Giành chiến thắng thuyết phục, Hậu Hoàng khiến Ngô Kiến Huy cảm thấy mỏi mệt, Noo Phước Thịnh thảng thốt "lầy"

Nối tiếp những màn thi đấu sôi động từ bảng A, tuần này, 6 đội còn lại của bảng B của Sàn Đấu Vũ Đạo bao gồm Tlinh - Trúc Anh, Hậu Hoàng - Ngọc Tân, Hành Or - Đào Phi Hải, LyLy - Lê Vinh, Liz Kim Cương - Lit Nguyễn, MLee - Phụng Gà sẽ tiếp tục tranh tài với chủ đề Hip-Hop.

Đây là trận đấu được mong chờ hơn bao giờ hết cũng bởi 6 đội thi thuộc bảng B đa phần đều được đánh giá là những đối thủ mạnh trong chương trình lần này. Điểm thi đấu tuần này được tính tương tự như tập phát sóng trước đó, sẽ không có đội nào bị loại nhưng điểm sẽ được cộng dồn cho những tuần thi tiếp theo.

Trong tập 3, biên đạo Hà Lê sẽ tiếp tục trở thành giám khảo khách mời đồng hành cùng Noo Phước Thịnh và John Huy Trần chấm thi tiết mục của các thí sinh.

Là đội thi sở hữu lượng fan đông đảo bậc nhất chương trình, màn thể hiện của team Thúy Hậu - Ngọc Tân luôn được khán giả hết sức trông ngóng. Không còn là "đồng chí Thúy Hậu" như ở màn chào sân, "thánh nhạc chế" ở vòng đấu bảng này đã "lột xác" với phong cách đậm chất Hip-Hop đúng chủ đề của tuần thi.



Mượn hit của rapper HIEUTHUHAI, Hậu Hoàng khiến tất cả đều phải nhún nhảy theo giai điệu của bản rap Chơi được remix với câu chữ mới mẻ nhưng vô cùng lầy lội: "Có một sự thật Hoàng Thúy Hậu này đẹp trai". Thúy Hậu lại chọn concept quán cóc theo cách rất miền Nam: vẫn sử dụng bàn ghế nhựa nhưng trong bối cảnh nhà cao tầng.

Đây là tiết mục được các thành viên của nhóm nhảy Quê hương biên đạo cùng Ngọc Tân.

Màn trình diễn sôi động của Hậu Hoàng và Ngọc Tân khiến MC Ngô Kiến Huy cảm thấy thật sự "mỏi mệt", bên dưới hàng ghế giám khảo Noo Phước Thịnh cũng phải nhiều lần thảng thốt Hậu Hoàng quá lầy. Tiết mục này đã nhận được số điểm cao ngất ngưởng: 9,5 điểm từ biên đạo John Huy và ca sĩ Noo Phước Thịnh, biên đạo Hà Lê tặng team Hậu Hoàng số điểm tuyệt đối là 10.

Sau khi tổng kết điểm quy đổi bình chọn của cả 6 đội bảng B, kết quả, đội Thúy Hậu - Ngọc Tân giành chiến thắng với số điểm quy đổi cao nhất là 9,8. Với thắng lợi đầu tiên, bộ đôi này đã giành được đặc quyền chỉ định thứ tự thi cho các đội còn lại trong bảng B, kèm theo đó là giải thưởng trị giá 5 triệu đồng.

Trước đó phần mở màn cho trận đối đầu căng thẳng ở bảng B chính là team Tlinh - Shin Trúc Anh. Cả hai như "cá gặp nước" khi có cơ hội bộc lộ thế mạnh của mình với chủ đề Hip-Hop. Trong bảng đấu này, Tlinh đã sử dụng nền nhạc là Alaba Trap - một bản rap nổi tiếng của Tommy Tèo và bạn trai MCK. Phần thi sôi động trong nền nhạc Hip-Hop Việt Nam, bối cảnh "trà đá Hà Nội" của team Tlinh - Shin đã khiến các giám khảo cực kỳ phấn khích.



