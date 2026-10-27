Có những điểm đến không cần những công trình nghỉ dưỡng xa hoa hay hoạt động giải trí náo nhiệt vẫn đủ sức khiến du khách nhớ mãi. Mù Cang Chải vào mùa lúa chín là một nơi như thế. Những thửa ruộng bậc thang nối tiếp nhau trên triền núi, sương sớm lững lờ trôi qua các bản làng và ánh nắng mùa thu phủ lên cánh đồng một màu vàng ấm áp. Đầu tháng 10 vừa qua, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đã có chuyến đi đầu tiên đến vùng đất này. Những hình ảnh cùng chia sẻ của người đẹp trên trang cá nhân không chỉ ghi lại một hành trình đáng nhớ mà còn gợi cảm hứng cho những ai đang muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi, ngắm cảnh và tận hưởng nhịp sống chậm rãi.

Nguồn: Giang My Nguyen

Giáng My lần đầu đến Mù Cang Chải: Đường xa nhưng cảnh đẹp khiến mọi mệt mỏi ở lại phía sau

Trong bài đăng ngày 3/10, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại chuyến đi đến Mù Cang Chải với dòng trạng thái mang tên "Mù Cang Chải - Gom một mùa vàng vào ký ức". Đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến vùng đất nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang của Tây Bắc.

Người đẹp không giấu được ấn tượng về hành trình di chuyển nhiều đèo dốc. Cô viết: "Mù Cang Chải lần đầu đón My bằng những cung đường dài, những con dốc nối nhau và những khúc cua miên man ôm lấy sườn núi. Đường xa thật. Nhưng khi mùa vàng bất chợt mở ra sau một khúc quanh, mọi nhọc nhằn dường như tự biết cách ở lại phía sau".

Nguồn: Giang My Nguyen

Với Giáng My, cảnh sắc thực tế còn đẹp hơn những gì cô từng hình dung. Những thửa ruộng bậc thang vào độ chín, màu vàng trải dài theo các triền núi, nắng xuyên qua thung lũng và những đỉnh núi thấp thoáng trong mây tạo nên một khung cảnh khiến người đẹp say mê.

Không chỉ có thiên nhiên, cuộc sống và con người miền núi cũng để lại trong cô nhiều cảm xúc. Trong những bức ảnh được chia sẻ, Giáng My xuất hiện bên những người phụ nữ địa phương, cùng nắm tay giữa cánh đồng lúa chín. Cô diện chiếc váy họa tiết đỏ và xanh lá nổi bật, đội nón lá, giữ nụ cười rạng rỡ giữa khung cảnh bình dị.

Nguồn: Giang My Nguyen

Ở một số bức hình khác, người đẹp lựa chọn trang phục thoải mái hơn với áo khoác, quần rộng và khăn đội đầu nhiều màu sắc. Cô cũng lưu lại những khoảnh khắc gần gũi bên những người phụ nữ vùng cao trong trang phục truyền thống.

Điều đặc biệt là trước chuyến đi, dự báo thời tiết cho cả ba ngày đều có mưa. Thế nhưng, theo chia sẻ của Giáng My, hành trình lại diễn ra trong ba ngày nắng đẹp, giúp cô chiêm ngưỡng gần như trọn vẹn vẻ đẹp mùa lúa chín.

Hai ngày sau, trong bài đăng ngày 5/10, Giáng My tiếp tục chia sẻ trải nghiệm dậy từ 5 giờ sáng để lên đồi Mâm Xôi đón những tia nắng đầu tiên. Giữa màn sương thu bảng lảng, những thửa ruộng bậc thang hiện ra dưới ánh bình minh khiến cô liên tưởng đến một giấc mơ vừa thức dậy. Những hình ảnh của Giáng My cho thấy sức hút của Mù Cang Chải không chỉ nằm ở những bức ảnh đẹp. Đó còn là cảm giác được rời xa nhịp sống thành thị, thức dậy thật sớm, đi giữa thiên nhiên và dành thời gian cảm nhận những điều bình dị mà ngày thường dễ bỏ qua.

