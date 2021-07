Thiều Bảo Trang biến hóa thành Jennie (BLACKPINK) cực gợi cảm nhưng Mon Hoàng Anh lại chính là người khiến Noo Phước Thịnh "ngả mũ"

Kết thúc bảng đấu với chủ đề Hip-Hop, dàn thí sinh Sàn Đấu Vũ Đạo đã phần nào để lại ấn tượng riêng biệt, thể hiện nét đặc trưng của đội mình. Theo luật, điểm từ đêm thi Hip-Hop được cộng dồn cho đêm thi Kpop, đội đạt điểm tích lũy thấp nhất sẽ phải dừng chân tại chương trình.

Trong tập 4, 6 đội thi thuộc bảng A tiếp tục đối đầu và lần này chính là chủ đề Kpop. Đồng hành cùng giám khảo Noo Phước Thịnh và biên đạo John Huy Trần chính là ca sĩ Hari Won. Từng là thực tập sinh được đào tạo tại Hàn Quốc, Hari Won đã đưa ra những lời khuyên mang tính chuyên môn nhất dành cho các thí sinh.

Tập 4 "Sàn đấu vũ đạo" chào đón Hari Won đến với vị trị ghế nóng.

Đáng chú ý, cả 2 MC đã thông báo thông tin đặc biệt, bàn của BGK có nút hồi sinh để cứu 1 đội chơi. "Phao cứu sinh" này chỉ được sử dụng 1 lần duy nhất và chỉ khi có được sự đồng thuận của cả 2 giám khảo chính. Điều này đồng nghĩa với việc từ tuần này, các đội sẽ tranh đấu căng thẳng hơn bao giờ hết để trụ lại ở những vòng đấu cuối cùng.

Ngô Kiến Huy và Tuyền Tăng hé lộ luật "phao cứu sinh" dành cho BGK muốn cứu đôi chân thực sự xuất sắc nhất.

Với thắng lợi trong tập 2, đội Thiều Bảo Trang - Dương Anh Mỹ đã được chương trình trao đặc quyền chỉ định thứ tự thi cho các đội trong bảng A. Theo đó, thứ tự thi lần lượt là Huỳnh Hồng Phú - BaoBao, JayL - B.O.P, Phạm Đình Thái Ngân - STE Dante Thông, Thiều Bảo Trang - Dương Anh Mỹ, Katleen Phan Võ - Lâm Vinh Hải, Mon Hoàng Anh - Toàn Trung.



Huỳnh Hồng Phú - BaoBao

Mở màn cho trận đấu căng thẳng tuần này là team Huỳnh Hồng Phú - BaoBao. Với nền nhạc ca khúc Move, bộ đôi này được nhận xét là có phần thi tạm ổn. Giám khảo Hari Won cho rằng mở đầu của một màn trình diễn rất quan trọng, tiết mục này vẫn còn chưa đủ ấn tượng. Hơn nữa, ca từ của bài hát này mang nội dung sexy quyến rũ, nếu trang phục hở một tí sẽ khiến bài thi tròn trịa hơn. Nhận xét của nữ ca sĩ cũng được biên đạo John Huy đồng tình.

Huỳnh Hồng Phú - BaoBao nhận về những con số không khả quan: 7,5 điểm từ biên đạo John Huy, 8 điểm từ giám khảo Noo Phước Thịnh và Hari Won.

JayL - B.O.P



Bầu không khí Sàn Đấu Vũ Đạo dần nóng lên khi bước sang phần thi của team JayL và B.O.P. Ở vòng đấu nhạc Kpop, JayL - B.O.P đã chọn thể hiện vũ đạo trên nền nhạc 2 bản hit đình đám một thời Fire và I Am The Best của 2NE1, khiến dàn giám khảo cực kỳ phấn khích khi có cơ hội nghe lại những giai điệu quen thuộc. Màn vũ đạo vừa pha trộn những động tác cũ từng viral một thời của nhóm nhạc nhà YG và động tác mới do B.O.P tự biên đạo đã phần nào mang lại tiết mục nhiều màu sắc.

Với những nỗ lực của mình, JayL- B.O.P nhận về 9 điểm từ giám khảo John Huy, 9,5 điểm từ giám khảo Hari Won và Noo Phước Thịnh.

Phạm Đình Thái Ngân - STE Dante Thông

Còn nhớ ở bảng đấu trước đó của vòng Hip-Hop, team Phạm Đình Thái Ngân là đội gây tranh cãi khiến giám khảo cực kỳ bức xúc vì giọng ca Mắt Biếc ngồi yên đến 2/3 bài thi của mình. Chính vì thế, màn thể hiện của Phạm Đình Thái Ngân và STE Dante Thông tuần này được các giám khảo lẫn khán giả trông đợi sẽ tiến bộ hơn vòng thi trước đó. Và kết quả lần này chính là cú lội ngược dòng ngoạn mục, chứng minh bộ đôi hoàn toàn nghiêm túc khi đến với cuộc thi.

