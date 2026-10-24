Hội chị em tuổi 40+ nghe Hồ Ngọc Hà khuyên một câu

Mới đây, Hồ Ngọc Hà đăng tải hình ảnh bản thân ngồi thư giãn dưới nắng sớm, kèm lời nhắn: “Bận rộn đến mấy cũng cố gắng tắm một ít nắng sớm, rưới một vài câu chuyện hay vào tâm trí, giữ chút thảnh thơi”. Không phải một triết lý lớn lao hay lời khuyên cầu kỳ, chia sẻ của nữ ca sĩ gợi ra một điều nhiều người dễ bỏ quên khi bước vào guồng quay công việc và gia đình: Dù lịch trình có bận rộn đến đâu, mỗi người vẫn cần một khoảng thời gian dành riêng cho mình.

Phụ nữ càng bận càng dễ quên mất nhu cầu của bản thân

Ở tuổi trưởng thành, nhiều phụ nữ cùng lúc đảm nhận nhiều vai trò: Người làm việc, người chăm sóc gia đình, người giữ nhịp sinh hoạt cho những người thân yêu và người luôn phải giải quyết những việc phát sinh không báo trước. Một ngày có thể kín lịch từ sáng đến tối, nhưng thời gian dành cho bản thân lại thường bị xếp xuống cuối cùng.

Có những người ăn uống qua loa vì bận, trì hoãn việc tập luyện vì còn nhiều việc nhà, hoặc đã lâu không đọc hết một cuốn sách vì buổi tối chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Những điều ấy không nhất thiết xuất phát từ việc thiếu quan tâm đến bản thân, mà đôi khi đơn giản là họ đã quen đặt nhu cầu của mọi người lên trước mình.

Bởi vậy, lời nhắn của Hồ Ngọc Hà đáng chú ý ở sự giản dị. Cô không nói đến một kỳ nghỉ dài ngày, một liệu trình chăm sóc đắt tiền hay việc phải thay đổi hoàn toàn lối sống. Những gì cô nhắc đến chỉ là đón một chút nắng sớm, đọc hoặc nghe những câu chuyện hay và giữ cho mình một khoảng thảnh thơi.

Đây đều là những việc có thể bắt đầu từ quy mô rất nhỏ. Một người có thể dành vài phút ngồi ngoài ban công vào buổi sáng, đọc vài trang sách trong lúc uống cà phê hoặc tắt điện thoại để yên tĩnh trước khi bắt đầu công việc. Không phải ngày nào cũng có thể sắp xếp mọi thứ hoàn hảo, nhưng việc chủ động giữ lại một khoảng thời gian cho mình là điều đáng thử.

@hongocha

Tắm nắng sớm, đọc điều hay: Những thói quen nhỏ giúp ngày mới dễ chịu hơn

Điều đầu tiên Hồ Ngọc Hà nhắc đến là tắm nắng sớm. Ánh sáng tự nhiên vào ban ngày có vai trò trong việc điều hòa nhịp sinh học, hỗ trợ cơ thể nhận biết thời điểm thức dậy và duy trì chu kỳ ngủ - thức. Kết hợp việc tiếp xúc ánh sáng với một buổi đi bộ nhẹ nhàng có thể giúp nhiều người bắt đầu ngày mới tỉnh táo hơn.

Tuy nhiên, tắm nắng không có nghĩa là phải phơi mình dưới nắng gắt hoặc cố tiếp xúc ánh nắng trực tiếp trong thời gian dài. Thời điểm và mức độ tiếp xúc cần phù hợp với điều kiện thời tiết, loại da và tình trạng sức khỏe. Nếu ở ngoài trời lâu hoặc chỉ số UV cao, vẫn cần có biện pháp bảo vệ da phù hợp.

Chi tiết thứ hai trong lời nhắn của Hồ Ngọc Hà là “rưới một vài câu chuyện hay vào tâm trí”. Có thể hiểu đây là lời gợi ý dành thời gian tiếp nhận những điều khiến mình suy nghĩ tích cực hơn: Một cuốn sách, một bài viết có ích, một podcast thú vị hoặc cuộc trò chuyện với người khiến mình cảm thấy được lắng nghe.

Không nhất thiết phải đọc thật nhiều hay đặt mục tiêu quá cao. Với người bận rộn, vài trang sách mỗi ngày cũng có thể là một khởi đầu vừa sức. Điều quan trọng không phải số lượng nội dung tiếp nhận, mà là lựa chọn thứ thực sự có ý nghĩa với bản thân thay vì liên tục để tâm trí bị cuốn theo những thông tin vụn vặt trên mạng xã hội.

@hongocha

Thảnh thơi không phải lười biếng, mà là biết giữ sức cho chặng đường dài

Một trong những điều phụ nữ trưởng thành cần học là phân biệt giữa nghỉ ngơi và trì hoãn. Nghỉ ngơi giúp cơ thể và tinh thần có cơ hội hồi phục; còn việc liên tục bỏ qua nhu cầu của bản thân để đáp ứng mọi yêu cầu xung quanh có thể khiến một người kiệt sức theo thời gian.

Thảnh thơi không đồng nghĩa với việc bỏ mặc trách nhiệm. Đó có thể chỉ là ăn một bữa sáng không vội vàng, đi bộ một vòng sau giờ làm, nghe bản nhạc yêu thích hoặc dành một buổi tối không nhận thêm việc khi bản thân đã quá mệt. Những khoảng nghỉ nhỏ không giải quyết được mọi vấn đề, nhưng giúp mỗi người có cơ hội nhận ra mình đang cần gì và điều chỉnh nhịp sống phù hợp hơn.

Với phụ nữ ở tuổi 40 trở lên, điều này càng đáng để suy ngẫm. Sau nhiều năm cố gắng đáp ứng kỳ vọng của gia đình, công việc và xã hội, đôi khi điều cần thiết không phải là làm thêm một việc để chứng minh mình giỏi giang, mà là học cách không tự đặt lên vai quá nhiều áp lực.

@hongocha

Lời nhắn của Hồ Ngọc Hà không phải công thức bảo đảm rằng ai duy trì những thói quen này cũng sẽ có cuộc sống hoàn hảo. Nhưng nó gợi ra một cách tiếp cận dễ thực hiện: Chăm sóc bản thân không nhất thiết phải bắt đầu bằng một quyết định lớn. Đôi khi, đó chỉ là vài phút đón ánh sáng ban ngày, một câu chuyện hay để đọc và một khoảng lặng không bị công việc chen vào.

Bận rộn là điều khó tránh khỏi trong cuộc sống trưởng thành. Nhưng giữa những trách nhiệm dành cho người khác, mỗi người vẫn có thể cố gắng giữ lại một phần thời gian cho chính mình. Không cần làm thật nhiều, cũng không cần biến việc chăm sóc bản thân thành một nhiệm vụ mới phải hoàn thành. Chỉ cần bắt đầu từ một thói quen nhỏ có thể duy trì, rồi dần tìm ra nhịp sống khiến mình cảm thấy dễ chịu và cân bằng hơn.