Nguồn: Giang My Nguyen

Mù Cang Chải mùa vàng: Một trong những khung cảnh đẹp nhất của Tây Bắc

Mù Cang Chải từ lâu đã là điểm đến nổi tiếng trên bản đồ du lịch Tây Bắc, đặc biệt vào mùa lúa chín. Vùng đất này thuộc tỉnh Yên Bái trước đây, nay thuộc tỉnh Lào Cai sau khi sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, cách Hà Nội khoảng 300 km.

Nằm dưới chân dãy Hoàng Liên Sơn, Mù Cang Chải nổi tiếng với hệ thống ruộng bậc thang được người dân địa phương kiến tạo và canh tác qua nhiều thế hệ. Những thửa ruộng uốn lượn theo sườn núi, xếp thành từng tầng từ chân thung lũng lên cao, tạo nên một cảnh quan đặc trưng khó nhầm lẫn.

Vào mùa lúa chín, toàn bộ những triền ruộng chuyển dần từ xanh sang vàng. Tùy vào thời điểm trong ngày, cảnh sắc lại mang một vẻ đẹp khác nhau. Buổi sáng, khi sương còn phủ trên các thung lũng, màu vàng của lúa hiện lên dịu nhẹ dưới ánh nắng đầu tiên. Đến trưa, những cánh đồng trở nên rực rỡ hơn. Còn lúc chiều xuống, ánh nắng xiên qua các sườn núi khiến những thửa ruộng như được phủ thêm một lớp màu mật ong.

Trong số những điểm ngắm lúa nổi tiếng, đồi Mâm Xôi ở La Pán Tẩn là địa danh được nhiều du khách lựa chọn. Những thửa ruộng tại đây xếp thành các vòng tròn mềm mại, nhìn từ trên cao giống hình dáng một mâm xôi lớn. Đây cũng là nơi Giáng My đã thức dậy từ sáng sớm để đón bình minh trong chuyến đi của mình.

Ngoài đồi Mâm Xôi, du khách có thể ghé đồi Móng Ngựa, Chế Cu Nha, Dế Xu Phình hoặc kết hợp khám phá thung lũng Tú Lệ và đèo Khau Phạ. Mỗi nơi có một góc nhìn riêng, từ những đường cong của ruộng bậc thang đến khung cảnh núi non trùng điệp và các bản làng nằm giữa thung lũng.

Nguồn: Giang My Nguyen

Một trong những trải nghiệm đáng thử nhất khi đến Mù Cang Chải là dành thời gian đi bộ chậm rãi, ngắm những thửa ruộng từ nhiều góc độ và tìm hiểu đời sống của người dân địa phương. Nếu không muốn di chuyển quá nhiều, du khách có thể lựa chọn một nơi lưu trú có tầm nhìn ra núi hoặc ruộng bậc thang, dành buổi sáng uống trà, ngắm sương và tận hưởng không khí trong lành.

Mù Cang Chải không phải điểm nghỉ dưỡng theo kiểu chỉ cần đến một khu resort rồi sử dụng các dịch vụ trong khuôn viên. Vẻ đẹp của nơi đây nằm nhiều ở cảnh quan, cung đường và những trải nghiệm ngoài trời. Vì vậy, một lịch trình vừa phải, không cố gắng ghé quá nhiều điểm trong một ngày, thường phù hợp hơn với những người muốn tìm kiếm sự thư giãn thực sự.

Đi Mù Cang Chải tháng mấy đẹp nhất, nên dành bao nhiêu ngày để tận hưởng mùa vàng?

Nếu muốn chiêm ngưỡng những thửa ruộng bậc thang vàng óng như trong loạt ảnh của Hoa hậu Giáng My, thời gian thích hợp nhất thường rơi vào khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 10 hằng năm. Tuy nhiên, lịch lúa chín có sự khác biệt giữa từng khu vực và có thể thay đổi theo điều kiện thời tiết.

