Siêu mẫu Cara Delevingne mặc áo lưới ‘có như không’ kỷ niệm Tháng Tự hào

Ngày 28/6 tới, cô sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ trong phần 2 bộ phim "Whodunit Only Murders in the Building". Trong đó, cô vào vai Alice, một chủ phòng trưng bày nghệ thuật sành sỏi đồng thời là người yêu của Mabel Mora do Selena Gomez thủ vai.