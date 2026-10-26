Tăng Thanh Hà đón tuổi 40 ở nơi đẹp như cổ tích: Tu viện cheo leo trên vách núi, mây phủ quanh năm, hợp với những chuyến đi tìm sự an yên

Ngày 24/10, Tăng Thanh Hà chia sẻ loạt ảnh mừng tuổi mới trên trang cá nhân. Không tiệc tùng cầu kỳ hay những khung hình náo nhiệt, nữ diễn viên chọn ghi lại khoảnh khắc giữa núi rừng Bhutan, nơi một tu viện cổ kính nép mình bên vách đá, phía xa là những tầng núi chìm trong mây. Đi kèm bộ ảnh, cô viết ngắn gọn: "An yên, thong dong, tự tại... Mừng tuổi mới!".

Ở tuổi 40, hình ảnh của Hà Tăng vẫn mang tinh thần quen thuộc: Giản dị, kín đáo và ưu tiên những trải nghiệm riêng tư. Chuyến đi cũng đưa một địa danh đặc biệt của Bhutan đến gần hơn với những người yêu du lịch - tu viện Tiger's Nest, nơi được xem là biểu tượng tâm linh và điểm trekking nổi tiếng của vương quốc Himalaya.

Đón tuổi 40 bằng một chuyến đi giữa núi rừng và mây trời

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Tăng Thanh Hà xuất hiện với trang phục thoải mái, áo sơ mi kẻ, quần tối màu, giày thể thao và chiếc mũ rộng vành. Nữ diễn viên ngồi trên mỏm đá, phía sau là tu viện với những mái nhà nhiều tầng bám theo vách núi. Không gian phủ sắc xanh trầm của rừng thông, những mảng đá lớn và màn sương lãng đãng tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa tĩnh lặng.

Điều khiến bộ ảnh gây chú ý không chỉ là cảnh đẹp, mà còn nằm ở tinh thần mà Hà Tăng gửi gắm qua vài chữ "An yên, thong dong, tự tại". Không cần một bài viết dài để kể về tuổi mới, cô lựa chọn để khung cảnh và khoảnh khắc tự nói lên tất cả. Bài đăng nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, người hâm mộ, trong đó có những lời nhắn gửi yêu thương và mong cô có thêm một năm bình an.

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986, bước sang tuổi 40 trong năm 2026. Sau khi kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn năm 2012, cô rút dần khỏi các hoạt động nghệ thuật để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, các chuyến đi và trải nghiệm gắn với thiên nhiên. Vì thế, hình ảnh đón sinh nhật giữa núi rừng Bhutan tiếp tục nối dài phong cách sống kín đáo, nhẹ nhàng mà cô theo đuổi nhiều năm qua.

@hatangthanh

Tiger's Nest: Tu viện nằm cheo leo trên vách núi hơn 3.000 m

Địa điểm xuất hiện trong loạt ảnh của Tăng Thanh Hà là tu viện Paro Taktsang, thường được gọi là Tiger's Nest, nghĩa là "Hang Hổ". Đây là một trong những công trình Phật giáo nổi tiếng nhất Bhutan, nằm trên vách núi cao khoảng 3.120 m so với mực nước biển, phía trên thung lũng Paro. Nhìn từ xa, tu viện với những mái nhà trắng, nâu và vàng dường như bám vào vách đá dựng đứng, phía dưới là rừng thông trải dài theo sườn núi.

Theo truyền thuyết địa phương, Guru Rinpoche - vị cao tăng có vai trò quan trọng trong lịch sử Phật giáo Bhutan đã đến nơi này trên lưng một con hổ cái và thiền định tại đây. Câu chuyện ấy gắn với tên gọi Tiger's Nest, đồng thời góp phần khiến tu viện trở thành địa điểm hành hương linh thiêng đối với người Bhutan.

Công trình được xây dựng từ thế kỷ XVII, nằm giữa địa hình núi non hiểm trở. Nơi đây từng bị hỏa hoạn nghiêm trọng vào năm 1998, sau đó được khôi phục. Ngày nay, Tiger's Nest vừa là điểm đến tâm linh, vừa là một trong những địa danh được du khách tìm đến nhiều nhất khi khám phá Bhutan.

Điều làm nên sức hút của nơi này là sự tương phản giữa kiến trúc do con người tạo dựng và thiên nhiên hùng vĩ bao quanh. Những mái tu viện nằm sát vách đá, phía trước là thung lũng sâu, phía sau là núi rừng phủ xanh. Khi mây trôi qua sườn núi, cảnh vật có thể thay đổi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tạo nên vẻ đẹp vừa huyền bí vừa khó đoán.

@hatangthanh

Không phải chuyến đi nghỉ dưỡng thông thường: Muốn đến Tiger's Nest phải trekking nhiều giờ

Tiger's Nest đẹp như một bức tranh, nhưng hành trình đến đây không đơn giản là đi xe đến tận cửa tu viện rồi chụp ảnh. Du khách thường phải đi bộ theo đường núi dốc, xuyên qua những cánh rừng thông và các điểm dừng ngắm cảnh trước khi đến khu vực tu viện.

Theo thông tin từ cơ quan du lịch Bhutan, hành trình trekking đến Tiger's Nest thường mất khoảng 4-5 giờ cho cả lượt đi và về, với độ cao tăng đáng kể. Quãng đường có nhiều đoạn dốc, vì vậy người tham gia cần chuẩn bị giày phù hợp, nước uống và sức khỏe đủ tốt. Một số du khách có thể thuê ngựa để đi đến khu vực giữa hành trình, nhưng phần đường tiếp theo vẫn cần đi bộ.