Cả hai nhận được “cơn mưa lời khen" từ đại diện biên đạo và đại diện truyền thông. Team Tlinh - Shin đã nhận được những điểm số ấn tượng với phần thi mở màn của mình: 9,5 điểm từ giám khảo Hà Lê và Noo Phước Thịnh, 9 điểm từ giám khảo John Huy.

Bộ đôi Liz Kim Cương - Lit Nguyễn đã sử dụng chiến thuật rất thông minh khi xây dựng phần thi vũ đạo của mình bằng câu chuyện tiếp nối màn chào sân. Sau khi đánh cắp số kim cương, Liz Kim Cương tuần này đã phải chịu cảnh bị truy nã và cuối cùng bị bắt nhốt sau song sắt. Dưới nền nhạc Down On Me - 16 Shots - Bad Blood, team Double L đã khiến ban giám khảo thừa nhận nổi da gà vì màn trình diễn quá ấn tượng.

Phần thi thành công của bộ đôi Liz Kim Cương - Lit Nguyễn nhận về những điểm số cực cao: 9 điểm từ biên đạo John Huy, 9,5 điểm từ giám khảo Noo Phước Thịnh và biên đạo Hà Lê.

Ở vòng đấu bảng tuần này, Hành Or - Đào Phi Hải đã mang đến bầu không khí sôi động, ngập trong khung cảnh graffiti, nghệ thuật đường phố dưới nền nhạc Flip Wiz. Tiết mục này được các giám khảo nhận xét hoàn toàn không hề thua kém so với 2 phần thi bùng nổ từ team Tlinh và team Liz Kim Cương khi có ý nghĩa đặc biệt, đưa khán giả Sàn Đấu Vũ Đạo đến châu Phi - cội nguồn của văn hoá Hip-Hop.

Đại diện biên đạo và đại diện truyền thông cho biết không thể rời mắt khỏi phần thi này, rất nể phục chất xám của team Hành Or - Đào Phi Hải. Tiết mục mang ý nghĩa đặc biệt đã hưởng trọn 3 điểm 9 từ các giám khảo.

Sau 3 tiết mục đỉnh cao làm nóng bầu không khí Sàn Đấu Vũ Đạo, LyLy và Lê Vinh đã tiếp tục mang đến phần trình diễn sôi động dưới nền nhạc ca khúc DNA. Nếu như ở tập 1, LyLy đã có màn chào sân khiến giám khảo, khán giả ấn tượng với hình tượng công chúa nhẹ nhàng, nữ tính, đáng yêu thì trong phần thi chủ đề Hip-Hop lần này, LyLy đã có bước tiến mới khi phô diễn những bước nhảy sôi động, bứt phá so với vòng đầu tiên.

LyLy - Lê Vinh lần lượt nhận được: 8 điểm từ biên đạo John Huy Trần, 8,5 điểm từ biên đạo Hà Lê và Noo Phước Thịnh khích lệ cả hai với điểm số 9.

MLee - Phụng Gà chính là đội thi kết màn cho vòng đấu bảng. Bộ đôi tài năng này đã mashup đến 3 bản nhạc sôi động Walk On Da Street, BlackJack, Get Low làm chất liệu nhạc cho phần thi của mình. Ý tưởng của "bông hồng lai" là về một nhóm bạn trẻ nông nổi, chơi bời hết mình trước khi bị cảnh sát tóm gọn. Vì sở hữu chiều cao nổi bật, MLee phải nỗ lực rất nhiều trong việc điều khiển, kiểm soát tay chân và hơn hết là đáp ứng được những "đề toán khó" từ đồng đội của mình là biên đạo khó tính Phụng Gà.

Tiết mục kết màn này đã nhận được 3 điểm 9 từ ban giám khảo.