Thiếu gia tập đoàn Sơn Kim và bạn gái 10x: Yêu đương kín tiếng nhưng mỗi lần xuất hiện lại ấn tượng đến thế!

Trong thế giới của những rich kid thường xuyên nhận được sự chú ý, có những mối quan hệ lại được lựa chọn để tồn tại theo cách rất riêng: không ồn ào, không phô trương và gần như không cần một lời xác nhận chính thức.

Nguyễn Hoàng Việt (sinh năm 1995) thiếu gia của Tập đoàn Sơn Kim, và họa sĩ Phan Anh Thư (sinh năm 2000), là một trong những cặp đôi đang khiến công chúng tò mò theo cách như vậy.

Sau nhiều lần xuất hiện bên nhau, cả hai vẫn chưa một lần chính thức công khai chuyện tình cảm. Thậm chí, điều khiến người ta chú ý chính là sự kín tiếng có phần nhất quán của họ. Thiếu gia Hoàng Việt vẫn xuất hiện trong những khung hình có Anh Thư, nhưng hiếm khi để lộ những khoảnh khắc quá thân mật hay thể hiện tình cảm của hai người.

Trong khi đó, Anh Thư cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống, công việc và những sự kiện nghệ thuật của mình, nhưng sự xuất hiện của vị thiếu gia bên cạnh cô luôn được giữ ở mức vừa đủ.

Bức ảnh thiếu gia Tập đoàn Sơn Kim xuất hiện cùng một cô gái, được "lão phật gia" Nguyễn Thị Sơn chia sẻ trên trang cá nhân.

Theo những thông tin được chia sẻ, Hoàng Việt và Anh Thư có chung niềm yêu thích hội họa và được cho là bắt đầu quen biết từ triển lãm cá nhân đầu tiên của nữ họa sĩ gen Z. Sau đó, cả hai dần xuất hiện cạnh nhau nhiều hơn, đặc biệt tại các sự kiện nghệ thuật.

Điều thú vị là nếu quan sát hành trình xuất hiện của cả hai, có thể thấy sự đồng hành ấy diễn ra khá tự nhiên. Từ triển lãm cá nhân của Anh Thư cho đến những sự kiện cô tham dự, Hoàng Việt nhiều lần có mặt.

Không cần những màn công khai tình cảm kiểu "ngôn tình", chỉ riêng việc một người luôn xuất hiện trong những dấu mốc quan trọng của người kia cũng đủ khiến chuyện tìn kín tiếng trở nên ngọt ngào, lãng mạn vô cùng.

Mới đây, sau 2 tháng tu nghiệp tại Singapore, họa sĩ Phan Anh Thư tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc trong hành trình học tập và trải nghiệm tại đây. Vẫn là những hình ảnh quen thuộc về cuộc sống của một nữ họa sĩ trẻ, nhưng lần này, người theo dõi đặc biệt chú ý đến sự xuất hiện của "bạn trai tin đồn" - thiếu gia Hoàng Việt.

Bởi khác với những lần trước, Anh Thư không chỉ đăng tải những bức ảnh đơn thuần có sự góp mặt của "bạn trai tin đồn". Một trong những khoảnh khắc gây chú ý là hình ảnh hai bàn tay đan chặt vào nhau. Bên cạnh đó là những khung hình cả hai cùng xuất hiện với vẻ tự nhiên và thoải mái hơn. Không có lời chú thích mang tính xác nhận, cũng chẳng có một màn công khai tình cảm đầy phô trương, nhưng chỉ một cái nắm tay dường như đã nói nhiều hơn những gì cặp đôi từng chia sẻ trước đó.

Sự thay đổi nhỏ ấy càng khiến câu chuyện về hai người trở nên ngọt ngào. Bởi với một cặp đôi vốn luôn giữ khoảng cách nhất định trước công chúng, việc thoải mái để những khoảnh khắc riêng tư hơn xuất hiện trên mạng xã hội có thể được xem như một bước tiến đáng chú ý.

Đáng nói, sự kín tiếng của Hoàng Việt và Anh Thư dường như không phải kiểu né tránh hoàn toàn sự chú ý. Họ vẫn xuất hiện cùng nhau, vẫn đồng hành trong những dịp quan trọng, chỉ là không biến chuyện tình cảm thành một "đề tài" để chia sẻ với công chúng. Cách yêu ấy khá phù hợp với hình ảnh của một thế hệ rich kid mới: Có điều kiện, có đời sống riêng phong phú nhưng không nhất thiết phải chứng minh mọi thứ bằng những màn phô trương.

Nguyễn Hoàng Việt là con trai cả của Chủ tịch Sơn Kim Group, từng du học tại Mỹ và hiện tham gia công việc kinh doanh của gia đình. Trong khi đó, Phan Anh Thư lựa chọn một con đường khá khác biệt khi tập trung theo đuổi hội họa chuyên nghiệp. Cô từng lọt Top 25 Miss World Vietnam 2019 và giành danh hiệu Miss Teen International 2019, nhưng sau đó hướng sự nghiệp về nghệ thuật, tổ chức các triển lãm và theo đuổi công việc sáng tác.

Bức ảnh hội ngộ của đội bạn thân trong đó có thiếu gia Hoàng Việt và Anh Thư, bức ảnh được Tiên Nguyễn - ái nữ của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, chia sẻ.

Một người gắn với thế giới kinh doanh, một người dành nhiều thời gian cho nghệ thuật; tưởng như khác biệt nhưng lại gặp nhau ở tình yêu dành cho hội họa. Có lẽ cũng chính sự đồng điệu ấy khiến câu chuyện của Hoàng Việt và Anh Thư trở nên đặc biệt.

Chưa biết khi nào hai người sẽ chính thức gọi tên mối quan hệ, nhưng ở thời điểm hiện tại, những hình ảnh bên nhau đã đủ tạo nên một câu chuyện tình rất riêng: không cần ồn ào, không cần xác nhận, chỉ nhẹ nhàng xuất hiện trong cuộc sống của nhau. Và đôi khi, chỉ một cái nắm tay cũng đủ khiến người ta hiểu rằng giữa hai người có một sự gắn kết đặc biệt.