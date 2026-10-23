Đừng để tuổi tác giới hạn bạn: Nhìn lối sống "nghiện" vận động của Phượng Chanel mới thấy phụ nữ càng độc lập càng cuốn hút!
Tập gym, chạy bộ, đi bộ tắm nắng và dành thời gian cho những sở thích riêng, Phượng Chanel đang cho thấy một cách sống tích cực ở tuổi U40: Chăm sóc bản thân, yêu thiên nhiên và tận hưởng từng ngày theo nhịp điệu của riêng mình.
Chăm tập gym, chạy bộ, đi bộ: Tuổi U40 càng cần vận động đều đặn
Không phải ngẫu hứng nhất thời hay trào lưu thoáng qua, vận động từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp sống thường ngày của Phượng Chanel. Từ phòng gym hiện đại đến những dải đường chạy giữa thiên nhiên, nữ doanh nhân 49 tuổi luôn giữ cho mình sự dẻo dai cùng thái độ chủ động với sức khỏe.
Nguồn: Phượng Chanel
Bên cạnh không gian phòng tập khép kín, các hoạt động ngoài trời chính là cách Phượng Chanel giải tỏa căng thẳng và nạp lại năng lượng. Trong một bài đăng ngày 20/9, cô cho biết đã hoàn thành cung đường 7 km có địa hình dốc, vừa tắm nắng, vừa hít thở không khí trong lành giữa rừng cây xanh. Đến ngày 26/9, cô tiếp tục chia sẻ hình ảnh chạy chân trần và cho biết dành khoảng 60 phút để phơi nắng. Sự kết hợp linh hoạt giữa các bài tập sức mạnh trong nhà và vận động ngoài trời giúp hành trình rèn luyện của cô luôn tươi mới, không bị nhàm chán hay đơn điệu.
Nguồn: Phượng Chanel
Với phụ nữ ở độ tuổi 40, việc kết hợp tập sức mạnh, đi bộ và những hoạt động thể chất phù hợp có thể giúp duy trì khối cơ, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và cải thiện thể lực. Điều quan trọng là lựa chọn cường độ phù hợp với sức khỏe, tăng dần thời lượng vận động và dành thời gian phục hồi. Nếu muốn chạy bộ, chị em nên chọn giày phù hợp, ưu tiên địa hình an toàn thay vì chạy chân trần trên bề mặt không quen thuộc. Tắm nắng cũng cần có chừng mực, tránh giờ nắng gay gắt và sử dụng biện pháp bảo vệ da cần thiết.
Không phải ai cũng có điều kiện đến phòng gym hay thuê huấn luyện viên. Tuy nhiên, đi bộ nhanh 20-30 phút, tập các động tác tăng sức mạnh tại nhà hoặc tranh thủ vận động giữa những giờ làm việc đều là những lựa chọn thiết thực. Điều đáng học hỏi nhất từ Phượng Chanel không phải là rập khuôn toàn bộ lịch tập của cô, mà là tinh thần coi vận động như một phần tự nhiên của cuộc sống, nơi mà bạn dành sự trân trọng cho cơ thể, rèn luyện sức bền và tận hưởng sự rạng rỡ mỗi ngày.
Nguồn: Phượng Chanel
Yêu thiên nhiên, thích trải nghiệm: Sống khỏe không chỉ nằm ở vóc dáng
Nếu phòng gym là không gian thử thách sức bền, thì những bước chân giữa thiên nhiên lại là cách Phượng Chanel mở lòng tận hưởng cuộc sống theo một nhịp điệu rất riêng. Dạo một vòng qua những trang nhật ký thường ngày của cô, người ta dễ dàng bắt gặp những khoảnh khắc đời thường tràn đầy sinh khí: Từ chuyến đi bộ 7 km giữa rừng cây rợp bóng, thong dong hít thở không khí trong lành và khoe vài quả ổi tươi hái ven đường, cho đến những buổi chiều cuối tháng 9 thảnh thơi đắm mình trong nắng thu cùng không gian xanh mát. Tất cả hiện lên giản dị, gần gũi, không chút phô trương hay cầu kỳ.
Nguồn: Phượng Chanel
Không dừng lại ở thể thao hay thiên nhiên, bức tranh cuộc sống của Phượng Chanel còn được đắp bồi bởi tình yêu nghệ thuật và những kết nối chân thành. Cô hào hứng chia sẻ việc tìm lại niềm đam mê ngắm tranh hay những lần thong thơi cùng bạn bè tham quan các không gian trưng bày tranh tinh tế. Những trải nghiệm ấy giúp đời sống của cô không chỉ quẩn quanh với chuyện giữ dáng hay làm đẹp, mà luôn tràn ngập những mảng màu văn hóa phong phú, sở thích cá nhân sâu sắc và sự sẻ chia ấm áp từ các mối quan hệ xã hội.
Nguồn: Phượng Chanel
Ở ngưỡng cửa U40, định nghĩa về một "cuộc sống chất lượng" đã không còn gói gọn trong những con số trên thước đo hay vẻ ngoài cố gắng níu giữ thanh xuân. Sự quyến rũ thực sự của người phụ nữ đến từ một đời sống tinh thần phong phú - nơi họ biết nuôi dưỡng các mối quan hệ tích cực, dũng cảm khám phá những niềm vui mới và chủ động dành thời gian cho những gì mình thực sự yêu thích. Khi luôn có những điều khiến mình háo hức đón chờ mỗi sáng thức dậy, người phụ nữ sẽ tự nhiên tìm thấy sự thong dong và rạng rỡ ngay giữa lịch trình bận rộn nhất.
Càng độc lập càng biết chiều chuộng bản thân: Quan điểm sống đáng để chị em U40 suy ngẫm
"Càng độc lập, càng cao quý nhé mọi cô gái" - dòng trạng thái ngắn gọn gần đây của Phượng Chanel không chỉ là một lời chia sẻ ngẫu hứng, mà còn gợi mở một triết lý sống rất đáng để phụ nữ bước vào độ tuổi U40 dừng lại và suy ngẫm. Ở ngưỡng cửa này, sự độc lập đã vượt xa khỏi định nghĩa về khả năng tự chủ tài chính hay quyền tự quyết những việc lớn lao. Đó là khi người phụ nữ biết chịu trách nhiệm hoàn toàn cho hạnh phúc của chính mình, chủ động chăm sóc bản thân và kiên quyết không đặt trọn niềm vui sống vào sự công nhận hay đánh giá của người khác.
Nguồn: Phượng Chanel
Nguồn: Phượng Chanel
Điều truyền cảm hứng nhất từ lối sống của Phượng Chanel chính là tinh thần chủ động dành thời gian cho bản thân mà không biến nó thành áp lực. Phụ nữ U40 hoàn toàn có thể vừa nghiêm túc, hết mình với công việc, vừa thong dong tận hưởng những niềm vui giản dị và chăm sóc sức khỏe một cách nhẹ nhàng. Khi cơ thể dẻo dai hơn, tâm trí được thư thái và mỗi ngày thức dậy đều có những điều khiến mình háo hức đón chờ, vẻ rạng rỡ sẽ tự nhiên toát ra từ sâu bên trong. Suy cho cùng, sống hạnh phúc và cao quý ở tuổi U40 đơn giản là biết rõ mình cần gì, thích gì và đủ độc lập để dành trọn tâm sức cho những điều ấy.