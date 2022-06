Cuối tháng 5, Thiều Bảo Trâm liên tục nhá hàng về mini album "after YOU" khiến người hâm mộ không khỏi trông ngóng. Đây là mini album đầu tiên trong sự nghiệp của Thiều Bảo Trâm với 5 ca khúc Ballad và được phát hành 3 phiên bản album vật lý cùng phần âm nhạc, concept được đầu tư chỉn chu. Mới đây, Thiều Bảo Trâm còn chính thức tiết lộ về ca khúc sẽ được phát hành MV trong mini album "after YOU", đó chính là MV "Chúng ta làm bạn được không?".

Đặc biệt, trước thềm phát hành album "after YOU" và MV "Chúng ta làm bạn được không?" vào ngày 7/6 tới đây, Thiều Bảo Trâm đã trở thành nghệ sĩ Việt đại diện chiến dịch EQUAL tháng 6 của Spotify. EQUAL bao gồm một playlist tập hợp các ca khúc hay nhất của các nữ nghệ sĩ toàn cầu và mỗi tháng một lần sẽ giới thiệu thêm một đại diện âm nhạc từ các quốc gia. Chiến dịch này nhằm tôn vinh tài năng và phong cách âm nhạc riêng biệt của các nữ nghệ sĩ toàn cầu.

Bên cạnh việc hé lộ hình ảnh và âm nhạc của MV "Chúng ta làm bạn được không?", Thiều Bảo Trâm đã có những chia sẻ đầy chân thành, xúc động về tình yêu và trải nghiệm sau chia tay. Thiều Bảo Trâm chia sẻ mini album "after YOU" sẽ là 1 chiếc hộp “Cất giấu những kỉ niệm đó. Và em buông tay. Chính tay gói gọn những kỉ niệm những đau đớn những vui buồn hạnh phúc đó. Không còn luyến tiếc không còn dằn vặt không còn ‘nếu như’ 1 lần nào nữa. Phía sau anh, đã từng có một người yêu anh thương anh nhiều đến vậy. Nhưng sẽ không phải là em nữa".



"Quả thật, từ những khoảnh khắc tăm tối nhất, cuộc đời em đã thay đổi. Vẫy vùng trong những ngọn sóng dạt dào của nỗi đau, em lặn xuống đáy để chạm đến những cảm xúc vụn vỡ sâu kín nhất. Em tự vấn, đạp đổ, trầy xước, hoang mang và thậm chí là cả giận dữ… Để rồi nhận ra rằng, thẳm sâu trong trái tim, em vẫn khát khao được ngoi lên mặt nước và nhìn ngắm ánh sáng một lần nữa", nữ ca sĩ chia sẻ.

Thiều Bảo Trâm chia sẻ xúc động về tình yêu và trải nghiệm sau chia tay. Thiều Bảo Trâm chia sẻ, cô không hối tiếc bởi mọi điều đã xảy ra trong cuộc sống. Cô trân trọng những người từng đến, từng đi và cả những người vẫn đang ở lại. Mỗi lần chạm đáy là một lần ta rũ bỏ những gì cũ kỹ để khoác lên mình một diện mạo mới, sống cuộc đời mới với một thế giới quan đã hoàn toàn đổi thay.

"Em hiểu rằng mọi trải nghiệm - sai lầm hay đúng đắn - cũng sẽ dẫn em đến con người hiện tại. Một con người mà em cảm thấy hài lòng, ít nhất là đến lúc này. Một con người đã biết cách học được ít nhiều từ nỗi đau. Một con người đã trưởng thành và hiểu rằng năng lực chữa lành luôn tồn tại bên trong mỗi người, chỉ cần ta tích cực tìm kiếm, chỉ cần ta luôn tin rằng mình xứng đáng được yêu thương.

Và quan trọng nhất, là một con người luôn trọn vẹn, chân thành và bình yên, dẫu có thêm bao nhiêu lần sóng gió", cô chia sẻ.