Ở thung lũng Tú Lệ và khu vực chân đèo Khau Phạ, lúa thường chín sớm hơn, có nơi bắt đầu chuyển vàng từ giữa tháng 8 và đẹp vào cuối tháng 8 đến đầu tháng 9. Trong khi đó, những điểm nổi tiếng như La Pán Tẩn, Chế Cu Nha và Dế Xu Phình thường bước vào giai đoạn rực rỡ từ giữa tháng 9 đến tháng 10.

Theo thông tin du lịch cập nhật cho mùa năm 2026, một số điểm ngắm lúa có phục vụ khách chụp ảnh tại Mù Cang Chải được giữ lúa lâu hơn các khu vực canh tác thông thường, vì vậy thời gian tham quan mùa vàng có thể kéo dài đến khoảng tuần thứ ba của tháng 10. Dù vậy, du khách nên kiểm tra tình trạng lúa và thời tiết sát ngày đi, tránh đến khi nhiều thửa ruộng đã thu hoạch xong.

Với du khách xuất phát từ Hà Nội, hành trình đến Mù Cang Chải thường mất khoảng 6-8 giờ tùy cung đường và điều kiện giao thông. Vì đường có nhiều đoạn đèo dốc, một chuyến đi 3 ngày 2 đêm là lựa chọn tương đối hợp lý nếu muốn vừa ngắm cảnh vừa nghỉ ngơi.

Ngày đầu tiên, du khách có thể di chuyển theo hướng Nghĩa Lộ, Tú Lệ, dành thời gian thưởng thức ẩm thực địa phương và nghỉ ngơi sau hành trình dài. Ngày thứ hai nên ưu tiên khám phá đèo Khau Phạ, các bản làng và những thửa ruộng bậc thang. Sáng ngày thứ ba có thể dậy sớm ngắm bình minh ở đồi Mâm Xôi hoặc đồi Móng Ngựa trước khi trở về. Nếu thích một chuyến đi thư thả hơn, lịch trình 4 ngày 3 đêm sẽ giúp du khách có thêm thời gian nghỉ tại các homestay, khu lưu trú giữa thiên nhiên, trải nghiệm ẩm thực địa phương và tránh phải di chuyển liên tục.

Nguồn: Giang My Nguyen

Một lưu ý quan trọng là đường lên một số điểm ngắm ruộng bậc thang khá dốc, hẹp và có thể trơn trượt sau mưa. Du khách không quen đi xe máy đường núi nên cân nhắc sử dụng dịch vụ vận chuyển của người địa phương. Những ngày cao điểm mùa vàng, phòng lưu trú cũng có thể nhanh chóng kín chỗ, vì vậy nên đặt trước và theo dõi dự báo thời tiết.

Ngoài mùa lúa chín, Mù Cang Chải còn có mùa nước đổ, thường vào khoảng tháng 5–6, khi các thửa ruộng bậc thang ngập nước và phản chiếu bầu trời như những tấm gương lớn. Đây cũng là thời điểm đáng cân nhắc với những ai yêu thích cảnh quan thiên nhiên nhưng không muốn đến vào mùa cao điểm tháng 9–10.

Từ những chia sẻ của Hoa hậu Đền Hùng Giáng My, có thể thấy Mù Cang Chải là kiểu điểm đến mà vẻ đẹp không chỉ nằm ở những khung hình mang về. Đó còn là hành trình vượt qua những cung đường dài, khoảnh khắc đứng trước thung lũng ngập nắng, cuộc gặp gỡ với những người dân bản địa và cảm giác thức dậy giữa núi rừng khi thành phố còn chưa bắt đầu một ngày mới.

Với những người đã quen những chuyến nghỉ dưỡng ở biển hoặc khách sạn sang trọng, một hành trình đến Mù Cang Chải vào mùa vàng có thể mang lại trải nghiệm rất khác. Không quá nhiều tiện nghi hào nhoáng, không cần lịch trình dày đặc, chỉ cần một vài ngày thời tiết đẹp và đủ thời gian để ngắm nhìn thiên nhiên cũng có thể trở thành một kỳ nghỉ đáng nhớ.