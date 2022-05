Thiều Bảo Trâm comeback với album vật lý đầu tay, cộng đồng mạng khen xinh nhưng chê... một màu

Ngày 25/5, Thiều Bảo Trâm đã chính thức tung những thông tin về phiên bản vật lý của mini cùng tracklist 5 ca khúc trong album đầu tay after You. Theo đó, tracklist của mini album after You sẽ có 5 ca khúc: after You, Sau Lưng Anh Có Ai Kìa, Chúng Ta Làm Bạn Được Không?, Trước Tiên Anh Hãy Nói Chia Tay Em Đi và cuối cùng là Một Tuần Sau Chia Tay.

5 ca khúc nằm trong album After You của Thiều Bảo Trâm

Thiều Bảo Trâm chia sẻ về mini album after You: "Khi thu âm những bài hát, hay quay MV cho những ca khúc trong đĩa, Trâm như được trải nghiệm cả một cuộc đời của một cô gái từng hạnh phúc, từng vụn vỡ và sau tất cả cô mỉm cười trở lại với thế giới đẹp đẽ này. Mini album này như những dòng nhật ký của một cô gái từng bước qua thổn thức, nước mắt, nhưng rồi sau cùng cô vẫn giữ lại trong tim mình hy vọng vào tình yêu. Vì cô hiểu rằng mình chưa bao giờ ngừng đặt niềm tin hết mình vào tình yêu.

Đó là điều Trâm muốn gửi đến những người dõi theo âm nhạc của mình. Món quà tuyệt vời nhất chúng ta có được ở cuộc sống này đó là tình yêu. Đừng sợ hãi về tương lai, hãy cứ yêu, cứ chân thành, đắm mình trong dại khờ và tận hưởng trải nghiệm tuyệt vời đó bằng cả trái tim".

Không chỉ phát hành mini album trên các nền tảng digital, Thiều Bảo Trâm còn lần đầu tiên ra mắt album vật lý với 3 phiên bản cho after You. Thông tin về phiên bản đĩa vật lý của Thiều Bảo Trâm cũng khiến người hâm mộ phấn khích bởi sự đầu tư không thua kém một sản phẩm quốc tế nào với hàng loạt "phụ kiện" chất lượng và cầu kỳ đi kèm album.

Trong đó, phiên bản Limited Edition sẽ bao gồm 1 photobook dày 80 trang, 1 random bookmark, 4 postcards, 1 clearcard, 1 CD-R, 1 folded poster, 1 sticker set và 1 envelop. Phiên bản Mini Boxset sẽ bao gồm "after version" và "YOU ver" với những hình ảnh, concept hoàn toàn khác nhau trong 1 photobook 20 trang, 1 box, 1 booklet, 1 photocard, 1 CD-R, 1 sticker set.

Đặc biệt, trong phần lịch trình comeback, Thiều Bảo Trâm còn hé lộ sẽ phát hành một MV vào ngày 7/6 - ngày mini album after You ra mắt. Như vậy, đây sẽ là một single tiếp theo thuộc mini album được thực hiện MV sau single Sau Lưng Anh Có Ai Kìa.

Sau khi thông tin album được công bố, cộng đồng mạng đã có những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Theo đó, một số ý kiến cho rằng lần comeback của Thiều Bảo Trâm đang một màu khi những hình ảnh của cô trong các sản phẩm thời gian qua đều na ná giống nhau, không tạo sự khác biệt. Hay có ý kiến khác lại thẳng thắn nhận xét dù rất "chịu chi" nhưng hình ảnh của Thiều Bảo Trâm lại khá nhạt nhoà.

Mặt khác, những ý kiến trái ngược lại dành tình cảm cho Thiều Bảo Trâm khi cô đang là một trong những nữ nghệ sĩ chăm chỉ hoạt động trong thời gian qua. Thậm chí có bình luận còn so sánh với "tình cũ tin đồn" Sơn Tùng M-TP khi nam ca sĩ hứa ra album từ hơn 2 năm trước nhưng hiện tại tung tích của album này vẫn còn là bí ẩn. Ngược lại dù Thiều Bảo Trâm không sở hữu nhiều bản hit như Sơn Tùng nhưng cô lại "nói được làm được" và ra album đúng "deadline" (thời hạn) đã hứa với người hâm mộ.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- Đến Thiều Bảo Trâm còn sắp ra album mới mà Sơn Tùng hứa hẹn ra album từ mấy năm trướcgiờ vẫn chưa thấy đâu vậy.

- Thiều Bảo Trâm xinh mà sao lần comeback nào cũng cứ mấy kiểu tóc với nét mặt cộng hình ảnh nhạt nhòa thế nào ấy nhỉ. Cũng ra mắt lâu rồi mà không thấy học tập hay thay đổi hình ảnh gì mới mẻ nổi bật hơn, thua mấy bạn GenZ bây giờ nhiều luôn á.

- Sao lần comeback nào chị cũng để kiểu tóc đó vậy, xinh đẹp nhưng nên thử thách bản thân làm nhiều kiểu tóc để đổi mới, người xem cũng không thấy nhàm quá nhé chị.

- Không phải fan nhưng mà nhìn album xinh quá, không lẽ cũng order 1 cái?

- Nếu mà chỉ nhìn hình ảnh mà không nhìn tên album thì tôi nhìn ra cái MV Love Rose trước đấy ý, người ta cứ hay nói Trâm mãi 1 kiểu tóc, 1 góc chụp tôi thấy họ nói đúng ấy chứ. Bao nhiêu năm vẫn vậy.

