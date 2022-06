Thi tốt nghiệp THPT 2022: Giảm thiểu rủi ro

Ðoàn kiểm tra số 3 của Bộ GD&ÐT kiểm tra khu vực chấm thi tại Hội đồng thi tỉnh Quảng Bình. Ảnh Nghiêm Huê

Tại Hội đồng thi tốt nghiệp THPT tỉnh Quảng Bình, Đoàn đến kiểm tra cơ sở vật chất tại hai điểm thi trong đó có 1 điểm vừa là điểm thi vừa là điểm chấm thi; kiểm tra nơi in sao đề thi.

Có phòng thi cho thí sinh mắc hoặc nghi mắc COVID-19

Bà Hoàng Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đào Duy Từ, thành phố Đồng Hới, cho biết, năm nay, điểm thi này 100% thí sinh là học sinh của trường với 580 em. Nhà trường đã bố trí 25 phòng thi chính thức và 1 phòng thi dự phòng dành cho thí sinh là F0 hoặc có biểu hiện liên quan đến dịch COVID-19.

Về công tác ôn tập, theo bà Hà, thí sinh Quảng Bình thuận lợi hơn các địa phương khác như Hà Nội, TPHCM do chỉ phải học trực tuyến 2 tháng, còn lại học trực tiếp. Những tháng cuối năm, nhà trường đã lọc ra hơn 20 em có học lực yếu để tổ chức ôn tập riêng. Toàn bộ học sinh lớp 12 Trường THPT Đào Duy Từ chính thức nghỉ ôn tập tại trường từ ngày 30/6 để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 vào ngày 6-8/7.

Trong khi đó, tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng, ông Nguyễn Minh Tuấn, Hiệu trưởng, cho biết, điểm thi có 387 thí sinh là học sinh của trường, có 208 thí sinh tự do. Trường bố trí 30 phòng thi gồm 25 phòng thi chính thức, 4 phòng chờ dành cho thí sinh dự do và 1 phòng thi dự phòng dành cho thí sinh mắc hoặc có biểu hiện mắc COVID-19. Ông Tuấn bày tỏ lo lắng về chất lượng thí sinh vì các em có 3 năm học đều bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Không những thế, lứa học sinh này của trường khi tuyển đầu vào cũng không đều nhau do trường phải tuyển sinh thành nhiều đợt.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, ông Nguyễn Giang Nam, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT Quảng Bình, cho hay, tỉnh có 30 điểm thi với 11.151 thí sinh. Trong đó có 10.691 thí sinh năm nay mới thi tốt nghiệp, 460 thí sinh tự do; có 9.179 thí sinh thi để xét tốt nghiệp và xét tuyển sinh ĐH, CĐ, chiếm trên 82%, 1.587 thí sinh thi chỉ để xét tốt nghiệp, chiếm trên 14%. Hội đồng thi tỉnh Quảng Bình dự kiến điều động 2.079 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các khâu của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Sở GD&ĐT đã phối hợp UBND cấp huyện trong việc chỉ đạo UBND cấp xã, phường thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể có liên quan không để học sinh nào phải bỏ thi vì quá khó khăn về điều kiện kinh tế, điều kiện đi lại.

"Các điểm thi và Ban chỉ đạo thi cần giảm thiểu rủi ro từ những việc nhỏ nhất như che sáng, niêm phong cửa sổ các phòng thi, phòng chấm thi, phòng làm phách… Do tính chất bảo mật cao nên đề cao cảnh giác, không thừa. Chấm thi mới dễ bị can thiệp do sự giám sát các lực lượng giảm, hơn nữa thời gian lại kéo dài".

Bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ÐH, Phó trưởng Ðoàn kiểm tra số 3

Cẩn thận không thừa

Sau khi kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra Bộ GD&ĐT, lưu ý địa phương một số điểm mới trong khâu tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Qua kiểm tra khu vực in sao đề thi của Hội đồng thi Quảng Bình, ông Tùng lưu ý tại đây phải có ranh giới giữa khu vực in sao và bên ngoài. Vì hiện tại, có công trường sát bên cạnh vẫn đang làm việc. Công an làm việc tại vòng 3 không được phép sử dụng điện thoại.

Ông Tùng cũng nêu ra một số điểm mới trong tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm nay để Ban chỉ đạo thi nắm rõ. Đó là trong khi thi, tại khu vực thi, tất cả các thành viên được phân công nhiệm vụ đều phải đeo thẻ theo quy định. Bốn vị trí phải có điện thoại cố định là vòng 2 nơi in sao đề, khu vực rọc phách, điểm thi và chấm thi. Năm nay, không cho phép điện thoại di động thay thế điện thoại cố định ở 4 vị trí quan trọng này. Đặc biệt, hai vị trí điện thoại cố định phải có ghi âm là vòng 2 nơi in sao đề và khu vực rọc phách bài thi. Các cuộc gọi đến, gọi đi đều phải bật loa ngoài.

Ngoài ra, ông Tùng lưu ý các điểm thi nhắc nhở thí sinh đề thi là tài liệu tối mật nhưng được giải mật từ từ. Đầu tiên là giải mật trong phòng thi khi bóc đề. Ở khâu này, ông Tùng quán triệt tinh thần chung là đề thi thừa phải được niêm phong trong phòng thi. Cán bộ thư ký chỉ đi thu đề thi thừa đã được niêm phong trong túi đựng bài thi. Sau đó, hết giờ thi thì đề thi mới được giải mật ra bên ngoài. Như vậy, bất cứ hành động tiết lộ đề thi đều bị xử lý.

Một điểm mới đáng lưu tâm khác là thí sinh dù dự thi môn trắc nghiệm hay tự luận thì phải hết thời gian mới được ra khỏi khu vực thi. Các điểm thi phải bố trí phòng chờ cho thí sinh làm bài thi xong sớm (những năm trước, chỉ cần thí sinh dự thi môn tự luận hết 2/3 thời gian là được ra khỏi khu vực thi). Hơn nữa, với quy định vị trí lưu trữ đồ của thí sinh phải cách phòng thi ít nhất 25m, các điểm thi cần phải bố trí cụ thể địa điểm gửi đồ của thí sinh.

Ông Đinh Quang Tuấn, Cục A03, Bộ Công an, yêu cầu Công an tỉnh Quảng Bình rà soát toàn bộ các khâu đảm bảo cho kỳ thi. Trước mắt, đảm bảo an ninh, an toàn công tác in sao, vận chuyển đề thi. Khu vực in sao cần có phương án đảm bảo có cách ly triệt để; bố trí lực lượng, kịp thời phát hiện thiết bị công nghệ cao.