Mỹ nhân showbiz nở nụ cười trên xe Audi, theo chồng thiếu gia về dinh: Cuộc sống trong biệt thự 250 tỷ gây choáng

Á hậu Dương Tú Anh ghi dấu ấn với công chúng sau khi bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012. Người đẹp sinh năm 1993 sở hữu nhan sắc sắc sảo cùng thần thái cuốn hút, nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả. Năm 2018, Tú Anh kết hôn cùng ông xã là thiếu gia trong lĩnh vực xây dựng. Chồng của nàng Hậu kém cô 1 tuổi, được biết đến là người luôn yêu thương và chiều chuộng vợ. Đám cưới của cặp đôi từng thu hút sự chú ý với hàng dài xe sang xếp dọc khu phố trong ngày rước dâu. Hình ảnh cô dâu Tú Anh nhan sắc lộng lẫy, nở nụ cười rạng rỡ ngồi trên chiếc Audi sang trọng để về nhà chồng khiến nhiều người xuýt xoa trước màn "rước nàng về dinh" đầy hoành tráng. Sau gần một thập kỷ kết hôn, vợ chồng Tú Anh vẫn đang tận hưởng hôn nhân viên mãn với 2 nhóc tỳ đáng yêu. Hiện tại, gia đình 4 thành viên đang sinh sống trong căn biệt thự ven sông sang trọng tại quận Long Biên, Hà Nội, thuộc một trong những khu đô thị đắt giá của Thủ đô.

Cơ ngơi của vợ chồng Á hậu Tú Anh được ước tính có giá trị lên tới hơn 250 tỷ đồng, gây ấn tượng bởi thiết kế hiện đại pha trộn nét cổ điển tinh tế. Toàn bộ không gian được cặp đôi lựa chọn gam màu trắng - đen làm chủ đạo, tạo nên vẻ đẹp thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm cúng. Từ kiến trúc tổng thể đến cách bài trí nội thất, căn biệt thự đều cho thấy sự chỉn chu và gu thẩm mỹ tinh tế của gia chủ.

Bên trong biệt thự càng gây ấn tượng bởi không gian sang trọng và chỉn chu trong từng chi tiết. Phòng khách được thiết kế rộng rãi, thoáng đãng, với những món nội thất được lựa chọn kỹ lưỡng, tạo cảm giác đẳng cấp ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Mỗi góc nhỏ trong căn nhà đều toát lên vẻ tinh tế, sang trọng. Không chỉ sở hữu không gian sống đẹp mắt, Á hậu Tú Anh còn là người rất chú trọng việc chăm chút tổ ấm. Cô thường xuyên trang trí nhà bằng những bình hoa tươi được sắp đặt khéo léo, giúp biệt thự thêm phần mềm mại, sinh động và tràn đầy sức sống.

Khu vực bếp tiếp tục duy trì phong cách sang trọng với tông màu đen chủ đạo. Hệ tủ bếp cùng phần tường bếp đồng nhất về màu sắc, tạo nên vẻ đẹp hiện đại, cá tính. Cách phối màu này giúp không gian bếp trở nên ấn tượng, đồng thời làm nổi bật sự chỉn chu trong từng chi tiết thiết kế của căn biệt thự.

Góc cầu thang với phần lan can kính trong suốt là một trong những vị trí được Á hậu Tú Anh yêu thích để check-in trong biệt thự. Thiết kế này không chỉ giúp không gian thêm thoáng rộng mà còn tạo nên background sang trọng, hiện đại cho những bức ảnh tại gia.

Không gian phòng ngủ và nhà tắm trong biệt thự được thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại và sang trọng. Các đường nét nội thất tinh gọn, cách phối màu hài hòa cùng những chi tiết trang trí vừa đủ giúp từng khu vực mang cảm giác thư thái, tiện nghi mà không kém phần đẳng cấp.

Bên cạnh không gian nội thất sang trọng, căn biệt thự còn sở hữu khu vực sân vườn thoáng đãng, mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Khoảng xanh được bố trí hài hòa, vừa tạo điểm nhấn cho tổng thể căn nhà, vừa là nơi thư giãn, tận hưởng những phút giây yên bình ngay trong chính không gian sống.