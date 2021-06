Mon Hoàng Anh đã làm gì khiến Noo Phước Thịnh gay gắt "Ở đây đâu ai ép các bạn như vậy?"

Sau những màn chào sân ấn tượng ở tập đầu tiên, 12 đội thi của Sàn Đấu Vũ Đạo đã chính thức bước vào trận chiến cam go khi được chia làm 2 bảng A và B để bước vào vòng đấu bảng với chủ đề Hip-Hop. Những phần thi tại Sàn Đấu Vũ Đạo còn bùng nổ hơn bao giờ hết khi các đội đã bắt đầu nhận được những điểm số đầu tiên từ dàn giám khảo.

Đồng hành cùng 2 giám khảo cố định Noo Phước Thịnh và John Huy Trần trong tập phát sóng tuần này chính là giám khảo khách mời: biên đạo - ca sĩ Hà Lê.

Bên cạnh dàn giám khảo ngồi "ghế nóng" còn có sự xuất hiện của hội đồng bình chọn bao gồm khán giả, đại diện biên đạo và đại diện truyền thông.

Tập 2 là màn đối đầu của 6 đội bảng A bao gồm Katleen Phan Võ - Lâm Vinh Hải, Thiều Bảo Trang - Dương Anh Mỹ, Huỳnh Hồng Phú - BaoBao, Phạm Đình Thái Ngân - STE Dante Thông, JayL - B.O.P và Mon Hoàng Anh - Toàn Trung.

Khai màn cho trận chiến lần này là phần dự thi đến từ team Katleen Phan Võ - Lâm Vinh Hải. Sử dụng nền nhạc I Feel Good, Katleen đã thật sự có những bước lột xác ngoạn mục thoát khỏi mác "con nhà võ" nhờ sự hỗ trợ của biên đạo Lâm Vinh Hải.

Sau những góp ý từ giám khảo và hội đồng bình chọn, Katleen Phan Võ - Lâm Vinh Hải lần lượt nhận được điểm số: 7 điểm từ biên đạo John Huy Trần, biên đạo Hà Lê dành 8 điểm cho màn trình diễn này, Noo Phước Thịnh khích lệ cả hai với điểm số 9.

Nghe theo những góp ý chân thành từ dàn giám khảo trong tập đầu tiên, JayL- B.O.P đã có phần thi đấu bùng nổ hơn trong màn đối đầu tại vòng đấu bảng tuần này. JayL và B.O.P đã biến Sàn Đấu Vũ Đạo thành sân khấu sôi động, nhộn nhịp, đầy màu sắc, thể hiện đúng tinh thần Hip-Hop của chủ đề. Sự xuất hiện bất ngờ của "cô tiên xanh" đeo cánh bướm trong tiết mục này đã khiến giám khảo lẫn khán giả cực kỳ thích thú.

Từng là cựu thành viên cân đủ vai trò từ main vocal - main dancer - sub rapper của Zero9, JayL đã chứng minh được sự lột xác ngoạn mục của bản thân sau khi rời nhóm, ngày một trưởng thành, biết cách biến hoá bản thân đa dạng hơn. Màn trình diễn công phu từ bộ đôi JayL - B.O.P nhận được nhiều "lời khen có cánh" từ các giám khảo.

Phần thi thành công của bộ đôi JayL - B.O.P nhận về những điểm số cực cao: 9,5 điểm từ biên đạo Hà Lê, 8,5 điểm từ biên đạo John Huy và 9 điểm từ giám khảo Noo Phước Thịnh.

Ở vòng đấu bảng tuần này, Mon Hoàng Anh đã chọn cho mình hình tượng Joker có phần nổi loạn hơn vũ điệu đương đại buồn ở màn chào sân trước đó. Dưới nền nhạc Alive, bộ đôi Joker - Harley Quinn đã thể hiện nét điên loạn, lại mang đến hình ảnh một Mon Hoàng Anh hoàn toàn mới trong mắt khán giả.

Sau phần thi của Mon Hoàng Anh, Noo Phước Thịnh cũng nhắn gửi đến thí sinh nhỏ tuổi nhất chương trình: "Vai diễn này dường như quá sức đối với em, hãy thật sự cẩn trọng trong việc lựa chọn mình là ai và thể hiện như thế nào ở nơi đây".

Trước những nhận xét từ Noo Phước Thịnh, Mon Hoàng Anh lại mong muốn có thể cùng Toàn Trung tiếp tục đánh cược cùng vị giám khảo này về sự thay đổi của mình ở vòng tiếp theo. Thế nhưng, Noo Phước Thịnh lại đặt câu hỏi: "Các bạn có bị miễn cưỡng quá không, ở đây đâu ai ép các bạn như vậy? Các bạn nên nhớ lần trước mọi người đã công nhận Mon trưởng thành rồi và lần này khúc cuối Mon vứt bom, đây có phải là thông điệp quá ngạo nghễ, đi xa tuổi trẻ của bạn?".



