Thiếu canxi, trẻ có bị co giật?

Con chị gái em 3 tháng tuổi, bé sinh tự nhiên, nặng 2,3kg. Bé được bú sữa mẹ nhưng gần đây tôi thấy các ngón tay bé thỉnh thoảng giật giật. Có người bảo bé bị thiếu canxi, còi xương. Xin hỏi có đúng không? Tại sao trẻ nhỏ thiếu canxi, còi xương lại co giật?

Trả lời:

Còi xương là do thiếu vitamin D. Khi thiếu vitamin này sự hấp thu canxi và chuyển hóa phospho và canxi sẽ bị rối loạn, làm cho xương vôi hóa kém, các mô sụn không biến thành xương được. Biểu hiện đặc trưng của bệnh còi xương cấp diễn ở trẻ dưới 6 tháng, đặc biệt ở lứa tuổi 3 tháng là tình trạng giảm canxi máu thể hiện bằng một loạt các triệu chứng gọi là cơn tetani hạ canxi máu hay cơn co giật do còi xương ở trẻ nhỏ.

Thực ra, hạ canxi máu là một tình trạng tiềm tàng và hầu như chỉ bộc lộ thành triệu chứng co giật nếu có một yếu tố khởi phát đột xuất (phổ biến là do sốt cao 38-40 độ C hoặc do một bệnh nhiễm khuẩn cấp tính nào đó. Đặc điểm của cơn co giật do hạ canxi máu là một tình trạng tăng kích thích thần kinh cơ, chứ không phải do một tổn thương thực thể nào. Nguyên nhân đưa đến còi xương ở lứa tuổi này (dưới 6 tháng) chủ yếu là do trẻ không được cung cấp đầy đủ vitamin D.

Nếu trẻ nuôi bằng sữa mẹ thì có thể là do chế độ ăn của người mẹ thiếu vitamin D, kiêng cữ quá mức, thiếu ánh sáng mặt trời. Để phòng còi xương, thiếu canxi ở trẻ nhỏ, cần bổ sung vitamin D, kèm theo canxi theo chỉ định của bác sĩ. Điều quan trọng, mẹ và bé cần được tắm nắng mỗi ngày 10-15 phút vào buổi sáng là biện pháp phòng bệnh còi xương tốt nhất.