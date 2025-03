Thiều Bảo Trâm "không thể sống thiếu" loại đồ uống này vào mỗi buổi sáng

Thiều Bảo Trâm là một trong những nữ nghệ sĩ có lượng người hâm mộ đông đảo trong showbiz Việt.

Ở tuổi 32, Thiều Bảo Trâm vẫn xinh đẹp, trẻ trung với vóc dáng cân đối, đầy cuốn hút. Cô được giới trẻ yêu thích bởi phong cách thời trang hiện đại cùng những bí kíp làm đẹp được cô tích cực chia sẻ trên trang cá nhân.

Gần đây, nữ nghệ sĩ đã không ngần ngại tiết lộ bí quyết giúp cô có da đẹp dáng thon đó là uống sinh tố vào mỗi buổi sáng. Trước đây, Thiều Bảo Trâm từng chia sẻ bản thân "không thể sống thiếu" sinh tố. Theo nữ ca sĩ, cô thậm chí còn mang cả máy xay sinh tố đi du lịch để uống vào mỗi sáng.

Cô từng đưa ra lời khuyên trên trang cá nhân của mình như sau: "Mọi người có thể thay đổi thực đơn bằng sinh tố trái cây, sinh tố rau… để cải thiện sức khỏe và làn da".

Lợi ích khi phụ nữ dùng sinh tố buổi sáng

Sinh tố là thức uống bổ dưỡng, gồm trái cây và rau củ tươi xay nhuyễn, thường được thêm đá, nước hoặc sữa, sữa chua, các loại hạt như chia, hạt lanh… để tăng thêm hương vị, kết cấu. Nó cung cấp một lượng lớn vitamin, khoáng chất, chất xơ, chất chống oxy hóa, rất có lợi cho sức khỏe làn da và vóc dáng cho chị em phụ nữ.

1. Tăng cường năng lượng cho ngày mới

Một ly sinh tố buổi sáng giàu protein và chất xơ có thể cung cấp năng lượng bền vững, giúp phụ nữ bắt đầu ngày mới đầy hứng khởi.

Theo chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Katherine Zeratsky đến từ Mayo Clinic, việc kết hợp protein từ sữa chua hoặc bột protein với carbohydrate từ trái cây, rau xanh trong sinh tố giúp duy trì mức đường huyết ổn định, ngăn ngừa cảm giác mệt mỏi và đói bụng giữa buổi.

2. Hỗ trợ quản lý cân nặng

Sinh tố buổi sáng có thể là một phần quan trọng trong chế độ ăn kiêng lành mạnh, hỗ trợ phụ nữ trong việc quản lý cân nặng. Theo chuyên gia dinh dưỡng Katherine Zeratsky, việc bổ sung chất xơ từ trái cây và rau xanh trong sinh tố giúp tăng cảm giác no, giảm thiểu việc ăn vặt không cần thiết trong ngày.

3. Cải thiện sức khỏe làn da

Làn da phản ánh trực tiếp chế độ dinh dưỡng của bạn. Việc bổ sung các loại trái cây giàu vitamin C như cam, kiwi, dâu tây vào sinh tố buổi sáng có thể thúc đẩy sản xuất collagen, giúp da trở nên săn chắc và rạng rỡ hơn. Theo tạp chí Healthline, vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ da khỏi tác hại của gốc tự do và hỗ trợ quá trình tái tạo da.

4. Cải thiện tiêu hóa

Chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Sinh tố buổi sáng kết hợp các loại trái cây và rau xanh giàu chất xơ như táo, lê, chuối, rau bina có thể hỗ trợ quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón, duy trì sự cân bằng vi khuẩn đường ruột.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Katherine Zeratsky, việc tiêu thụ đủ chất xơ hàng ngày giúp duy trì nhu động ruột đều đặn và hỗ trợ sức khỏe đường ruột.

5. Hỗ trợ sức khỏe tâm lý

Chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng và chức năng não bộ. Sinh tố buổi sáng chứa các thành phần giàu omega-3 như hạt lanh, hạt chia, quả óc chó có thể hỗ trợ sức khỏe não bộ và cải thiện tâm trạng.