Đây cũng là lý do Tiger's Nest phù hợp hơn với những người yêu thiên nhiên, thích khám phá và sẵn sàng dành thời gian cho một hành trình vận động ngoài trời, thay vì chỉ tìm kiếm một kỳ nghỉ dưỡng nhàn nhã. Đổi lại, khung cảnh núi non, rừng thông và tu viện hiện ra giữa vách đá tạo nên trải nghiệm đáng nhớ.

Với những người bước vào tuổi 40 và muốn thử một hành trình khác với các chuyến nghỉ dưỡng quen thuộc, trekking cũng có thể là cách để tạm rời khỏi nhịp sống thường ngày. Tuy nhiên, không cần biến mỗi chuyến đi thành thử thách thể lực. Du khách nên cân nhắc tình trạng sức khỏe, điều kiện thời tiết và lựa chọn lịch trình phù hợp với khả năng của mình.

@hatangthanh

Bhutan - điểm đến dành cho những người muốn sống chậm

Bhutan nằm ở sườn phía đông dãy Himalaya, nổi tiếng với những thung lũng xanh, tu viện cổ, pháo đài truyền thống và cảnh quan núi non hùng vĩ. Quốc gia này theo đuổi định hướng du lịch chú trọng bảo tồn thiên nhiên và bản sắc văn hóa, vì thế trải nghiệm tại đây thường gắn với việc tìm hiểu đời sống địa phương, kiến trúc Phật giáo và các giá trị truyền thống hơn là chạy theo những khu vui chơi đông đúc.

Ngoài Tiger's Nest, du khách có thể cân nhắc ghé Thimphu - thủ đô của Bhutan để tìm hiểu văn hóa địa phương; đến Punakha để tham quan pháo đài Punakha Dzong bên nơi giao nhau của hai dòng sông; hoặc dành thời gian ở thung lũng Paro, nơi có nhiều công trình Phật giáo lâu đời. Những điểm đến này thường được kết hợp trong hành trình khám phá Bhutan kéo dài nhiều ngày.

Nếu muốn trải nghiệm Bhutan theo cách thư thả hơn, du khách có thể dành thời gian đi bộ trong thị trấn, ghé các tu viện, khám phá chợ thủ công hoặc tìm hiểu những hoạt động văn hóa truyền thống. Một số chương trình du lịch còn có trải nghiệm tắm đá nóng, tham quan nông trại hoặc học vẽ tranh thangka - loại hình nghệ thuật gắn với Phật giáo Tây Tạng.

Dẫu vậy, Bhutan không phải điểm đến có thể tùy hứng lên đường mà không chuẩn bị. Du khách mang hộ chiếu Việt Nam cần tìm hiểu thủ tục thị thực trước chuyến đi và thường phải thực hiện thông qua đơn vị du lịch được cấp phép. Hiện chưa có đường bay thẳng từ Việt Nam đến Bhutan; hành trình thường cần nối chuyến qua một số thành phố trong khu vực trước khi đến sân bay quốc tế Paro. Lịch bay và yêu cầu nhập cảnh có thể thay đổi, vì vậy cần kiểm tra thông tin chính thức tại thời điểm đặt chuyến.

@hatangthanh

Tuổi 40 và niềm vui được sống theo nhịp điệu của riêng mình

Trong nhiều năm, Tăng Thanh Hà vẫn là cái tên được chú ý mỗi khi chia sẻ hình ảnh cá nhân, nhưng cô không thường xuyên xuất hiện trước truyền thông. Thay vào đó, nữ diễn viên dành phần lớn thời gian cho gia đình, công việc kinh doanh và những sở thích riêng. Những chuyến đi đến thiên nhiên, hình ảnh đời thường hay khoảnh khắc bên người thân thường được cô chia sẻ một cách vừa đủ.

Loạt ảnh tại Bhutan trong dịp sinh nhật lần này cũng mang tinh thần ấy. Không có quá nhiều lời giải thích, chỉ là một khung cảnh núi rừng rộng lớn, một tu viện cổ nằm trên vách đá và vài chữ gửi đến tuổi mới. Có lẽ chính sự giản dị ấy khiến bài đăng tạo được cảm giác gần gũi với những người đang tìm kiếm một nhịp sống cân bằng hơn.

Bước sang tuổi 40 không nhất thiết phải gắn với một cột mốc hoành tráng hay những thay đổi lớn lao. Với mỗi người, đó có thể là lúc hiểu rõ hơn điều gì khiến mình vui, biết dành thời gian cho những trải nghiệm thực sự có ý nghĩa và không còn quá vội vàng chạy theo kỳ vọng của người khác.

Chuyến đi của Tăng Thanh Hà không phải một lời khuyên rằng ai cũng cần đến Bhutan để tìm thấy bình yên. Nhưng hình ảnh cô ngồi giữa núi rừng, trước khung cảnh Tiger's Nest hùng vĩ, gợi ra một ý tưởng đẹp: Đôi khi, món quà đáng giá nhất dành cho bản thân trong ngày sinh nhật là một khoảng thời gian để đi xa, lắng lại và tận hưởng cuộc sống theo cách mình mong muốn.