPV ở trẻ nhỏ cần được đánh giá thận trọng, bởi virus có thể lây qua nhiều hình thức tiếp xúc và không nên vội vàng quy kết cho một cá nhân.

Bác sĩ tiết niệu Cố Phương Du (Gu Fang-yu) mới đây chia sẻ một trường hợp lâm sàng đáng chú ý: một trẻ nhỏ khoảng 3-4 tuổi được đưa đến khám vì xuất hiện tổn thương trên vùng mặt có hình dạng giống sùi mào gà.

Sùi mào gà, hay còn gọi là mụn cóc sinh dục, là một trong những biểu hiện có thể gặp khi nhiễm virus HPV (Human Papillomavirus - virus gây u nhú ở người). Bệnh thường liên quan đến vùng sinh dục hoặc hậu môn nhưng tổn thương do HPV cũng có thể xuất hiện ở những vị trí khác trên da và niêm mạc.

Theo bác sĩ, qua quá trình hỏi bệnh và tìm hiểu tiền sử gia đình, người ông của trẻ từng có tiền sử nhiễm HPV. Gia đình cũng có thói quen sử dụng chung khăn tắm. Bác sĩ cho rằng đây có thể là một yếu tố liên quan đến tình trạng nhiễm HPV của trẻ, song không thể chỉ dựa vào thông tin này để khẳng định chắc chắn nguồn lây.

Điều khiến gia đình lo lắng là trẻ còn quá nhỏ. Bác sĩ cho biết tổn thương do HPV ở trẻ vẫn có thể được điều trị, nhưng vấn đề đáng quan tâm là nguy cơ tái phát và việc xác định chính xác đường lây nhiễm.

Sùi mào gà không chỉ xuất hiện ở vùng kín

Theo bác sĩ Cố Phương Du, nhiều người thường nghĩ HPV chỉ liên quan đến vùng sinh dục. Trên thực tế, HPV là một nhóm virus rất lớn, có thể gây tổn thương ở nhiều vị trí khác nhau trên da và niêm mạc.

Sùi mào gà thường lây chủ yếu qua tiếp xúc da với da, đặc biệt là quan hệ tình dục, và có thời gian ủ bệnh tương đối dài. Tổn thương có thể xuất hiện sau nhiều tháng kể từ thời điểm nhiễm virus.

Ban đầu, các tổn thương thường rất nhỏ, khó nhận biết bằng mắt thường. Người bệnh có thể không đau, không ngứa nên dễ bỏ qua.

Đáng chú ý, không phải cứ không nhìn thấy tổn thương là không có khả năng lây truyền. Khả năng lây nhiễm phụ thuộc vào type HPV, vị trí nhiễm và hình thức tiếp xúc.

Một khi đã hình thành tổn thương sùi mào gà, người bệnh không nên tự cào, bóp hoặc cố gắng loại bỏ tại nhà. Tổn thương có thể lan rộng và cần được bác sĩ đánh giá để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Vì sao trẻ nhỏ xuất hiện tổn thương do HPV cần được đánh giá kỹ?

Trường hợp trẻ 3-4 tuổi xuất hiện tổn thương nghi ngờ do HPV là tình huống cần được bác sĩ nhi khoa hoặc chuyên gia da liễu đánh giá kỹ.

Ở trẻ nhỏ, đường lây nhiễm HPV không thể mặc định là lây qua quan hệ tình dục. Virus có thể liên quan đến nhiều hình thức tiếp xúc và việc xác định nguồn lây cần dựa trên thăm khám, vị trí tổn thương, tiền sử bệnh và các yếu tố liên quan khác.

Đặc biệt, khi trẻ xuất hiện tổn thương dạng sùi, mụn cóc hoặc bất thường trên da và niêm mạc, cha mẹ không nên tự chẩn đoán hoặc tìm cách điều trị tại nhà.

Trong trường hợp tổn thương thực sự do HPV, bác sĩ sẽ căn cứ vào vị trí, kích thước, số lượng tổn thương và tuổi của trẻ để đưa ra hướng xử trí.

HPV có thể tái phát, vaccine là một biện pháp phòng ngừa quan trọng

Bác sĩ Cố Phương Du nhấn mạnh một trong những vấn đề khó kiểm soát của HPV là nguy cơ tái phát. Ngay cả sau khi tổn thương đã được điều trị, virus vẫn có thể tồn tại trong cơ thể và tổn thương có thể xuất hiện trở lại.

Vì vậy, bên cạnh điều trị khi có tổn thương, phòng ngừa HPV cũng đóng vai trò quan trọng.

Bác sĩ khuyến nghị tiêm vaccine HPV để chủ động phòng ngừa những type HPV có nguy cơ gây bệnh. Vaccine HPV có hiệu quả phòng ngừa tốt nhất khi được tiêm trước khi có phơi nhiễm với virus, do đó nhiều quốc gia ưu tiên tiêm cho trẻ vị thành niên trước khi bắt đầu quan hệ tình dục.

Tại Đài Loan, theo thông tin trong bài viết, vaccine HPV được cấp phép sử dụng trong một độ tuổi nhất định và bác sĩ đề cập đến mốc 9 tuổi đối với trẻ trong trường hợp này.

Tuy nhiên, lịch tiêm và độ tuổi chỉ định vaccine HPV có thể khác nhau tùy quốc gia, vì vậy phụ huynh tại Việt Nam nên tham khảo lịch tiêm và chỉ định hiện hành của cơ quan y tế hoặc cơ sở tiêm chủng uy tín.

Trường hợp trẻ nhỏ xuất hiện tổn thương nghi ngờ liên quan đến HPV cũng là lời nhắc nhở rằng cha mẹ không nên tự tìm nguyên nhân dựa trên suy đoán hoặc cảm giác tội lỗi. Điều quan trọng nhất là đưa trẻ đi khám để xác định chính xác tổn thương, tìm hiểu các yếu tố nguy cơ và lựa chọn cách xử trí phù hợp.

Nguồn: Yahoo