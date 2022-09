Người mẫu Cara Delevingne được bạn bè đưa đi cai nghiện

Hình ảnh mới nhất của Cara được ghi lại vào tuần trước. Cô lộ rõ việc có vấn đề sức khoẻ và tinh thần. (Ảnh: SPLASH / BACKGRID)

Các nguồn tin nói với TMZ rằng bạn bè của siêu mẫu lo lắng về việc cô đang vật lộn với sự kết hợp của các vấn đề sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất kích thích. Tuy nhiên người đại diện của Cara từ chối bình luận về tình trạng sức khoẻ của cô.



Đầu tuần này, nữ diễn viên Margot Robbie - bạn thân của Cara - đã được nhìn thấy rời khỏi nhà ở Los Angeles của Cara với vẻ đau khổ. Đại diện của Robbie chưa bình luận về lý do tại sao cô lại tỏ ra buồn bã như vậy, nhưng những bức ảnh nữ diễn viên rơi nước mắt đã làm dấy lên suy đoán rằng có vấn đề nghiêm trọng đang xảy ra với Cara Delevingne.

Một người trong cuộc nói với TMZ rằng Robbie rõ ràng đã rất bối rối về những gì cô ấy được cho là đã nhìn thấy tại nhà của bạn mình. Tờ báo cũng tuyên bố ngôi sao "Barbie" là một trong những người bạn "vận động" cho Delevingne tham gia một chương trình điều trị.

Delevingne chưa xác nhận liệu cô có đang chiến đấu với chứng nghiện ngập hay không và chỉ thú nhận đã từng nghiện ma túy trong quá khứ. Tuy nhiên, hành vi của cô trong những tháng gần đây đã làm dấy lên lo ngại.

Vào tháng 3, cô lần đầu tiên được nhìn thấy có hành động "thực sự say xỉn" tại một bữa tiệc ở New York, điều này khiến cô trở nên nổi tiếng là một cô gái thích tiệc tùng. Gần đây nhất, cô trông thất thường và có biểu hiện thất thường khi ở sân bay Van Nuys ở California, và thậm chí còn vắng mặt tại một sự kiện Tuần lễ thời trang New York mà cô dự kiến sẽ tham dự.

Một người bạn thân của Delevingne nói với The Sun vào tuần trước rằng tất cả họ đều "vô cùng lo lắng".

"Có một cuộc nói chuyện về việc đưa ra một số loại can thiệp và đảm bảo Cara nhận được sự giúp đỡ mà cô ấy có thể cần" - người trong cuộc cho biết - "Cô ấy đã đốt ngọn nến ở cả hai đầu vào cuối giờ và rõ ràng là nó đang gây ra hậu quả".