Với câu hỏi thẳng thắn từ giám khảo Noo Phước Thịnh, Mon Hoàng Anh thừa nhận: "Em muốn sự nổi loạn của mình đi ngược tất cả mọi người vì em không phải là 1 người bình thường, có thể gọi em là người đa nhân cách".

Nếu như Thiều Bảo Trang - Dương Anh Mỹ tuần trước đều hoá thân những bệnh nhân tâm thần thì tuần này cả hai đã bứt phá bằng những điệu nhảy Hip-Hop khi nhập vai thành những tù nhân. Với nền nhạc Humble - Sicko Mode, Thiều Bảo Trang đã có phần thi thành công, thể hiện trọn vẹn những nét chất ngầu cần có theo đúng tinh thần chủ đề. Và tất nhiên, dù lột xác với hình ảnh nào, vẻ ngoài xinh đẹp của Thiều Bảo Trang luôn là điều khiến giám khảo phải xuýt xoa.

Điểm số mà Thiều Bảo Trang - Dương Anh Mỹ nhận được là: 8 điểm từ biên đạo John Huy, giám khảo Noo Phước Thịnh lẫn biên đạo Hà Lê đều tặng đội thi này 9 điểm.

Phần thi gây chú ý vòng đấu bảng A có lẽ thuộc về team Phạm Đình Thái Ngân - STE Dante Thông khi tạo ra những tranh cãi căng thẳng xung quanh tiết mục dự thi của mình. Tiếp tục sử dụng lợi thế biết sáng tác, Thái Ngân lại lần nữa sử dụng ca khúc của bản thân làm nhạc nền và lần này là bản hit Yêu Nhau Nhé Bạn Thân.

Ở vòng thi này, STE Dante Thông đã dùng hình tượng kiên cường của cây dương xỉ để truyền cảm hứng cho khán giả nhưng bài nhảy lại khá chill, không sôi động với những động tác Hip-Hop mà chủ đề cần có. Đáng chú ý, dù là thí sinh chính của đội nhưng Phạm Đình Thái Ngân không nhảy trong khoảng 2 phần 3 thời gian của bài.

Phần thi gây tranh cãi từ đội Thái Ngân - STE Dante Thông nhận về số điểm như sau: 7,5 điểm từ biên đạo Hà Lê, 8 điểm từ giám khảo Noo Phước Thịnh và 7 điểm từ biên đạo John Huy.

Huỳnh Hồng Phú - BaoBao chính là đội thi cuối cùng của vòng đấu bảng A. Sử dụng nền nhạc Montero (Call Me By Your Name), cả hai đã có phần thể hiện cực cháy trên sân khấu Sàn Đấu Vũ Đạo. Tuy nhiên, tiết mục này đã gây nên khá nhiều tranh cãi.

Giám khảo John Huy Trần cho biết anh thích cách sắp xếp đội hình của đội thi này nhưng những vũ đạo trong tiết mục lại cảm giác nghiêng về street dance (nhảy đường phố) nhiều hơn là Hip-Hop. Biên đạo Hà Lê khi đó cũng có quan điểm tương tự và nhận xét cả hai đã có thái độ của một người làm Hip-Hop nhưng những gì thể hiện lại chưa ra được chất nhảy này.

Với phần thể hiện của mình, team Huỳnh Hồng Phú - BaoBao nhận về số điểm lần lượt là: 7,5 điểm từ giám khảo John Huy Trần, 9 điểm từ giám khảo Noo Phước Thịnh và 8 điểm từ biên đạo Hà Lê.

Sau khi tổng kết điểm quy đổi bình chọn của cả 6 đội bảng A, kết quả, đội Thiều Bảo Trang - Dương Anh Mỹ giành chiến thắng với số điểm quy đổi cao nhất là 9,3. Với thắng lợi đầu tiên của mình, bộ đôi này giành được đặc quyền chỉ định thứ tự thi cho các đội còn lại trong bảng A, kèm theo đó là giải thưởng trị giá 5 triệu đồng.

Thiều Bảo Trang cùng Dương Anh Mỹ nhận được giải bình chọn.

Tập 3 Sàn Đấu Vũ Đạo 2021 với chủ đề Hiphop với bảng B sẽ lên sóng vào thứ 7 ngày 26/6 trên kênh HTV7 và được phát sóng online vào lúc 21h30 trên kênh YouTube Studio 79.