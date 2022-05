Thiều Bảo Trâm trải lòng về album mới: "Tôi hát bằng cảm xúc thật và những gì đã trải qua. Từng yêu, từng hạnh phúc, thất vọng và chia tay!"

Mới đây, Thiều Bảo Trâm tiếp tục hé lộ những thông tin thú vị về mini album đầu tay after YOU đến khán giả. Hiện tại, 3 phiên bản vật lý của mini album đã được mở order với hình ảnh được thiết kế đẹp cùng nhiều "phụ kiện" cầu kỳ đi kèm.

Những ngày qua, Thiều Bảo Trâm lần lượt chia sẻ các Image Teasers và Highlight Clips của 4 ca khúc mới thuộc mini album gồm Trước Tiên Anh Hãy Nói Chia Tay Em Đi, Một Tuần Sau Chia Tay, after YOU và Chúng Ta Làm Bạn Được Không? Ca khúc thứ 5 của mini album đã được ra mắt - Sau Lưng Anh Có Ai Kìa.

Thiều Bảo Trâm "nhá hàng" giai điệu của 4 ca khúc trên kênh YouTube.

Từ thời điểm chia sẻ tracklist của mini album after YOU, Thiều Bảo Trâm đã khiến người hâm mộ tò mò bởi tựa đề từng ca khúc là những câu nói, hay hành động quen thuộc với những người từng yêu và từng chia tay. Tuy chưa hé lộ sẽ phát hành MV cho ca khúc nào vào ngày 7/6 tới đây, nhưng phần Highlight Clip về từng ca khúc được Thiều Bảo Trâm đăng tải đều có giai điệu nhẹ nhàng đặc trưng của thể loại ballad, sâu lắng và dễ tạo đồng cảm.

Thiều Bảo Trâm cho biết dự án này là một thử thách lớn và cũng có nhiều điều khiến cô lo lắng, áp lực. Bước sang tuổi 28, Thiều Bảo Trâm thấy mình trưởng thành sau khi trải qua nhiều điều, có nhiều cảm xúc trong con người hiện tại để thể hiện những ca khúc Ballad nên đã quyết định thực hiện after YOU.

Đa phần những bài hát đều thuộc thể loại Ballad nên cũng đòi hỏi Thiều Bảo Trâm và ê-kíp phải chọn bài thật kỹ lưỡng, làm nên những bản phối tạo ra sự kết nối, tính câu chuyện cho tổng thể album.



"Khi đã 28 tuổi, tôi thấy biết ơn khi được trải qua những cảm xúc thăng trầm để thể hiện những bài hát Ballad có cảm xúc, chiều sâu. Những nỗi đau và niềm vui ở lứa tuổi này được mình đón nhận một cách bình thản hơn, không còn ngốc nghếch và vồn vã hay hối thúc bản thân nữa. Tôi đã đặt hết những tâm tư tình cảm ở tuổi 28, suy nghĩ đối với tình yêu, mình đã trải nghiệm nó ra sao vào trong mini album.

Tôi không dùng những cảm xúc tưởng tượng khi thu âm mini album này. Trước đây, có thể tôi phải nhờ cậy đến những bộ phim, sách truyện, nhưng bây giờ, mình đã đến tuổi chắc chắn cũng từng yêu, từng hạnh phúc, thất vọng và cả chia tay" - Thiều Bảo Trâm chia sẻ về cảm xúc của bản thân khi thu âm mini album.

Nữ ca sĩ cũng cho biết: "Bản thân từng có nhiều tâm tư không chia sẻ được với ai và chỉ giữ trong trái tim mình, nhưng khi được đưa hết cảm xúc thật vào bài hát thì tôi cảm thấy đã vô cùng, dù lúc thu âm có chút nghẹn, có chút buồn".

Đối với Thiều Bảo Trâm, chặng đường 6 tháng làm mini album after YOU khiến nữ ca sĩ cảm giác như 2 năm, vì ngày nào cũng trăn trở về nó: "Tôi rất stress trong quãng thời gian chưa hoàn thành mini album, chỉ dành ngày qua ngày tìm hiểu về âm thanh, thể loại nhạc và làm việc với các nhạc sĩ. Đôi khi tôi tự hỏi, không biết mình có cầu toàn quá không mà những bài hát trong mini album lại phải sửa đi sửa lại nhiều đến thế? Thật may mắn khi tôi hoàn thành mini album đúng thời gian bản thân và ê-kíp đặt ra".

Về những ca khúc có chủ đề tình yêu, chia tay trong mini album, Thiều Bảo Trâm khẳng định: "Tôi hát bằng cảm xúc thật và những gì mình đã trải qua, bởi vì đó là những điều quý giá. Những bài hát trong mini album này đến với tôi một cách rất tình cờ. Tôi thấy những câu chuyện tình yêu trong các bài hát ballad khá giống nhau, đôi khi, mọi người sẽ có sự liên tưởng, còn bản thân tôi khi làm mini album, tôi không đặc biệt làm cho một ai hết.

Đây đơn giản là một thử thách tôi đặt ra cho bản thân và mong muốn hoàn thành mini album để dành tặng khán giả, cùng những người đang tò mò về màu sắc âm nhạc của tôi trong thời gian tới".

Tracklist album after YOU của Thiều Bảo Trâm.