Sử dụng nền nhạc mashup những bản hit của Big Bang bao gồm Haru Haru - Good Boy - Bang Bang Bang, Phạm Đình Thái Ngân và đồng đội đã biến sân khấu Sàn Đấu Vũ Đạo thành khung cảnh kinh điển bệnh viện.

Phạm Đình Thái Ngân - STE Dante Thông nhận về điểm 8 từ biên đạo khó tính John Huy và 9,5 điểm từ giám khảo Noo Phước Thịnh và Hari Won.

Thiều Bảo Trang - Dương Anh Mỹ

Với chiến thắng từ tuần Hip-Hop, Thiều Bảo Trang - Dương Anh Mỹ đã thừa thắng xông lên, "giải đề" Kpop tuần này với 2 ca khúc hit của BLACKPINK: Kill This Love và How You Like That. Giai điệu bùng nổ quen thuộc của nhóm nhạc đình đám này đã khiến Noo Phước Thịnh cũng phấn khích nhún nhảy khi theo dõi màn trình diễn của bộ đôi này. Thiều Bảo Trang tuần này vẫn được ngợi khen về thần thái, nhan sắc đỉnh cao khi nhập vai Jennie (BLACKPINK) khiến giám khảo Noo Phước Thịnh không thể rời mắt.

Sau phần nhận xét, Thiều Bảo Trang - Dương Anh Mỹ nhận về 3 điểm 9 từ các giám khảo.

Katleen Phan Võ - Lâm Vinh Hải

Tuần này, Katleen Phan Võ - Lâm Vinh Hải đã mang đến Sàn Đấu Vũ Đạo không khí cực sôi động dưới nền nhạc I'm Not Cool (HyunA) và 2 ca khúc hit kinh điển của Big Bang: Good Boy và Crayon.

Phần thi của team "con nhà nòi võ thuật" được nhiều người đánh giá là có tiến bộ hơn vòng thi trước đó. Noo Phước Thịnh cho biết anh cảm thấy bị cuốn hút bởi nét diễn của Katleen, đánh giá cao cách nữ diễn viên trưng dụng được khía cạnh điện ảnh vào tiết mục, diễn xuất thay đổi liên tục. Tuy nhiên, giám khảo Hari Won cho rằng Katleen còn thiếu tự tin khiến phần thi chưa đạt đến mức hoàn hảo. Biên đạo John Huy cũng dành lời khen cho Lâm Vinh Hải về chất lượng bài, cách biên đạo và cách dựng đội hình đơn giản nhưng hiệu quả.

Tương tự đội Thiều Bảo Trang - Dương Anh Mỹ, bộ đôi Katleen Phan Võ - Lâm Vinh Hải cũng nhận về 3 điểm 9 từ các giám khảo.

Mon Hoàng Anh - Toàn Trung

Phần thi bùng nổ nhất ở bảng A tuần này thuộc về team Mon Hoàng Anh - Toàn Trung. Chỉ sử dụng một ca khúc duy nhất là Daddy - bản hit của PSY, "em út" chương trình đã "đốt cháy" sân khấu, khiến các giám khảo phải la hét hào hứng, phấn khích. Nếu như ở tuần thi trước đó, Mon Hoàng Anh - Toàn Trung từng khiến giám khảo gay gắt vì 2 lần đều thể hiện nội tâm thì màn trình diễn ở tập 4 này lại được đánh giá rất cao, được xem là cú lội ngược dòng ngoạn mục của bộ đôi này.

Biên đạo Toàn Trung chia sẻ trước đó anh không định xuất hiện trong bài thi lần này nhưng sau đó đổi ý vì đã hoàn toàn tiếp thu ý kiến các giám khảo. Anh mong giám khảo hãy nhìn nhận bài thi này theo góc nhìn ở vòng Kpop, không liên quan đến vấn đề đánh cược cùng Noo Phước Thịnh trong tuần thi trước đó nữa.

Trước chia sẻ của Toàn Trung, Noo Phước Thịnh nhận định: "Tôi thật sự rất thất vọng về các bạn vì nếu lần này các bạn đánh cược là các bạn thắng lớn rồi. Noo thật sự phải ngả mũ trước tiết mục lần này của các bạn". Theo Noo Phước Thịnh, anh đánh giá cao ý tưởng, khẳng định chất điên trong phần thi này mang lại nguồn năng lượng tích cực, bùng nổ cho khán giả.

Với 10 điểm tròn từ giám khảo Hari Won, 2 điểm số 9,5 từ giám khảo Noo Phước Thịnh và John Huy cùng những lời khen có cánh từ các giám khảo khác, Mon Hoàng Anh - Toàn Trung cũng chính là đội có điểm số cao nhất tuần này.

Sau 2 vòng thi Hip-Hop và Kpop, Huỳnh Hồng Phú - BaoBao có số điểm tích lũy thấp nhất là 15,9. Điều này đồng nghĩa với việc đây là đội phải chia tay chương trình.