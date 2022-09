“Thiên thần Victoria's Secret” Cara Delevingne: Hiện tượng tiên phong cho sự khác biệt trong làng mẫu và hình ảnh xuống dốc ngỡ ngàng

Xuất thân trong một gia đình danh giá và giàu có tại London (Anh), Cara Delevingne bắt đầu sự nghiệp người mẫu ngay từ khi mới 10 tuổi. Siêu mẫu người Anh nhanh chóng "làm mưa làm gió" trên khắp các sàn diễn và các thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới.

Dù là một trong những siêu mẫu được săn đón nhất làng mốt thế giới, nhưng Cara vẫn quyết định từ bỏ công việc người mẫu để tập trung cho đam mê diễn xuất. Tuy nhiên, khác xa với hình ảnh lung linh, thời thượng của một siêu sao, hình ảnh xuống dốc của Cara Delevingne nhanh chóng mới đây thực sự khiến người hâm mộ ngỡ ngàng và lo lắng.

Cara Delevingne - Siêu mẫu đắt giá nhất nhì hành tinh

Từ tiểu thư xuất thân đầy danh giá đến siêu mẫu giàu nhất nước Anh

Cara Delevingne sinh ngày 12/08/1992 trong một dòng họ quý tộc lâu đời nhất Anh Quốc. Ông nội của Cara là Lionel Lawson Faudel-Phillips, một nam tước. Ông ngoại của cô là Jocelyn Stevens, nhà sáng lập tờ báo Queen (tiền thân của tạp chí Harper’s Bazaar). Bố cô là một doanh nhân bất động sản và chị gái chính là siêu mẫu đình đám Poppy Delevingne.

Cara quyết định theo đuổi nghệ thuật từ rất sớm, bắt đầu bằng việc làm người mẫu trên tạp chí Vogue Italy vào năm 8 tuổi. Đến năm 2009, sau khi rời khỏi trường học, cô lập tức ký hợp đồng với công ty người mẫu Storm Model Management. Đây chính là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp người mẫu rực rỡ của cô.

Xuất thân từ một gia đình quý tộc, Cara bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ lúc còn nhỏ

Cô nàng hữu chiều cao 1m77 cùng đôi chân thon thả, khuôn mặt cá tính với chiếc mũi cao, cặp lông mày đen rậm, đôi mắt xanh đặc trưng

Nhan sắc đẹp lạ với gương mặt lạnh lùng chính là những yếu tố tạo nên nét đặc trưng của Cara Delevingne

Khi mới bước sang tuổi 21, thế nhưng Cara Delevingne đã là gương mặt đại diện của thương hiệu cao cấp Burberry trong chiến dịch xuân/hè năm 2011 và năm 2012. Ngoài ra, siêu mẫu trẻ còn xuất hiện trên nhiều sàn diễn thời trang đẳng cấp như Moschino, Tom Ford, Oscar de la Renta, Burberry, Yves Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Fendi, Lanvin, Givenchy, Chanel, Stella McCartney, Victoria’s Secret... Đặc biệt, theo thống kê của Forbes, Cara Delevingne chính là chân dài được trả lương cao nhất nước Anh từ năm 2018.



Siêu mẫu người Anh là “con cưng”, gương mặt quảng bá quen thuộc của hàng loạt thương hiệu thời trang cao cấp

Cô từng xuất hiện tại show diễn Victoria's Secret danh giá

Không chỉ phủ sóng khắp mọi sàn diễn thời trang thế giới, siêu mẫu đến từ xứ sở sương mù còn xuất hiện ở các trang bìa của nhiều tạp chí thời trang danh tiếng

Cara Delevingne được đánh giá là siêu mẫu quyền lực nhất nhì thế giới và có tầm ảnh hưởng không nhỏ tới làng mẫu

Từ bỏ ánh hào quang trên sàn catwalk để lấn sân sang diễn xuất

Khi đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp thời trang, Cara Delevingne khiến người hâm mộ choáng váng bởi quyết định từ bỏ nghề người mẫu để tập trung vào diễn xuất. Cara tiết lộ dàn catwalk khiến cô già cỗi và cảm thấy mệt mỏi. Thực chất, công việc mơ ước từ nhỏ của cô là trở thành diễn viên chứ không phải là người mẫu.

Cara dũng cảm từ bỏ danh xưng "siêu mẫu" để đeo đuổi ước mơ diễn xuất từ nhỏ

Người đẹp xứ sương mù bén duyên với điện ảnh từ năm 2012 với vai diễn đầu tay trong bộ phim Anna Karenina. Tiếp đến, người đẹp góp mặt ở loạt tác phẩm là Paper Towns, Suicide Squad... Sự nghiệp lên như diều gặp gió, Cara Delevingne tiếp tục thủ vai chính trong bộ phim viễn tưởng đắt đỏ Valerian and the City of a Thousand Planets. Đồng thời, Cara tiếp tục vai chính trong bộ phim Tell It Like A Woman và nhân vật khách mời của Only Murders In The Building. Dù khả năng diễn xuất vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng khán giả đã thật sự nhìn nhận Cara Delevinge là diễn viên, chứ không chỉ còn là một người mẫu lấn sân.

Dù chỉ mới chập chững bước vào ngành công nghiệp phim ảnh, nhưng Cara Delevingne đã sở hữu một danh sách đáng kể những tác phẩm đáng chú ý

Hiện tại, ngoài làm mẫu và đóng phim, Cara còn lấn sân sang lĩnh vực bất động sản và đã đạt được những thành công nhất định. Ngoài doanh nghiệp riêng Cara & Co, cô làm giám đốc của công ty bất động sản gia đình - Harvey White Properties Ltd. Ở tuổi 30, nữ siêu mẫu đã sở hữu khối tài sản đáng nể.

Cara Delevinge ngày càng chứng minh được tiềm năng của bản thân với công chúng

Hình ảnh bê bối, cách cư xử thất thường đến đáng báo động

Những năm gần đây, Cara Delevingne thường xuyên xuất hiện với nhan sắc tuột dốc, tâm lý không ổn định tại các sự kiện, trong show truyền hình hay đi trên đường phố.

Đỉnh điểm chính là lần xuất hiện ở sân bay mới đây, Cara khiến công chúng toàn cầu không khỏi ngỡ ngàng với hình ảnh gầy gò đáng báo động, chân đi tất nhưng không đi giày và không màng hình tượng. Những động tác biểu hiện sự bồn chồn, thiếu bình tĩnh, thiếu tỉnh táo khiến công chúng cảm thấy lo lắng cho tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần của siêu mẫu đình đám.

Từng là siêu mẫu được săn đón hàng đầu thế giới, nhưng gần đây Cara Delevingne liên tục có những biểu hiện lạ khiến fan lo lắng

Trước đây, Cara từng chia sẻ rằng cô mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), điều này khiến cô thường có vẻ bồn chồn, căng thẳng, thiếu bình tĩnh. Ngoài ra, những tổn thương thời thơ ấu cũng khiến tâm lý của Cara bất ổn.

Biểu hiện của chân dài đình đám trong những tháng gần đây đã làm dấy lên lo ngại tinh thần cô không minh mẫn còn do lạm dụng chất kích thích. Công chúng vẫn mong siêu mẫu tài năng này có thể trở lại lối sống lành mạnh, hồi phục sức khỏe thể chất và tinh thần sau khi vượt qua giai đoạn này.

Người hâm mộ vô cùng hoang mang và lo lắng trước tình trạng đáng báo động của Cara

Nguồn: Page Six, People