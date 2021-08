Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Ðảm bảo công bằng, cân bằng

Dịch COVID-19 có thể sẽ diễn biến phức tạp, nhất là tại An Giang, Tiền Giang, trong khi tình hình ở các địa phương khác ổn định hơn. Tất cả các tỉnh, thành phố không được chủ quan, phải ưu tiên số một cho phòng chống dịch, ông Độ phát biểu. "Các địa phương cần có phương án phù hợp trong xét nghiệm thí sinh, có kịch bản phòng dịch trong tổ chức thi. Đây sẽ là kinh nghiệm quý báu cho việc tổ chức thi trong năm học mới. Đợt 2 ít thí sinh nhưng tuyệt đối không chủ quan, không lơ là trong việc thực hiện quy chế thi. Đề nghị các Sở GD&ĐT tập huấn kỹ chuyên môn, nghiệp vụ. Có thể chọn giáo viên đã làm tốt trong thi đợt 1 để tiếp tục làm thi đợt 2", ông nói.





Hôm nay, 5/8, thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2 làm thủ tục dự thi. Bộ GD&ĐT khẳng định, dù chỉ có 13 hội đồng thi nhưng tất cả các khâu của kỳ thi vẫn phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc như đợt 1.





Bố trí nơi ăn nghỉ cho thí sinh





Tại cuộc họp, đại diện Sở GD&ĐT Tiền Giang báo cáo, dù tỉnh đã quyết định đặc cách tốt nghiệp cho toàn bộ thí sinh thi đợt 2, nhưng có 30 em vẫn xin thi cùng với 4 thí sinh của TPHCM gửi. Sở đã thành lập 1 điểm thi tại Trường THPT Chuyên Tiền Giang. Để bảo đảm an toàn, Hội đồng thi bố trí những người tham gia ăn, nghỉ tại ký túc xá của trường từ ngày 5-7/8. Tổ chức test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho tất cả những người tham gia kỳ thi vào ngày 6/8 và 7/8.





Tại tỉnh An Giang, tổng số thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự thi đợt 2 là 4.922, nhưng đã có 3.182 em làm đơn xin xét đặc cách tốt nghiệp, nên số thí sinh dự thi đợt 2 là 1.740. Có 3 thí sinh ngoài tỉnh gửi dự thi tại An Giang (Hậu Giang 2, Kiên Giang 1). Toàn tỉnh tổ chức 11 điểm thi với 182 phòng thi, mỗi phòng xếp tối đa 12 thí sinh. Có 10 phòng chờ cho thí sinh tự do tại các điểm thi. Mỗi điểm thi đều có ít nhất 2 phòng thi dự phòng cho đối tượng có dấu hiệu sốt, ho… Sở GD&ĐT An Giang cũng đặt 4 điểm thi dự phòng tại 4 địa phương có điểm thi chính thức.



Ảnh minh hoạ.

Thành phố Hải Phòng có 265 thí sinh dự thi đợt 2 cùng với 7 thí sinh của Hải Dương, 3 thí sinh của Quảng Ninh gửi. Sở GD&ĐT Hải Phòng thành lập 1 điểm thi đặt tại Trường THPT Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo và 1 điểm thi dự phòng đặt tại Trường THPT Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng.Ngày 4/8, xét nghiệm COVID-19 bằng kỹ thuật PCR cho toàn bộ cán bộ làm nhiệm vụ coi thi và thí sinh tham dự đợt 2. Thí sinh không thuộc huyện Vĩnh Bảo và thí sinh ngoại tỉnh dự thi tại Hải Phòng được UBND huyện Vĩnh Bảo bố trí nơi ăn nghỉ đảm bảo yêu cầu về cự ly di chuyển và an toàn phòng chống dịch.